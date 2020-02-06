 Терористові "МДБ ДНР" повідомлено про підозру в знущаннях з цивільних і військовополонених, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, зазначений громадянин, беручи участь у діяльності так званого "Міністерстві державної безпеки "ДНР", жорстоко поводився з цивільними громадянами України: завдавав їм побоїв, погрожував вбивством, імітував розстріли, утримував їх у нелюдських умовах. Крім того, слідство стверджує, що він катував полонених військовослужбовців Національної гвардії України та погрожував вбивством, приставляючи пістолет до скроні потерпілих.

Таким чином, зазначена особа грубо порушила Женевські Конвенції про захист цивільного населення під час війни та про поводження з військовополоненими від 12.08.1949. Міжнародні норми передбачають гуманне ставлення до цивільних осіб та військовополонених, гарантування захисту та заборону застосування фізичного насильства.

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