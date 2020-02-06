 Звіробій вручили підозру в ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
До Державного бюро розслідувань Звіробій прийшла після обіду.
У відповідь Звіробій пояснила, що не погрожувала, а попереджала президента, коли вимагала не розводити війська по лінії розмежування на Донбасі.
"Я його теж попереджала, на що він відповів кримінальною справою. А тепер давайте згадаємо, що за минулий рік у Золотому було чотири поранених. За час розведення військ там троє загиблих і 20 поранених. Звідси питання: хто з нас мав рацію? Всі спроби його попередити були сприйняті ним як погрози", - сказала Звіробій.
Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Шо поменялось?
1. Порошенко виступаючи на Річниці Армії в Домі офіцерів, сказав, що без Добробатів, перемога Армії на Донбасі була б дуже важкою . Піа****си перекрутили сенс цієї фрази і роками пишуть про «нівелювання ролі Добровольців».
2. Кого й скільки, з Добровольців було притягнуто до карної відповідальності за часів Порошенка. І скільки зараз? Що нинішня влада робить з Добровольцями??
реальной угрозы от неё ноль, одни бабские истерики.
И я вот никак не могу понять.
Гражданку Украины Анастасию Бабурову убили в Москве фсбшные иррегулярные вооруженные формирования с националистической легендой прикрытия.
То, что все наци-группировки в России не то, что под колпаком ФСБ - они напрямую созданы ею, полностью ею контролируются и полностью используются в своих целях, кажется, ни для кого уже не открытие.
Гражданка Украины Анастасия Бабурова была антифа.
И вот полк "Азов" защищает вас, левых инфантилов, от убивающих украинских антифа фашистских банд ФСБ.
И все, что стоит между вашими убийцами и вами - это полк "Азов".
И вы требуете запретить полк "Азов".
Друзья мои, вы понимаете, что вы клинические полезные идиоты?
Вот прям эталонный случай?
Бог с ней, с логикой. Я уже привык.
Но инстинкт самосохранения-то должен быть?
Я вот, как человек, чья кровь на четверть состоит из "ты чо, из этих что ли?" - к национализму отношусь довольно сдержанно. Это, видимо, уже генетическое.
С Настей Бабуровой мы работали в одной редакции. Я видел её всего пару раз, но этого тогда было достаточно - в "Новой" случайные люди тогда не появлялись. Мы были коллегами.
Но даже при таких исходных данных, если мне из полка "Азов" позвонит самый разрисованный татуировками фашист и попросит о помощи - на беспилотник, там, собрать, тепловизоры найти или что-то еще - я жопой наизнанку вывернусь, чтобы им помочь.
А если позвонит кто-то с предложением подписать петицию об их запрете - я пошлю к черту.
Потому что батальон левых антифа, которые за мир во всем мире - не защищают меня от Мордора.
А батальон татуированных фашистов-бандеровцев - защищает.
И именно это является сейчас первостепенным.
Все остальное - потом.
И вот теперь эта история с Ярыной Черногуз и Настей Конфедерат. Девушка, воин, потеряла своего человека. Ехала на похороны. Договаривающийся посередине водитель смотрел свое ватное говно. Пассажиры молчали. Одна назвала "фашистками". Девчонки вышли.
Господи, да просто железные нервы.
Я бы в такой ситуации последнее, что помнил бы - как планка в голове упала... А дальше черт его знает.
И вот этот мамкин депутат в шарфике, за спиной Ярыны и Насти закончивший Киевский университет - в прямом смысле слова за спиной, Евгению 25 лет, и он имел возможность окончить магистратуру и поступить сейчас в аспирантуру только и исключительно потому, что в этот момент в окопах ползали Настя и Ярына - и после магистратуры прославившийся предложением продать собаку, чтобы оплатить газ, никак не остановится и теперь требует уже завести на Настю уголовное дело.
И вы знаете что?
Я с ним полностью согласен.
Я считаю, что Ярыне и Насте не место в ЗСУ. И Марусе Зверобой тоже.
Я сейчас абсолютно серьезно.
Я считаю, что их надо уволить из рядов вооруженных сил Украины.
И отправить в Киевский национальный университет, в аспирантуру.
А на их место отправить руководителя группы по межпарламентским связям с Алжирской Народной Демократической Республикой, здорового двадцатипятилетнего мужика в шарфике, народного депутата Евгения Брагара.
На шесть лет.
Пока девчонки не получат прерванное войной образование.
И если у Евгения есть жена, или девушка, то я желаю ему, чтобы она на его руках...
Нет. Не желаю конечно. Даже написать такое не могу. Самому страшно стало, что рука вдруг не остановится и доведет предложение до конца.
Но если Евгений прочтет эту строчку, то пусть - не почувствует, нет, это нельзя почувствовать извне, это можно только пережить изнутри - пусть хотя бы попробует представить что это такое, хоронить своего любимого, убитого на войне у тебя на глазах.
И пусть шерсть на загривке полезет дыбом.
Тогда, возможно, хоть какое-нибудь понимание появится.
А батальон "Азов" я тоже предлагаю убрать с фронта. Нечего им своими фашистскими выходками позорить украинскую армию! А на их место отправить антифашистский батальон им. Карла Маркса.
Странное дело, почему-то правые батальоны я знаю, а левые - нет.
А "Азов" пусть с плакатами на Михайловской против коммунизма протестует.
Потому что если не доходит через мозги, дойдет через жопу. Обязательно дойдет. Другого варианта нет.
Жизнь будет учить. Хочешь ты того, или нет.
Это я вам гарантированно говорю. Как эксперт. Как человек, уже писавший эту фразу в другой стране.
К водителю автобуса, например, или к тетке, обозвавшей Ярыну с Настей фашистками, у меня особых претензий, собственно, и нет. Откровенная вата, ждущая прихода освободителей от фашизма. С ними все понятно.
С собачкой тоже. Отличный пиар-ход. Теперь ранее никому неизвестного магистра знает все страна. Правда, как идиота, но плохого пиара не бывает.
А вот что бывает с не успевшими вовремя остановится в игре в полезного дурака магистрами КНУ или антифашистами Коминтерна, когда к ним уже по-настоящему приходит Мордор - вот тут как раз история в помощь.
А если не помогает даже степень магистра - то тогда обучение будет через жопу.
Других вариантов нет.
Наш президент є добродій,
Підозра є у Звіробій.
Чим його воїн налякала?
Що жарти головно сказала?
Запам'ятайте не військові,
Що сила в мінах, а не слові.
Надюха їх багато привезла,
Й бажала українцям зла.
Військова дітей не загубить,
Вас захистить і приголубить.
А ви гуляйте і «бухайте»,
Хто вам дає це - пам'ятайте.
А Звіробій смілива жінка,
Яку поставили під стінку.
Не бійся, стінка віртуальна,
А ти герой наш, ти реальна.
06.02.2020 р.
Анатолій Березенський