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 Суспільство, Технології
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Все про:мобільний зв'язок (87) паспорт (440) Дмитро Дубілет (89)

 Запроваджувати продаж SIM-карток за паспортами нині не на часі, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет вважає, що сьогодні не на часі запроваджувати продаж мобільних сім-карт у прив'язці до паспортів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде в Україні запроваджено прив'язку мобільних сім-карт до паспортів.

"Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш сім-картку тільки за паспортом, це додаткове навантаження і на громадян, і для бізнесу", - зазначив Дубілет.

Міністр наголосив, що нині фокус української влади має бути на тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім уже "докручувати гайки", якщо буде така потреба.

"Наразі так багато реформ у сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства, а також якесь додаткове громадське занепокоєння цим викликати, не на часі", - зазначив Дубілет.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174231
 
 
 Топ коментарі
 
А вот завтра, в самый раз.
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скоро настанет это время
и зелень даже не булькнет
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Завтра только такие: (так они нарид любят)
Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2036
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скоро настанет это время
и зелень даже не булькнет
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Она сейчас только внутри Рады храбрая. вышла бы к людям, им бы там фейсы поправили и всё объяснили.
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почему то после обоснованных сомнений относительно его "переписи"...
теперь сомневаюсь и уже вижу подоплеку в каждом его "ква"
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Рейтинг падает....евробляхеров тоже трогать не будут, скорее всего...стремно...
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Внучата Гебельса и Гимлера всё успокоится не могут!
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И какая в этом необходимость? Почему вообще возник этот вопрос? Хороша страна "Смартфония" Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6471
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а какой в этом смысл вообще? когда мобильник Уже есть почти у каждой бабушки.... разве что увеличить статистику по кражам мобильных телефонов...
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Продавать симку по паспорту ето первый шаг до бирки на ухо как коровам. Ничего общего с демократией ето не имеет и никчему хорошему не приведет
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Всякий запрет сразу же порождает черный рынок и рост цен. Для преступников же ето абсолютно не проблема как сейчас найти наркотики и оружие, которое официально запрещено для честных людей.
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Ну спасибо, отец родной! Осчастливил! Обрадуй еще, что "еще не время" вводить смертную казнь и публичные порки...
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Звісно не час. Як бото-ферми будуть працювати?


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Как какую-нибудь никому не нужную чушь вводить так время, а как более-менее, что-нибудь серьёзное так не время. Покупка симок по паспорту нормальная практика в любой развитой стране Европы.
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млять, т.е. сама идея им по нраву, только время не подходит? Шо еще мы у кацапов перенять не успели? Может, как в СК строем ходить?
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хронология современности: заседание в раде продолжалось, шел 25 час 8 дня недели,все ожидали "лавину инвестиций"....
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в 2016 в Польше ввели продажу симок по паспортам, кто до февраля 2017го не зарегистрировал свою симку, то ее блокировали. Я ходил с паспортом на почту что б его привязали к симке.
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