 У прослуховуванні Гончарука підозрюються співробітники УДО. У публікації файлів - журналісти "1+1", - Бутусов

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Офісу Президента, вперше аудіофайл викладено на анонімному телеграм-каналі "Штабний", створеному 25 листопада 2019 року. Першим прорекламував цей телеграм-канал, за даними слідчих, журналіст "1+1" Євген Плінський 27 листопада 2019-го.
Згідно з аналізом EXIF-метаданих, аудіофайл було змонтовано на комп'ютері "Макінтош", власником якого, з огляду на найменування аккаунта, є людина на прізвище Куксін.
Це збіглося з даними журналіста "1+1" Євгена Куксіна.
Резервний канал управління телеграм-каналом "Штабний" нібито пов'язаний з Олександром Низовцевив, який знайомий із Куксіним.
Чи вдасться довести таку абсолютно віртуальну справу, чи будуть знайдені якісь прямі докази проти журналістів - поки невідомо", - зазначає Бутусов.
Журналіст також повідомляє, що у встановленні прослуховуючих пристроїв, за даними Цензор.НЕТ, підозрюються співробітники Управління державної охорони.
"Але там поки ніхто не затриманий, обшуки не проводяться. Версія, що запис здійснювався на телефон, на цей момент не є основною", - пише Бутусов.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.
Да наша роль,
Да наша роль,
Да наша роль.
Не может без охранников король.
Когда идём - дрожит кругом земля.
Всегда мы подлее, подлее короля.
Против пети это чмо даже нечего сравнивать. Петя боец, а это вечно обостранное гавно даже рядом стоять не может
Это ****** какой обосранный попался. Создать условия больше не существования квартала ни в каком виде с ихними ********. Эта тварь на перпективы своего квартала продает украину оптом.Чтобы завтра выступать в парашке, не как сердючка.А что оно умеет? Оно в жизни больше ничего и не умеет. Потому так и ССЫТ.Нельзя такое дерьмо с таким отношением к жизни избирать. .У пети коломойша на ободранной шкоде по израилю без денег сидел, а сейчас оно грабит украину, как никто еще за 30 лет не грабил.
Уже прошел год, оно не способно ни перестать ходить вечно обосранным, ни научится хоть чему-то. Полный деградант.Хучший из худших.только дурака из себя строить в детстве научился, и до сиг пор этот даун так и живет в этом образе.
Имитация операции спу против г+г коломойскогопарочки журнашлюх, говорит что зе и ко в паре продают землю, контролируя госчета(которые никто и никогда не проверяет). И это для отвода глаз что они не в деле. Земля будет продана фуй знает кому. Крыса коломойский и его почерк гарантирует что это устроит в самом ********* и антиукраинском варианте, в зависимости как удасться всех *******, акцент будет на максимальное получение денег коломойшей с этой воровской операции. Основная доля или все деньги в зависимости как 73% будут мукать или нет, пойдут коломойше с зе и его квартальщикам.Основная причина такого напора по продаже последней почки украины есть максимальное получение денег с этой операции, при полном не контроле госчетов-а больше причин нету.
Обоих предстоит утилизировать.
Проукраинские кандидаты, которым можна баллотироваться по достижениям или не сучьей коррупционной природы: порошенко, турчинов, саакашвилли.
Особолживые или особосучьи, или супергнилые кандидаты, которым категорически запрещено баллотироваться: тимошенко(эта коксовая **** по всем номинациям впереди всех в украине). Всякие бойки, мертвечуки и прочие шныри, служители чк и псы кацапов, пособники агрессора, в украине держать запрещено. Пусть служат в своих парашках лизать жопу чекистам или сидеть на их кукане и гигигать в эфир.
Джерело: метадані файлу, опублікованого в telegram-каналі Дубинського
Деталі: Оригінал файлу прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, опублікований Дубинським, містить запис в метаданих про те, що цей файл оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача "KUKSIN".
Метадані файлу прослушки Гончарука
На це, зокрема, звернув увагу користувач twitter Євген Сакаль.
Справа в тому, що Дубінський, публікуючи аудіозапис, завантажив його в telegram саме в якості файлу, таким чином, запис не був автоматично оброблений месенджером і зберіг первинні дані про його походження.
В управлінні журналістських проектів "1+1 Продакшн", де знімають программу Дубінського "Гроші", працює кореспондентом Євген Куксін.
Що було раніше: 5 лютого у приміщенні студії Дубинського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві співробітники СБУ провели обшук. Слідчі зокрема цікавилися робочим місцем співробітника телеканалу Євгена Куксіна.
Раніше газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.
В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/6/7239658/
ишак наконцто начал говорить??
обучает тебя?))
дуров плачет.....
дал инструмент для безопасности - зебилы и его могут просрать)))
Устальцы - гарантия победы и нападения агрессора в любом расскладе еще до начала самой войны.Если бы не устальцы, парашники бы не нападали просто так.
Зоопарк-3(1л220ук) и Бисквит-КБ уже должны иметь первые отзывы по эксплуатации.
Конструкторы уже должны готовить новые усовершенствованные версии по учетам этих замечаний и пожеланий военных с поднятием эффективности КПД от применения комплекса.Зоопарк-3 нужно уменьшение габаритов, при сохранении ттх.Производить по 2 продублированных по разных сторонах днепра производствах-лилиях(разные производства по разные строны днепра вызывают центробежные силы, дублирование вызывает центристские силы сохранения украины - потому украине для сохранения нужны дублированные производства по разные стороны днепра).
Эти комплексы УЖЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ КАРТИНКУ ОБСТРЕЛОВ с кац стороны и предупреждать воинов о заранее об летящих в их сторону снарядов. Для снижения боевых потерь воинов с украинской стороны.Это самое действенное противодействие тому к чему стремятся кацапы для увеличения шума и усталости от боевых потерь, что обычно в прошлом приводило к сдаче устальцев.И что являлось причиной нападения, так как заранее был рассчет на устальцев. И за счет устальцев все нападения с постоянными обстрелами приводят к победе агрессора.Устальцы обеспечивают гарантию выигрыша агрессора. Парашка заранее гарантированно обеспечена победой еще до начала нападения изза устальцев и радикальных толерастов. Зоопарк-3м и бисквит-м это лекарство от гарантированного победного сценария кацапов, основанного на устальцах.
Непоставка этих комплексов и их улучшений в войска - есть причиной войны и причиной продолжения войны.