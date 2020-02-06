 Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Там близько 3800 правок, це 78 годин", - порахував Корнієнко на калькуляторі.
"Це п'ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарні тижні. Думаю, це прийнятно", - сказав він.
Корнієнко визнав, що розгляд закону загальмує проведення інших реформ, "але ми знаємо, завдяки кому".
в школе еще когда был - у нас под гастрономом мужик тынялся с такой мордой - по 5 копеек "на проезд" у всех прохожих просил...
В 1916 г. С. Черный как раз про подобное писАл:
Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный.
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший.
Тихо приветствую мудрость любезной природы -
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена
Так и должны быть - серной, свиньёй и гиеной.
Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и ПРАВЫХ из правых?
В лица их молча вглядитесь, бумагу у руках разминая,
Тихо приветствуя мудрость любезной природы...
тот, наверно, уже от цирроза загнулся - а этот, вроде, еще чего-то варнякает.
теперь хотят на тормозах спустить
Потому что всякие суперкоррупционные коломойши требуют половину украины за выборы дурака.Обслуживает всяких моральных суперуродов типа коломойского, для которого ложь и обман это кредо жизни.Кидать и уничтожать всяких моральных уродов типа коломойши и богдана, которые этим и живут, есть правильно.Которые послуживаются что им все можно, а по отношению к ним нужно чтить мораль.Они этим пользуются и по трупам лезут по своих лесницах.
Малорос должен сдохнуть.
Вот это попадание украины с зеленым дураком. И суперграбитель земель(с коломойшей), и предатель(по свистку ездит на поклон парашникам "чивоизволите").Мало того что в ничем не шарит, так еще тупой как зеленая пробка.Это ******.Понабирал таких дураков возде себя, которые только еще более тупые, чтобы он казался самым умным среди них.
Это ссыкливая проститутка обслуживает всех кого ссыт, кроме интересов народа украины.А ссыт оно всех, кроме народа украины.Сурков свиснул - и проститутка тут же поскакала в оман. Оно наверное и пауков в доме тоже ссыт.Ссыкот ссыкотом по ссыкоту погоняет. Потому что ему завтра у тимошенки и других на корпоративах клоуна строить.
Проукраинские кандидаты, которым можна баллотироваться по достижениям или не сучьей коррупционной природы: порошенко, турчинов, саакашвилли.
Особолживые или особосучьи, или супергнилые кандидаты, которым категорически запрещено баллотироваться: тимошенко(эта коксовая **** по всем номинациям впереди всех в украине). Всякие бойки, мертвечуки и прочие шныри, служители чк и псы кацапов, пособники агрессора, в украине держать запрещено. Пусть служат в своих парашках лизать жопу чекистам или сидеть на их кукане и гигигать в эфир.
"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ - это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами, а вот отсосать МВФ я могу " - сказал Арахамия.
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
Украина год под дураком, а ситуация хуже и хуже, даже когда украина 3-й поставщик жратвы в ес после пети.
После зебила будут только таблички "частная собственность" с колючкой, 15-20млн(37млн это по показателю пенсионеров, а по показателям 1класса в украине 25-30млн скорость убыли 2 раза в 30 лет) добитого населения и все разрушено под ноль скупателя краденного госпредприятий.
И коломойский с погтаном с новыми яхтами и виллами и новыми десятками миллиардов.
многие заметили..
лица дегенератов с руського мира...