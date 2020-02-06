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Все про:обшук (852) СБУ (5112) 1+1 (66) лист (117) Гончарук_Олексій (626)

 "Надзвичайні і безпрецедентні дії СБУ", - група "1+1 медіа" написала відкритий лист президенту, прем'єр-міністру і дипломатам

У компанії заявляють про політичний шантаж і тиск на свободу медіа, вважають, що СБУ втручається в роботу редакції і стверджують, що обшуки проводилися з грубими порушеннями.

Лист підписав голова правління компанії Ярослав Пахольчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Він адресований президенту України Володимиру Зеленському, голові ВРУ Дмитру Разумкову, голові комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександру Ткаченку, голові комітету ВРУ з питань свободи слова Нестору Шуфричу, до першого заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольги Герасим'юк, до голови Служби безпеки України Івана Баканов і генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Також лист направлено в диппредставництва і представництва міжнародних організацій в Україні.

"Журналістський колектив та керівництво групи компаній 1+1 Медіа звертають Вашу увагу на надзвичайні й безпрецедентні дії Служби безпеки України під час досудового розслідування", - свідчить текст листа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прослуховуванні Гончарука підозрюються співробітники УДО. У публікації файлів - журналісти "1+1", - Бутусов

У документі зазначено, що обшуки пройшли з порушеннями. Так, "1 + 1 медіа" стверджує, що ухвала судді давала дозвіл тільки на обшук робочих місць трьох журналістів, а слідчі наполягали на проведенні обшуку у всіх приміщеннях редакції.

"Проте, найголовнішім є сам факт проведення обшуку журналістів програми журналістських розслідувань, пов'язаний з викривальною діяльністю програми, – перший за весь час існування незалежної України", - вважають автори листа.

Проведений на каналі обшук компанія називає "вкрай небезпечним прецедентом", "черговою спробою політичного тиску на незалежне медіа" і порушенням передбаченого Конституцією права на свободу слова.

"Журналісти телеканалів, що входять до групи компаній 1+1 Медіа максимально об’єктивно подають інформацію, яку отримують виключно законним шляхом, та ведуть законну діяльність, яка спрямована на реалізацію ними своїх повноважень у інформаційній сфері і здійснюється засобами та в порядку, передбачених законом", - запевнили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки на "1+1" відбуваються в межах справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

Адресатів листа просять не допустити посягання на свободу слова і вжити заходів щодо недопущення спроб переслідування незалежних медіа.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174232
 
 
 Топ коментарі
 
в лигу сексуальных реформ писали? "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 6682
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Г+Г плохо учили историю. После октябрского переворота в 1917 году большевики первыми уничтожили матросов, которые штурмовали Зимний Дворец. Их просто объявили кронштадскими контрреволюционерами и расстреляли из пушек.
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7 ****. 2019 г. СОТРУДНИКИ ГБР ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ В ДОМЕ ВЛАДЕЛЬЦА КАНАЛА "ПРЯМОЙ"
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Да заканчивайте вы свой корпоративный цирк,Клоуны,
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вы ж, сучки, так смаковали, как будете всех сажать! чё не ндравится? "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 6704
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дуйте ребята в ЛАПТЕСТАН "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 9693
не фер обижать ПРЕМЬЕРА И БУБОЧКУ
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А шо там с вырубкой карпат, зубожинням и бурштыном?
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Канал закодирован. Не могу посмотреть что там происходит.
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Позвоните в спортлотто,по поводу этого черта зеленского.
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Ви зробили це разом!
Зє! Радійте і пишайтеся! "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1711
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Тут бенина шавка анонсирует. Зелёная жаба против зелёной гадюки. "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1639
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не такое смотреть ну нах то из разряда извращений "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1823
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......та вас п....ів взагалі треба закрити!!!
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Так вам, брехунам, и надо. Мосейчукча, почем борщевой набор сегодня?
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Коломойские с малоросскими поссорились. Ай-яй-яй. Какая трагедия.
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При законе вашего Ткаченко, Бородянского и прочих тварей...вы бы давно сидели!!!
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Надеюсь письма написани на украинском? Или Г+Г не смогли найти у себя на канале знатоков "бидло мовы" которую нельзя намазать на хлеб?
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"Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию" "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам - Цензор.НЕТ 2633
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здесь 2 варианта: либо шоу пока принимают закон о продаже земли либо люди приближенные к Баканову и Зе вступают в открытую конфронтацию со слугами бени, может не поделили что то там, например влияние и власть
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дубина, включай г-мет на зелю, тебе не привыкать. хоть какая польза с тебя будет
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пока не поступила оплата он работает в демо-режиме...
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Давайте заслушаем ядреный электорат Бубочки! Зелофилы, вы за кого? За "своего человека" Баканова или за "своего человека" Дубинского?
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Ошибаешься, Елена Чаушеску была отвратительной теткой...
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Звертайся до газети "Гудок", або до Ліги сексуальних реформ!
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Мама любит скорость...
Мама любит слушать....
Мама любит ролевые игры...
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Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка!
Б-г-г-г-г!
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Та закройте эти Г+Г вообще, кто смотрит вообще этот канал?
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Они жалуются! Они не знали, как пропихнуть Зеленского в Президенты, так старались, помню, из кожи лезли! Все по заслугам! Мне нравится, когда хозяим шелудивого кота мордой в его же говно!
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От соплей гавноканала 1+1 аж приятно, как пару сепаров замочили или в рашке какой-то путинский козёл издох. Красотень. Вы 1+1 уже суки извинения у народа Украины просили после помаренчевой революции мосейчук там невинные глазки прятала. Что твари опять, раз предали а дальше уже по привычке. Мы всё помним, и вас никогда не простим.
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Всі ці телеканали мабуть і є тою зброєю, що застосовує проти українців путін.
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Простое шоу. Типо СБУ под руководством "БУХАНОВА" мега крутое и не ручное. Итог будет таким.... проверка пройдена, все круто, самый лучший канал в мире. Не хватает музыки с "Деревни дураков".
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Беня сам себя за ухо ущипнул.Дешёвое шоу для лохов.
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Треба більше сльозливих фоточок! Про сивину не забудь поскавчати!
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Да неужели Г+Г,сам на себя пожаловался! Мосейчучке и скобеевой ,дубликат отправили.
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"председателю комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу" - это писец... Не знал, что Шуфрич председатель этого комитета. Дожили... Просто в голове не укладывается...
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И смех и грех. 😁🤣😊
Но почему же так упорно молчит журнашлюшка МРАЗЬийчук? 🙄
Она, что борщевой набор в рот взала? 🤔
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Помийка! У 2014-му цей к-анал можливо і був патріотичним, і навіть повагу викликав.. Після того як бєню "абідєлі" - став суцільним сміттєзвалищем. Шкода деяких журналістів, які викликают повагу Сашко Моторний, Наталка Нагорна, але досі залишаються на цій вигребній ямі.. Всі інші - рукопомийниці, особливо побріхушки мосейчук та таран .. Гроші ж не пахнуть . Тьху!
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Оооо ты глянь главные говно журнашлухи начали из себя целок изображать . Чего ж вы такие правильные верещали от радости когда на Прямом обыски делали или когда на ваших коллег журналистов дела заводят за пародии на ютубе . Так что Баканов конечно мудило , но с паршивой овцы.....
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Вот эта шайка-лейка вой подняли! А теперь вопрос: кто громче всех орет держи вора?
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Ооо как сашко то завизжал. Так надеялся давить всех,а тут,вдруг, на мозолю наступили
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Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию Источник: https://censor.net.ua/n3174232

Після цієї фрази не зміг читати далі - сміх звалив зі стулу і довго не відпускав. Шо вони курять? В якій реальності живуть? Може і решту людей туди запросять? А як нє, то най готуються знову, як в 14-му, приносити свої вибачення за брехню та наклепи. Але хто ж їм ще раз повірить?
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Т.е. в СБУ остались все порошенковские кадры
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Що, ****, отримали відкат від гімнопровода?:
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та що ви!рило в пушку,як в дубінського і сотоваріщєй
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Ну, как говориться, что посеешь - то пожнешь. Если заливать говно в сознание общества десятилетиями, то рано или поздно это самое говно становиться нормой, к нему привыкают, "так можно". Живите в том, что создали. Жрите, хоть подавитесь. Еще можно Брагара попросить посоветовать, как выйти из ситуации, а вдруг подскажет что дельное. Опять же, если весь этот кордебалет с обыском не очередной спектакль для зрителей сериала про Голобородько.
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"Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам - для кого это представление? - В США уже обратили внимание на сотрудничество Зеленского и Баканова с Коломойским.
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