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Все про:ДБР (852) Звіробій Маруся (24)

 Звіробій вручили підозру в ДБР

Волонтеру і ветерану Марусі Звіробій вручили підозру в рамках справи про погрози президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

До Державного бюро розслідувань Звіробій прийшла після обіду.

У відповідь Звіробій пояснила, що не погрожувала, а попереджала президента, коли вимагала не розводити війська по лінії розмежування на Донбасі.

"Я його теж попереджала, на що він відповів кримінальною справою. А тепер давайте згадаємо, що за минулий рік у Золотому було чотири поранених. За час розведення військ там троє загиблих і 20 поранених. Звідси питання: хто з нас мав рацію? Всі спроби його попередити були сприйняті ним як погрози", - сказала Звіробій.

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський переслідує ветеранів та волонтерів просто за відеоролики, - Зінкевич про повістку Федині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174237
 
 
 Топ коментарі
 
ОВОЩ падал в бморок от яйца..
ЗЕня от твита...))))

Итог...
Ростов для ЗЕни все ближе и ближе...
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- Что, Игроь Валерьич, второй раз раздуть ЗЕленый рейтинг точно не получится?
Звиробий вручили подозрение в ГБР - Цензор.НЕТ 9486
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Обісралося зелене жабеня від мужньої жінки. чого варті твої намальовані кубики на пузику. Щеня!
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Эту только на допрос вызывают и так вой, а когда пэтюня сажал добровольцев и нивилировал их вклад в сдерживании винторогов, то сое нравилось, тихо сидели, некоторые даже поддерживали этот бред.
Шо поменялось?
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Пей бояру и стекломой.
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Красно дякуємо, ваших смаків не поділяємо Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 9973.
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Ваши вкусы экстравагантны. Но, ВОДКИ НЕТ!
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Назови пофамильно, кого он посадил. Пацакские методички озвучиваешь.
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они все почему то за торнадо переживают . какая то родственность с абельмесом
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"Соя" видає в тобі корінного кацяпа, бо тільки вас, задротів, привчили до горілки з тирси, кави з ячменю, шоколаду з сої.
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Боте лугандонський, це не для тебе. Ти прекрасно знаєш, що пишеш, і на кого працюєш. Це, для людей.
1. Порошенко виступаючи на Річниці Армії в Домі офіцерів, сказав, що без Добробатів, перемога Армії на Донбасі була б дуже важкою . Піа****си перекрутили сенс цієї фрази і роками пишуть про «нівелювання ролі Добровольців».
2. Кого й скільки, з Добровольців було притягнуто до карної відповідальності за часів Порошенка. І скільки зараз? Що нинішня влада робить з Добровольцями??
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Суд Порошенко обязательно освободит зверобой.Обязательно.Только зарядить некому.
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гбр кацапо-портновская помойка.даже внимание на них не нужно обращать.она будет ликвидирована.после гонение зелеНой банды на ростов
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Маруся, держись!!! Не долго осталось этому стаду выть на зеленую луну!
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Уже не ведусь, у меня сейчас другая тактика)
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Всепропальщики -бандиты всех мастей!Еднайтеся,как в Раде!
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цитувати порохоботів - то зашквар для анального пружинника, нє?
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бл а с этим что делать?тут явная угроза
Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 7641
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А президент то не только без мозгов, а и без писюна. Чем же он на рояле играл?
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Пане президент і все ваше шобло я теж вас намагаюсь попередити з таким темпом Ростова у вас не буде.
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Ну Марусе, с ВОПов, было плохо видно, не то что тебе дивана...
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Ця ссиклива віслюча ферма невдовзі буде і за коменти підозру вручати.
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сопля зеленая-собираешся всю Украину пересадить
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Покушение на убийство!!! Пиливаврот!!! Буб-очко опасносте!!!
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Ой люди добрi що це коIться на свiтi, ой рятуйте мамо, ой пройдисвiти принесли якусь пiдозру, воно менi надо? Де там той Порошенко бовтаеться, - вiн обiцяв що все буде добре i вiн буде завжди поруч ой мамо рятуйте кличте Софiйку та Парубiйку бо я цього не переживу йой йой йой йой йой
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Так, номерных кацапов нагнали. Видно ферма новая-Ники ещё ненасосали.
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А Мєртвєчуку, Бойко дбр нічого не хоче вручити.
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якщо за попередні 5 років їм нічого не вручили - отже вони чесні , чи не так ... ?
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Так ты же говорил, что при Порохе их не трогали как партнеров по бизнесу. Выходит сейчас у них бизнес с бубочкой?
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надо оставить её в покое и не позориться.
реальной угрозы от неё ноль, одни бабские истерики.
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Субєктивна сторона злочину ст. 129 УК - погроза здатна викликати у потерпілого побоювання за своє життя І БАЖАЄ ЦЬОГО. А вона сказала, що не бажала цього. То де тут прямий умисел? Що мужчина із охоронцями за 2 метри, у бронежилеті і броневелосипеді боїться за життя від такої красивої і хрупкої жіночки ?
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Если уж Пояркова отпустили,то за что Зверобий сажать?Человек на фронте солдат наших от смерти спасала,а не в тылу штаны протирала как Пуярков.По мне, если уж кого сажать,так Пуяркова и Федыну.А фронтовиков за крепкое словцо трогать нельзя.Не правильно это.
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та да. Поярков вообще "угрожал" физическим насилием в задний проход. Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 8859
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мало антоненка дугарь і кузьменко ну посадіть звіробій з фединою як не було поваги до блазня так і не буде як вважали дбр збіговиськом зрадників так і вважатимуть натомість стане проблема що робити з неадекватами при владі якщо вони робляться небезпечними ?
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Вот смотрю я на это дело, смотрю... Сначала история с Марусей Зверобой. Потом Рифмайстер. Потом, девятнадцатого января, на Михайловской площади был митинг антифашистов в память убитой в Москве Анастасии Бабуровой. На котором они митинговали против ультра-националистов. И требовали запретить полк "Азов".

И я вот никак не могу понять.

Гражданку Украины Анастасию Бабурову убили в Москве фсбшные иррегулярные вооруженные формирования с националистической легендой прикрытия.
То, что все наци-группировки в России не то, что под колпаком ФСБ - они напрямую созданы ею, полностью ею контролируются и полностью используются в своих целях, кажется, ни для кого уже не открытие.
Гражданка Украины Анастасия Бабурова была антифа.
И вот полк "Азов" защищает вас, левых инфантилов, от убивающих украинских антифа фашистских банд ФСБ.
И все, что стоит между вашими убийцами и вами - это полк "Азов".
И вы требуете запретить полк "Азов".
Друзья мои, вы понимаете, что вы клинические полезные идиоты?
Вот прям эталонный случай?
Бог с ней, с логикой. Я уже привык.
Но инстинкт самосохранения-то должен быть?

Я вот, как человек, чья кровь на четверть состоит из "ты чо, из этих что ли?" - к национализму отношусь довольно сдержанно. Это, видимо, уже генетическое.
С Настей Бабуровой мы работали в одной редакции. Я видел её всего пару раз, но этого тогда было достаточно - в "Новой" случайные люди тогда не появлялись. Мы были коллегами.
Но даже при таких исходных данных, если мне из полка "Азов" позвонит самый разрисованный татуировками фашист и попросит о помощи - на беспилотник, там, собрать, тепловизоры найти или что-то еще - я жопой наизнанку вывернусь, чтобы им помочь.
А если позвонит кто-то с предложением подписать петицию об их запрете - я пошлю к черту.

Потому что батальон левых антифа, которые за мир во всем мире - не защищают меня от Мордора.
А батальон татуированных фашистов-бандеровцев - защищает.

И именно это является сейчас первостепенным.
Все остальное - потом.

И вот теперь эта история с Ярыной Черногуз и Настей Конфедерат. Девушка, воин, потеряла своего человека. Ехала на похороны. Договаривающийся посередине водитель смотрел свое ватное говно. Пассажиры молчали. Одна назвала "фашистками". Девчонки вышли.
Господи, да просто железные нервы.
Я бы в такой ситуации последнее, что помнил бы - как планка в голове упала... А дальше черт его знает.

И вот этот мамкин депутат в шарфике, за спиной Ярыны и Насти закончивший Киевский университет - в прямом смысле слова за спиной, Евгению 25 лет, и он имел возможность окончить магистратуру и поступить сейчас в аспирантуру только и исключительно потому, что в этот момент в окопах ползали Настя и Ярына - и после магистратуры прославившийся предложением продать собаку, чтобы оплатить газ, никак не остановится и теперь требует уже завести на Настю уголовное дело.

И вы знаете что?
Я с ним полностью согласен.

Я считаю, что Ярыне и Насте не место в ЗСУ. И Марусе Зверобой тоже.
Я сейчас абсолютно серьезно.
Я считаю, что их надо уволить из рядов вооруженных сил Украины.
И отправить в Киевский национальный университет, в аспирантуру.
А на их место отправить руководителя группы по межпарламентским связям с Алжирской Народной Демократической Республикой, здорового двадцатипятилетнего мужика в шарфике, народного депутата Евгения Брагара.
На шесть лет.
Пока девчонки не получат прерванное войной образование.
И если у Евгения есть жена, или девушка, то я желаю ему, чтобы она на его руках...
Нет. Не желаю конечно. Даже написать такое не могу. Самому страшно стало, что рука вдруг не остановится и доведет предложение до конца.
Но если Евгений прочтет эту строчку, то пусть - не почувствует, нет, это нельзя почувствовать извне, это можно только пережить изнутри - пусть хотя бы попробует представить что это такое, хоронить своего любимого, убитого на войне у тебя на глазах.
И пусть шерсть на загривке полезет дыбом.
Тогда, возможно, хоть какое-нибудь понимание появится.
А батальон "Азов" я тоже предлагаю убрать с фронта. Нечего им своими фашистскими выходками позорить украинскую армию! А на их место отправить антифашистский батальон им. Карла Маркса.
Странное дело, почему-то правые батальоны я знаю, а левые - нет.
А "Азов" пусть с плакатами на Михайловской против коммунизма протестует.

Потому что если не доходит через мозги, дойдет через жопу. Обязательно дойдет. Другого варианта нет.
Жизнь будет учить. Хочешь ты того, или нет.
Это я вам гарантированно говорю. Как эксперт. Как человек, уже писавший эту фразу в другой стране.

К водителю автобуса, например, или к тетке, обозвавшей Ярыну с Настей фашистками, у меня особых претензий, собственно, и нет. Откровенная вата, ждущая прихода освободителей от фашизма. С ними все понятно.
С собачкой тоже. Отличный пиар-ход. Теперь ранее никому неизвестного магистра знает все страна. Правда, как идиота, но плохого пиара не бывает.
А вот что бывает с не успевшими вовремя остановится в игре в полезного дурака магистрами КНУ или антифашистами Коминтерна, когда к ним уже по-настоящему приходит Мордор - вот тут как раз история в помощь.
А если не помогает даже степень магистра - то тогда обучение будет через жопу.
Других вариантов нет.
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ЗВІРОБІЙ
Наш президент є добродій,
Підозра є у Звіробій.
Чим його воїн налякала?
Що жарти головно сказала?

Запам'ятайте не військові,
Що сила в мінах, а не слові.
Надюха їх багато привезла,
Й бажала українцям зла.

Військова дітей не загубить,
Вас захистить і приголубить.
А ви гуляйте і «бухайте»,
Хто вам дає це - пам'ятайте.

А Звіробій смілива жінка,
Яку поставили під стінку.
Не бійся, стінка віртуальна,
А ти герой наш, ти реальна.
06.02.2020 р.
Анатолій Березенський
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В отношениях с женщиной главное - это не главное, а не главное - это главное. Вот поэтому она и несла всякую пургу, особенно несколько лет назад, потом перекрасилась. Не удивлюсь, если через год она вступит в опзж. Понять и простить. А.Р. Бородач.
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