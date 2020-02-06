EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  430  10
Все про:Дніпропетровськ (1262) опалення (154) Філатов (251)

 Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов

Завдяки системній модернізації мереж у Дніпрі цієї зими містяни можуть відчутно заощадити на оплаті тепла. Так, за січень вартість опалення зменшиться на 15 %.

Цифри у платіжках переглянуть не лише для населення, а й для громадських і релігійних організацій, котрі функціонують у Дніпрі.

"За останні роки місто вклало у тепломодернізацію чималі гроші. Це - кошти жителів територіальної громади, платників податків. Тож і користь від цього відбивається на ваших особистих бюджетах.

У нас був досвід грудня, і ця практика продовжуватиметься надалі", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Водночас протягом попередніх чотирьох років у місті вдалося зробити більше, ніж за останню чверть століття. Із 2016 року у Дніпрі комплексно ремонтують тепломережі та насоси, а застаріле обладнання замінюють на потужне та енергоощадне. Оновлені котли споживають менше блакитного палива, утепленими мережами опалення до будинків подається в рази меншими втратами температури носія.

У разі отримання несправедливої платіжки дніпряни можуть звертатися на гарячу лінію мерії: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174194
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зима теплее в 5 раз, стоимость отопления дешевле на 15%.
 показати весь коментар
 
 
не все так кепсько, є інформація, що літом, опалення буде безкоштовне. Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов - Цензор.НЕТ 8451
 показати весь коментар
 
 
Летом, будет на 18% меньше, чем в январе! Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов - Цензор.НЕТ 558
 показати весь коментар
 
ну учитывая цену на парковку - ты в накладе не останешься)), а учитывая среднюю плюсовую температуру за зиму будешь даже в наваре!!!))))
 показати весь коментар
 
 
а транспортировка газа (400 - 500 грн. в месяц) не перекроет то удешевление?
 показати весь коментар
 
Прямо вот в Украине мэров больше нет. Только один Филатов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору