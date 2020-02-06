 Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською

Про це в коментарі для Телекритики заявила продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва, повідомляє Цензор.НЕТ

"Якщо комедії для осіннього сезону були зняті лише українською мовою, то всі 7 мелодрам зняті російською", - заявили продюсери "1 + 1".

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, доволі непросто, - пояснює Олена Єремєєва. - За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою видаються гіршими, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська важче надається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською мовою. Це збільшує виробіток, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше".

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою - дистрибуція контенту в країнах СНД.

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"Україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон, - роз'яснює генеральний продюсер "1 + 1", керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький. - Для продажу закладена мета виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо - щоб відповідати квотою, нам потрібні україномовні серіали. Тому ми варіюємо - частину серіалів виробляємо російською, частину українською. Також серед наших партнерів є компанії, які виробляють тут - і для нас, і для Росії. В майбутньому вони планують працювати і для Європи".

"Нам дуже подобається писати українською мовою, виробляти продукт українською, - погоджується з Кривицьким Олена Єремєєва. - Але україномовний продукт поки не так добре продається, як хотілося б. Наш департамент дистрибуції, який очолює Інна Філіпова, веде переговори з різними країнами. Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт".

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