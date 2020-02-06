EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  752  4
Все про:діти (1812) школа (785) їжа (108) Дежржпродспоживслужба (124)

 25% шкільних меню не відповідають нормам, - Держпродспоживслужба

У ході здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, у тому числі за організацією харчування дітей, спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють аналіз складених у закладах загальної середньої освіти приблизних двотижневих та щоденних меню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

У 2019 році фахівці відомства розглянули майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їхнього узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей.

"Близько 20% меню не були погоджені та направлені на доопрацювання. При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Там, де немає нічого, буде більше фінансування, - Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування

Також, за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

"У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%)%)", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

Так, калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.

Також повідомляється, що протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174195
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это, что, скоро учителям с зарплатой в 4 косаря денег США будут вместо горького шоколада подавать ЗЕлёное г..но. Ну и ученикам то же. Впрочем уже с мая 2019 года подают 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9151
 показати весь коментар
 
так это вопрос к имениннице зеЕлене - она же теперь спец по японскому, американскому, оманскому школьному питанию) скоро будет спец по итальянскому питанию после визита а Ватикан)
 показати весь коментар
 
Чтобы много знать, надо много съесть. Дражайшая всевладительница пооткусывала довольно-таки прилично, если знает, что, где и какой процент.
 показати весь коментар
 
Проблема в том, что многие директора школ и повара в школах привыкли воровать продукты из школьных столовых. А финансирование выделяется без учета аппетитов этих мерзавцев.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору