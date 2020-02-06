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Все про:Гончарук_Олексій (626) Дубінський (57) Куксін (1)

 "Метадані можна прописати в будь-якому файлі вручну: хочете, Куксін напишіть, хочете, Ситник", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що присутність в метаданих файлу з прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука прізвища журналіста "1+1" Євгенія Куксіна може бути фейком.

Про це написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Такі "метадані" можна прописати в будь-якому файлі вручну. Хочете, Куксін напишіть, хочете - Ситник", - заявив Дубинський, коментуючи інформацію про те, що в метаданих файлу з прослуховуванням Гончарука є прізвище журналіста "1+1" Євгена Куксін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна. ФОТО

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

Метадані можна прописати в будь-якому файлі вручну: хочете, Куксін напишіть, хочете, Ситник, - слуга народу Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174229
 
   
 Топ коментарі
 
Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге.
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а хочьте напишіть: бєніна срака Дубиньський
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Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге.
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как хорошо, что "ти зробив це разом", иначе было бы обидно ещё больше
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Якби це була не його робота на замовлення Коломойського, то цього шуму не було б. Коли "кошмарили" Прямий, тиша стояла як на кладовищі.
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Все більше перконуюсь, що цей шум для відволікання уваги від процесів у ВР.
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Что-то этого иудея стало слишком много. Он на Цензоре в последнее время, как рок звезда, а не бенина , пардон, попа.
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Хочу, чтобы был Зеленский. Но от земли, падлюки, вы внимание не отвлечете.
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Ахаха... А "страну в смартфоне" значит, подделать низзя?
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А дату внесения последних изменений разве нельзя считать?
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кудрявенький сынишка обожающей скорость мамы, похоже, попался...
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Бо Дубілєт все й замутив для лохів.
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И самое интересное в свои высерах, у него все животные. Один он - прсто бенина жопа.Наглая, шидовская , шопа.
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Ну-у-у, вот это загнул! Голос вручную прописать вряд-ли получится.
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OO, представитель наичестнейшего народа - избранник и безсеребренник. Тоже почти юрист.
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"Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник", - "слуга народа" Дубинский . Да ну на!
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А ведь он прав. И это даже не смешно уже, раз типа серьезные силовые структуры проводят обыски из за такой очевидной любому грамотному человеку истины. Получается, что прийти могут к любому из нас из за такой ерунды.
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