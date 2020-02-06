 "Надзвичайні і безпрецедентні дії СБУ", - група "1+1 медіа" написала відкритий лист президенту, прем'єр-міністру і дипломатам

Лист підписав голова правління компанії Ярослав Пахольчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Він адресований президенту України Володимиру Зеленському, голові ВРУ Дмитру Разумкову, голові комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександру Ткаченку, голові комітету ВРУ з питань свободи слова Нестору Шуфричу, до першого заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольги Герасим'юк, до голови Служби безпеки України Івана Баканов і генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Також лист направлено в диппредставництва і представництва міжнародних організацій в Україні.

"Журналістський колектив та керівництво групи компаній 1+1 Медіа звертають Вашу увагу на надзвичайні й безпрецедентні дії Служби безпеки України під час досудового розслідування", - свідчить текст листа.

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У документі зазначено, що обшуки пройшли з порушеннями. Так, "1 + 1 медіа" стверджує, що ухвала судді давала дозвіл тільки на обшук робочих місць трьох журналістів, а слідчі наполягали на проведенні обшуку у всіх приміщеннях редакції.

"Проте, найголовнішім є сам факт проведення обшуку журналістів програми журналістських розслідувань, пов'язаний з викривальною діяльністю програми, – перший за весь час існування незалежної України", - вважають автори листа.

Проведений на каналі обшук компанія називає "вкрай небезпечним прецедентом", "черговою спробою політичного тиску на незалежне медіа" і порушенням передбаченого Конституцією права на свободу слова.

"Журналісти телеканалів, що входять до групи компаній 1+1 Медіа максимально об’єктивно подають інформацію, яку отримують виключно законним шляхом, та ведуть законну діяльність, яка спрямована на реалізацію ними своїх повноважень у інформаційній сфері і здійснюється засобами та в порядку, передбачених законом", - запевнили в компанії.

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Адресатів листа просять не допустити посягання на свободу слова і вжити заходів щодо недопущення спроб переслідування незалежних медіа.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.