 За плагіат у дисертаціях хочуть розпустити спецраду університету ім. Драгоманова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.
"Наші студенти беруть участь у таких проєктах, коли вони пишуть, я не перебільшую, для студентів, можливо, наприклад, якогось Кембриджа, і отримують за це гроші. Тобто, у них головніший зараз це "гострайтінг", у нас це зазвичай називається плагіат. Це більше наше завдання. Ми маємо свою політику, свій контроль. Я можу сказати, що через плагіат у дисертаціях ми сподіваємося закрити найближчим часом спецраду в університеті Драгоманова", - сказав Квіт.
Разом з тим, деталей рішення Квіт не повідомив.
Зазначимо, що новий закон про освіту передбачає виключення з навчального закладу за плагіат в науковій роботі.
Зато доказана связь с доплатами чиновникам
Дайте ему еще один шанс! (с)
Для кацапов розовые пони это находка.В украине массово барыги выбрасывали елки, потому что их никто не покупал. Что говорит о деградации нации под влиянием радикальной толерастии.
Такие "радикальные толерасты" из73% потом будут ехать в кацапском вагоне с дыркой чтобы посрать на дальний сибирь, потому что у кацапов унитазы это проблема вечности, и убеждать друг друга кто из них больше не интересуется политикой. Потому за радикальную толерастию нужно также отстреливать, как и за руцкий мир дураков, вертухайства и крови.
Нужно ходить посередине дороги. В своих полосах, если надо. А не болтаться от крайности к крайности, от отбойника до отбойника с разбитыми головами о них.Это касается как и коммунизма версии руцдурака и дикого капитализма. Что из них более свирепое и ******** это еще тот вопрос.Дурак зе ведет страну к отбойнику под название дикий капитализм больных капиталистов ж300(продажа последнего - земли и госпредприятий-потом все это нужно будет исправлять, квартал отловить и показательно отстрелить как чаушеску или хусейна в прямом эфире, чтобы в след 100-200 лет повадно не было, чтобы впредь больше никакой дурак не обменивал свою выборную кампанию на последние трусы и майку украины и знал что с этим шутить нельзя, дурака зе можно будет использовать как прививку для последующих поколений как делать нельзя с базовыми и народообразующими ресурсами украинского народа). Этот отбойник проходили в 1917, когда выходили из рабства феодализма. Потом другой отбойник - русский дурак с версией коммунизма в версии дурака- получилось как всегда у руц дурака - море крови, сотня-другая миллионов трупов, вертухайство по верхнему потолку- тоесть выживает только палач народа(это вертухайство исповедует такое моральное дерьмо как мертветчук и тысячи других чк отборных моральных уродов и живет и здраствует и служит как палач против народа) и тд.За что берется руцкий дурак - превращается в коричневое золото, как не нужно делать. Теперь фуйло самый великий больной капиталист в мире с триллионом в кармане и пугает яо, если ему не дадут зарабатывать больше и захватить рынок энергии еще больше, крымнаш это обмен этого воровства на величие кацов за счет розовых пони.А зе ведет к новому-старому отбойнику, от которого поплохеет возможно не меньше чем в 1933м, когда ратолерасты в ж300 на земле наплодят саранчи под 50 млрд и больше и ж300 больные извращенцы устроят голодомор в украине, потому что зарубежом у них будут больше доходов на продажу жрачки в обмен на нефть или что-то иное типа катаклизма как в депрессия в сша 1929, но теперь с сотней-другой лярдов ртов на маленькой Земле.
Радикальная толерастия - находка для входителей в историю. Хочешь ввойти в историю, как крыша подвинулась под действием попов у фуйла, суешь толерастам "ножь в спину" в германии или франции и вуаля - вождь народа нах и тд.Ведь радикальные толерасты воевать не будут. А нафуя? И какие у них ценности? С жопы пенный коричневый коктейль выпустить на какой-то автостоянке как в ес? Или соревноваться с плакальщиками кто больше всех будет плакать и жалеть червяков, которые дохнут под колесами автомобилей, пробивая своими дурными бошками новые вершины кретинизма радикального толерализма.
Розовые пони ведут к самоуничтожению - не жизнеспособный организм, без, или с радикально ослабленной иммунной системой в окружающем мире чум в виде руцмиров, османских империй, ребрендированных под другое имя, как чума под видом лекарства(нап-р "ру-бгатья" и пр херня) и т-подобного.
Убивайте радикальных толерастов - они ведут к самоуничтожению. У народного организма должна быть тренированная(хоть искуственными привывками от руц мира, хоть походами) и всегда готовая иммунная система. А не толерасный спид.
Вон в универе знают откуда переписывать!
Декан физфака обе диссертации и все публикации переписал из импортных учебников по микроэлектронике!
Берите пример!