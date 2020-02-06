 Діагностувати українців на коронавірус будуть за стандартами ВООЗ, - Центр громадського здоров'я

Відповідна інформація опублікована на сторінці ЦОЗ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У центрі пояснили, що тест-система є в їхній вірусологічній лабораторії, а для отримання результатів достатньо 5-7 годин.
"Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо", - підкреслили в ЦГЗ.
Зараз в центрі є реагенти для проведення близько 30 досліджень, в майбутньому запаси реагентів будуть поповнені як за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і за рахунок бюджетних коштів, сказано в повідомленні.
"Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу", - додали в ЦГЗ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна отримала стрес-системи для визначення для виявлення нового коронавірусу.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
За словами глави МОЗ Зоряни Скалецької, ВООЗ допомогла закупити Україні системи ідентифікації коронавірусу з Китаю. "Від середи тест-системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже з цього тижня ми почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматиці можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус", - зазначила глава МОЗ.
Гендиректор директорату громадського здоров'я відомства Андрій Скіпальський заявив, що отриманих тест-систем достатньо для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить це кількість удвічі або втричі.
бо на одну людину тест переводити не будуть
а в цей час в Ухані приступають до поголовної перевірки всього населення(орієнтовно 9 млн)