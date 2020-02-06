EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  896  46
Все про:ВР (5748) земельна реформа (130) Корнієнко (115) ринок землі (91)

 Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко спрогнозував, що ухвалення закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Там близько 3800 правок, це 78 годин", - порахував Корнієнко на калькуляторі.

"Це п'ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарні тижні. Думаю, це прийнятно", - сказав він.

Корнієнко визнав, що розгляд закону загальмує проведення інших реформ, "але ми знаємо, завдяки кому".

Читайте також: Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174209
 
 
 Топ коментарі
 
рожа конкретная.
в школе еще когда был - у нас под гастрономом мужик тынялся с такой мордой - по 5 копеек "на проезд" у всех прохожих просил...
 показати весь коментар
 
Стефанчук, Юзик, Арахамия, Богдан .....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
рожа конкретная.
в школе еще когда был - у нас под гастрономом мужик тынялся с такой мордой - по 5 копеек "на проезд" у всех прохожих просил...
 показати весь коментар
 
 
Стефанчук, Юзик, Арахамия, Богдан .....
 показати весь коментар
 
 
есть такое

В 1916 г. С. Черный как раз про подобное писАл:

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный.
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший.

Тихо приветствую мудрость любезной природы -
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена
Так и должны быть - серной, свиньёй и гиеной.

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и ПРАВЫХ из правых?
В лица их молча вглядитесь, бумагу у руках разминая,
Тихо приветствуя мудрость любезной природы...
 показати весь коментар
 
 
Достойно, и очень тонко. Благо с той поры имеем возможность пользоваться туалетной бумагой, но ничего по сути не изменилось...
 показати весь коментар
 
Стефанчуки -два! Второй рядом с Юзиком сидит! По комплекции - точная копия президиумного!
 показати весь коментар
 
 
- та навряд...
тот, наверно, уже от цирроза загнулся - а этот, вроде, еще чего-то варнякает.
 показати весь коментар
 
 
коломойша находу меняет приказы. Видно что мониторит настроения и сразу корректирует.
 показати весь коментар
 
Этот за собой целое монобольшинство просителей ведёт.
 показати весь коментар
 
 
То не он крайний справа? Видец у него, просто ...ц)))
Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5955
 показати весь коментар
 
А казали до 3 ранку приймуть. Кров Йуліна - не водиця.
 показати весь коментар
 
 
так протесты начались. а зебилы, похоже, не ждали.
теперь хотят на тормозах спустить
 показати весь коментар
 
 
Не спустят. Беня не даст принять закон о запрете возврата активов национализированных банков пока ему не отстегнут обещанные Моникой 2 млрд баксов государственной земельной. Для этого нужен закон о рынке земли. А без этих законов денег от Запада не видать.
 показати весь коментар
 
 
В украине выборы дураков сопровождаются потерей тех или иных ресурсов, народа,земель, ценностей.
Потому что всякие суперкоррупционные коломойши требуют половину украины за выборы дурака.Обслуживает всяких моральных суперуродов типа коломойского, для которого ложь и обман это кредо жизни.Кидать и уничтожать всяких моральных уродов типа коломойши и богдана, которые этим и живут, есть правильно.Которые послуживаются что им все можно, а по отношению к ним нужно чтить мораль.Они этим пользуются и по трупам лезут по своих лесницах.
Малорос должен сдохнуть.
Вот это попадание украины с зеленым дураком. И суперграбитель земель(с коломойшей), и предатель(по свистку ездит на поклон парашникам "чивоизволите").Мало того что в ничем не шарит, так еще тупой как зеленая пробка.Это ******.Понабирал таких дураков возде себя, которые только еще более тупые, чтобы он казался самым умным среди них.



Это ссыкливая проститутка обслуживает всех кого ссыт, кроме интересов народа украины.А ссыт оно всех, кроме народа украины.Сурков свиснул - и проститутка тут же поскакала в оман. Оно наверное и пауков в доме тоже ссыт.Ссыкот ссыкотом по ссыкоту погоняет. Потому что ему завтра у тимошенки и других на корпоративах клоуна строить.

 показати весь коментар
 
 
зиленский боится судьбы сердючки, потому так всем в жопу лезет.
 показати весь коментар
 
 
СЛЕДУЮЩИЕ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ. Которым можно баллотироваться, остальных тварей давите в гавно.
Проукраинские кандидаты, которым можна баллотироваться по достижениям или не сучьей коррупционной природы: порошенко, турчинов, саакашвилли.
Особолживые или особосучьи, или супергнилые кандидаты, которым категорически запрещено баллотироваться: тимошенко(эта коксовая **** по всем номинациям впереди всех в украине). Всякие бойки, мертвечуки и прочие шныри, служители чк и псы кацапов, пособники агрессора, в украине держать запрещено. Пусть служат в своих парашках лизать жопу чекистам или сидеть на их кукане и гигигать в эфир.
 показати весь коментар
 
В четверг, 6 февраля, стало известно, что парламент не сможет быстро принять этот документ.

"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ - это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами, а вот отсосать МВФ я могу " - сказал Арахамия.
 показати весь коментар
 
 
долбо*бы зеленрносые, даже не мечтайте об этом законе, только через рефендум!!!
 показати весь коментар
 
 
А Ара вчера говорил, что до ночи все приймут. Не?????
 показати весь коментар
 
 
Этот недогрузин слишком много разговаривает, короче несет пургу! Глядя на него вспоминаю привокзальных наперсточников в 90-е годы! Говорят , что стал долларовым миллионером за 5 лет в Украине. Неужели так чист перед богом и людьми?
 показати весь коментар
 
Коломойша продает земли в угоду своим крысиным больным на деньги амбициям.Ублюдочная крыса Зе соучасник и основной исполнитель самого большого кидка размер/нищетастраны.С этого крысы получат столько, сколько 73% муков будут за этим не наблюдать или будут что-то мукать.Коломойша по другому зарабатывать не умеет и никогда не умел. Воровать что лежит у украины криво основной источник его дохода.Продажа земли есть продажа коломойским земли в свою пользу настолько много, настолько 73% это ему позволят.А позволят ему на 100% и даже больше.
 показати весь коментар
 
 
Это именно то чмо , которое напёрстки двигало? Станочник?
 показати весь коментар
 
 
Это чмо теперь либертанеанец-социалист Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5669
 показати весь коментар
 
 
Землею можна і подавитися,якщо жерти не в міру...
 показати весь коментар
 
Если завоняет жареным у коломойши всегда есть израильский паспорт, и так его крыша. Основное под чем он прячется есть операция "борьба с антисемитизмом". Израиль как самый большой террорист больше всего уничтожил людей. Требует справедливости по отношению к себе. А по отношению к украине поощряет самый большие в мире воровства своим подчиненным крысам.Хотя по феншую если и он требует справедливости к себе, то коломойшу и зе он должен уничтожить, чтобы не портили ему репутацию. Но репутация и жиды противоположные понятия. Потому израиль не заслуживает на государство - это террорист,альфонец, который сидит на шее всего мира.Которые ворует весь мир и потом всех убивает кто с этим не согласен.
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
 показати весь коментар
 
 
сказка оверщках и корешках здесь боле не актуальна Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2476
 показати весь коментар
 
коломойша находу меняет приказы. Видно что мониторит настроения и сразу корректирует.
 показати весь коментар
 
зараз авітаміноз, люди вже про городи думають - скоро насіння на розсаду сіяти. На майдан не підуть... Так шо Зє!лєнь закон протисне
 показати весь коментар
 
Продавливание работы вр до ночи есть не чем иным как денежным интересом коломоши как основной бросок против украины.
 показати весь коментар
 
 
уже давно пора синагоги и семистские центры в Украине объявить экстремистскими организациями деятельность которых направлена на уничтожение государства Украина.
 показати весь коментар
 
Коломойский продает земли украины в свою пользу и пользу своей шавки зе.Кому продаст эта крыса можно не сомневаться, если 73% муков не будут смотреть, то в самом антиукраинском варианте.
Украина год под дураком, а ситуация хуже и хуже, даже когда украина 3-й поставщик жратвы в ес после пети.
После зебила будут только таблички "частная собственность" с колючкой, 15-20млн(37млн это по показателю пенсионеров, а по показателям 1класса в украине 25-30млн скорость убыли 2 раза в 30 лет) добитого населения и все разрушено под ноль скупателя краденного госпредприятий.
И коломойский с погтаном с новыми яхтами и виллами и новыми десятками миллиардов.
 показати весь коментар
 
Вверху верно подмечено: у "слуг", как на подбор- жуткие, отвратительные хари! Подавляющее большинство- явные моральные уроды, бо этого- не скрыть, как ни старайся. Вопрос: какие кретины голосовали за этот кошмар?! Да, уж... хари- полный звиздец!
 показати весь коментар
 
есть такое..
многие заметили..
лица дегенератов с руського мира...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору