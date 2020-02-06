 Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів. Переконаний, що суспільство рішуче засудить такий підхід. Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великорусского п’єдесталу в реальність, в якій за даними минулорічного опитування КМІС майже 80% наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту. При цьому особисто я з повагою ставлюся до всіх мов, якими виробляють медіапродукти - української, кримськотатарської, російської, угорської та інших", - заявив Кулеба.
Раніше продюсер серіалів і фільмів каналу "1 + 1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.
Треба називати речі своїми іменами!
Ваше сало - політичне. Воно не смачне.
Пройшов хохол- насрав на пол, іде кацап-зубами цап!
Вчи жінку сало вибирати.
Я, правда свое потом взял, осенью самых активных уволил по статье. Им уже было не смешно.
Кстати, начиная с конца лета начала заметно сжиматься сфера производства и все связанные смежники. Так вот среди большинства моих друзей и партнеров есть негласное правило.-- Первыми сокращать, уменьшать зарплату и увольнять самых активных избирателей бубочки, самый ярых зебилов. Наголосовали и наагитировали - пусть платят за свой выбор.
Так они и за ЗЕ не выйдут, когда его за яйца подвешивать будут.
Нехай рулит в ЛАПТЕСТАН 😀
Після такої заяви г+г Справжні українці оголошують бойкот цьому смітнику, Справжні рекламодавці розривають усі контракти з цим смітником, Справжні журналісти звільняються з цього смітника, Справжні Нацдружини обкладають шинами цей смітник, Справжні небайдужі громадяни ще й пиз...ять цю продюсерку, щоб щелепу вправити))
але це тільки мрія, бо в реальності є 73% зедебілів з туповатим вождем-малоросом, яким "какая разніца"
Хоча мрія дуже добра... мріями живемо...
Но для этого нужна страна.
А у нас - колония каганата...
Але пам'ятайте, що цей чувак у ЗЕ команді працює над здачею України під кацапів. Згадайте його недавні заяви щодо економічної інтеграції з ЄС.
там будет "звучать"
в промежутках
когда рот освободится
Скажете не смотрят? Голосуют пультом?
Значит не поощряйте русскоязычные каналы, они через пол-года вымрут из за отсутствия зрителей и рекламодателей.
У своєму телеграм-каналі Кошкіна назвала Устенка "недоумком" і прокоментувала його висловлювання про газові відносини між Україною і Росією.
"Понабирали недоумків на свою голову. .
Так, в газі цей обранець теж" розбирається", - різко і коротко написала Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі.
Журналістка нагадує, що Устенко влип у скандал: в прямому ефірі телеканалу він повідомив, що Росія анексувала Крим через "мовний закон", фактично переклавши відповідальність на Україну.
10 грудня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради проект про скасування мовного закону, який був прийнятий раніше в травні.
Депутат від президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко в ефірі телеканалу ZIK виступив на захист "ру$$кого міра", а також озвучив фейк кремлівської пропаганди про українську мову.
В мелодраме актёр должен выдавливать из себя огненные страсти, а брехать на русском куда удобнее!
хотя может быть для скрепных оно и облегчение, привычно, дескать, для организма, да и аудитория наверняка устоявшаяся.
хотя актеров тоже можно понять, после стольких лет цапо-лицедейства чтобы сходу, (ну за год-два) перейти на украинский нужно быть реальным профессионалом (или как минимум выписывать себе тексты, работать, а кому это надо ...), так как это все-таки уровень выше.
публіка з гівносеріалів 'сдєланих для рускоязичной публікі' вважає себе акторами..
Не вчи мене любити Україну,
Якщо ти свого сина віддала
Московській церкві, золоту дитину
Перевернула в темного хахла.
Не чує він тепер твоєї мови,
Ненавидить свого дитинства сни,
Не молиться до Божої Покрови
За Україну, що встає з труни.
Ти сина в монастир чужий сховала,
Закрила мудро від страшних загроз;
Душа твоя від страху приневпала,
Але не бійсь! Він - славний малорос.
Він молиться до імперського бога,
Цілує руку п'яного попа,
Ховається од світла, як стонога,
Його душа - безпам'ятна й сліпа.
Він дивиться в царів жорстокі лиця,
Та бачить янголів, а не катюг;
Він - не слуга Господній, він - мокриця,
Диявола пахолок, рабський дух!
…А твій синок до твого серця й дому
Не вернеться із підкремлівських зір,
Він на землі Гоморри і Содому
Відновлює кривавий «русский мір»!»