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 Політика України
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 Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською

Канал "1+1" заявив, що зняв усі серіали для свого весняного мовлення російською мовою через те, що, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам.

Про це в коментарі для Телекритики заявила продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва, повідомляє Цензор.НЕТ

"Якщо комедії для осіннього сезону були зняті лише українською мовою, то всі 7 мелодрам зняті російською", - заявили продюсери "1 + 1".

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, доволі непросто, - пояснює Олена Єремєєва. - За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою видаються гіршими, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська важче надається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською мовою. Це збільшує виробіток, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше".

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою - дистрибуція контенту в країнах СНД.

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"Україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон, - роз'яснює генеральний продюсер "1 + 1", керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький. - Для продажу закладена мета виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо - щоб відповідати квотою, нам потрібні україномовні серіали. Тому ми варіюємо - частину серіалів виробляємо російською, частину українською. Також серед наших партнерів є компанії, які виробляють тут - і для нас, і для Росії. В майбутньому вони планують працювати і для Європи".

"Нам дуже подобається писати українською мовою, виробляти продукт українською, - погоджується з Кривицьким Олена Єремєєва. - Але україномовний продукт поки не так добре продається, як хотілося б. Наш департамент дистрибуції, який очолює Інна Філіпова, веде переговори з різними країнами. Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174199
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенку вони би, принаймі, дублювали би державною...

Хто там напитує "де зрада України?"
Мало оцього прикладу?
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Я русскоговорящий и україномовний. Так вот я хочу, что рузге язык выкинули отовсюду откуда только можно, пока рашка или не развалится(желательно) или станет демократической страной, которая не нападает на соседей
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Ото таке діло важко мову на хліб не намажешь а жерти бажанно як Юзику Продюсер "1+1" Еремеева: Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке - артистам тяжело работать на украинском - Цензор.НЕТ 2301
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Вже можна сміливо ставити знак рівності між цією помийкою і рашатудей. Медіа ресур окупантів.
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Всё подробно и толково объяснила.
Зрада не выявлена.
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Табачника за антиукраинизацию и продвижение основного оружия кацапов языка по мощности больше чем яо, должен быть осужден как топ-диверсант против украины.Саламатина, который зарубил инструмент против нападения сапсан, квалифицировать как топ-диверсант, открыть дело.
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Эх, некому вправить им их русскоязычные челюсти или проводить их за поребрик. Можно даже скинуться на билет
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Там, де русскаязичіє, там Голодомори, репресії, депортації.
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що це за маячня? я такого божевiлля як "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам" з роду не чув. якщо цим акторам з росiйскомовною щелепою нiяк розмовляти украiнською, нехах забираються пiд три чорти туди де iм буде зручно розмовляти росiйською: валiза, вокзал, паРаша. усi гiмна, як вiдомо зтiкаються саме туди. P.S. Не iнакше коломойського рук справа. вiн тепер у всьому росii догодити прагне. можливе ще туди драпати прийдется
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мені, українцю, в Україні, кацапка знов (як вже багато разів в історії України), розповідає про те, що українська мова це не "високий штиль" на відміну від російської.
ви, падли, геть знахабніли.

багато років в Україні лякають протистояннями за "утиски" російської, то ви отримаєте справжню війну за зневагу та знищення української.
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це вiдвертий виклик украiнськiй мовi (хоча я особисто, повсякден спiлкуюся росiйською) держава повинна вiдреагувати
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"держава повинна вiдреагувати"
держава вибачте - просрана, проголосована.
країна - так, має відреагувати.
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звичайно краiна. подивимочь шо заспiвае на це держава
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Так чого ж ти "сраку рвав на британський прапор" про ти того, хто українську мову підтримував? Вам же, дебілам, прямо говорили, що до влади пруть "русскоязичного космополіта"... Дядьку, Ви тільки-що, у весь колос, виголосили, що Ви - невиліковний телепень!!!
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с чього ти взяв, невихована наволоч, що я хоч колись не пiдтримував украшнську мову. щоб ти знав, завжди пiдтримував i пыдтримую. з людьми що до мене звертаются украiнською розмовлю украшнською. але багато честi перед тобою вмправдовуватися. запам'тай одну рiч: не кожна людина що розмовляе укрiнською е гiдною особистiстю
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кроме русского языка и украинского, я говорю еще на английском и немецком. ты на скольких говоришь, умник?
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Яр Холодний, то до мене питання?

"Так чого ж ти "сраку рвав на британський прапор" про ти того, хто українську мову підтримував?"
якщо так, то геть не за адресою.
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Коли вже цих тварин будуть притягати до відповідальності за ксенофобські заяви?
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Спiвуча мова мелодрамам квартала не подходит? Мата нет?
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Обтекайте быдломасса! Какого красавца я вам выростил!
Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською - Цензор.НЕТ 5650
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Зрозумійте - дебілам важкувато, це ж не японці і не китайці, що вивчають українську мову за 6 місяців.
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Олена Єремєєва, повія ти малороська, якщо тобі тональність української мови не підходить, то здавай український паспорт і хуздуй на кацапщину - їхнім голумам дуже любиться російська тональність.
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Уже не смотрят топ 5 олигархических каналов у кого сателиты стоят, Соловьев теперь народ по вечерам развлекает и 112. У них же тональность подходящая, это что-то напомнило про челюсть у бабульки в Крыму, не способную разговаривать на украинском... Даже отмазку придумать не могут, не способные.
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А ці дегенерати чули мелодрами на німецькій мові?
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А мені один ідіот доводив, що німецька мова груба, і підходить тільки для команд на полі бою... Тоді я йому порекомендувать почитать Гьоте, Гейне і Шіллера - хоча-б, у перекладі на "абщепанятний"...
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"артистам важко працювати українською" тому, що на телеканалізації Г+Г просто нема спеціалістів з виправлення рузгеговоря-чей чельусті..
..яскравий приклад серіал "Суперкопи", що вийшов частина кацапською, а частина українською - рузгеязичницька частина на порядок гірша.. його просто неможливо дивитися (як і раніше Альф, що сприймається українською краще), а українську частину, коли натрапляю на показ, дивлюся завжди (вже кілька разів)..
і да, я - донецький, що до 40 років розмовляв виключно нав'язаною совком кацапською лайкою, которая у оккупанта, в оккупации и у украинских гнид-малоросов называется языком малонационального общения - "эсперанто" для шариковых безродных..
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Боже, шо вони мелють! Шо вони мелють!!! Ну немає у вас мізків, то хоч в глистів своїх позичте! Чи вони впевнені, що німецькою знімамються тільки фільми для дорослих, а французською - тілько про любов??? А коли для Європи будуть вироблять свої потуги, то актори будуть грати якою мовою? Італійською, португальською, іспанською? Не серіть людям в мізки і тоді з вас не будуть вибивати лайно кийками! Доречі, це стосується і СН у повному складі.
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Написаний українською мовою композитором Леонтовичем "Щедрик" прекрасно звучить, у перекладі англійською, по всьому світу... Розповідав товариш - на "Щедрий вечір" був у Києві, гостював у сина. А до сина прийшов колега - француз. Прийшли щедрувальники... Заспівали "Щедрика". У француза "щелепа відпала...". Каже - "О и у вас "Кристмас" поют, как у нас и в Британии?" Коли ткнули носом у комп"ютер, не повірив... Поліз у французьку версію... Потім довго сидів, ошелешений...
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Додам - Соломія Крушельницька у "Ла Скалі" співала кількома мовами, включаючи й свою рідну... Італійці визнавали, що українська, по милозвучності, найбільш подібна до італійської...
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Все правильно - если что-то потешное - то тогда это малоросы с их потешным сельским искуственно созданным языком...
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Козломордий, всі мови є штучними. Мови не існують в природі - в природі існують говірки і діалекти. Всі ******* мови - це переважно конструкти ХІХ ст.. У той час складаються граматики і словники.
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Окупанти починають лінгвоцид української мови ! Виявляється українська підходить тільки для комедії ! Який яскравий приклад нацизма і рашизма, а Цензор не виділив цю новину чорним шрифтом.
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Как много критиков сериалов на русском языке на русскоязычной версии сайта Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською - Цензор.НЕТ 7825 Почему у цензора русскоязычная версия сайта и почему она популярна - потому что она на русском языке. То же касается и телевидения. Да, на ТВ украинского стало больше, но не потому что на это есть большой запрос, а потому что квоты. На русском читают новости те, кому удобней и привычней на русском. Кому удобней и привычней на украинском, по идее, должны читать ресурсы на украинском языке, популяризировать его, а не русский.
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Москвоязикі версії сайтів публікують новини швидше ніж україномовні, наприклад московська версія "Гордона" повідомляє новин п'ять, а його український варіант тільки одну з них.
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Уважаемая пани продюсер, вообще-то артисты работют для украинской публики.
И потом, я себе не представляю сериал "Величне століття" на русском языке. Пробовал смотреть в соцсетях на русском, далеко не то. А ведь это мелодрама.
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А ЯКОЇ ВОНИ КРАЇНИ АРТИСТИ!?!! В МОКШУ ХАЙ ЇДУТЬ!
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якісь б..ь обмежені ці артісти їх мета мести помелом та виявляється шо ****..ть то майже що мішки грузити,лаптєноїди.
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У такому випадку є лишень два виходи:

1 - актори є непрофесіоналами і їх потрібно звільнити
2 - валити к ****** в рашку і там знімати мелодрами, порно, комедії - що в вголову взбреде

Цікаво, голівудські фільми, в тому числі і мелодрами можна озвучити українською, а мелодрами 1+1 - ні, якісь нерентабельні у них мелодрами.
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Я от коли читаю етикетки продуктів, і бачу дублювання на кацапській, завжди кажу: "О, це для дибілів". Мабуть я таки маю рацію. Дякую. Як себе не похвалити.
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"Гебельс ТВ" Г+Г каже, що артистам важко розмовляти на Українській мові, що можно сказати? Мабуть те, що збирайте лахи та своїх "артистів" і валіть в рашку на "язике" якої вам так зручно розмовляти і грати.
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" країни Прибалтики ... які купують російськомовний продукт" - здається хтось п----ть
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Ізраїльтяни дружно перейшли й вивчили першоізраїльську мову; її майже ніхто не знав, не розумів. Ноу проблем. У нас всі вивчали мову в школах, мали 4-5 балів, чують кожен день з ТВ та між людьми... І їм, бач, важко?! А чому так легко запускають язічную кулю в ментальність народу, на користь вікового загарбника - Раші?! Хто дозволяє, той ворог українства! Кому "не зручно" на посаді / Конституція!/ розмовляти - в них є альтернатива - в Рашу. В українців одна-єдина україномовна - Україна і ми її громадяни! Будьмо!
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Пам'ятаю ще з ТИХ часів...черга...якась жінка починає говорити українською...до неї відразу повертається якась русская гнида і говорить - нєчіста гаваріш! гаварі па русскі!...наша толерантність до російської "мови" коштувала нам десятки мільйонів...українців зараз повинно було би бути більше, ніж росіян...
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