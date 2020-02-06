 Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Кожна така їхня дія нас зближує. У нас було навіть кілька мажоритарників, які були проти ринку землі, зараз говорять: дивлячись на це, ми "за". (Представники опозиції. - Ред.) Своїми діями роблять командний дух у "Слугу народу" набагато сильнішим. Вони ще цього не розуміють, а коли зрозуміють - буде пізно", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні в Раді побилися нардеп Сергій Власенко з "Батьківщини" і представник фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.
Пізніше біля президії парламенту сталася ще одна бійка.
Раніше трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.
Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.
Під Радою і ОП триває мітинг проти відкриття ринку землі.
только там все будет по-взрослому...
Пороха снес не народ
Давайте уже честно это признаем. Уже давно пора.
По нему прошлась русско-нацистская, информационно-пропагандистская машина. И только это стало причиной того, что вместо него булава сейчас в руках неадекватной зеленой жижи.
Вы можете сколько угодно писать о том, что в этом виноваты украинцы, тупость народа или нации, обвинять и возмущаться выбором большевиков, но пользы никакой от этого не будет, а будет только вред.
Вся проблема в том, что Порох не первый, по которому такими ядерными бомбардировками проходят русские нацисты. Они делали это всегда по тем людям, которые несли идею независимой Украины. Степана Бандеру они обвиняли в сотрудничестве с нацистами. А по сути, он просто был борцом за независимость. И что с ним сделала гебистская машина? Примерно то же самое, что сейчас пытается сделать с Порохом. Уничтожить информационно, а потом, скорее всего, и физически. Но уничтожают они не его лично. Их цель уничтожить саму идею независимости.
То, что происходит сейчас с народом, - это ничто иное как результат проведённой спецоперации. Сначала они превратили Бандеру в нациста, потом сказали, что "бандеровцы" служили в SS, потом обвинили их в зверствах и убийствах, и только потом уничтожили физически не только "бандеровцев", а и саму идею независимости.
Посмотрите, что происходит сейчас. Пороха они назвали нацистом? Да. Тех, кто поддерживает его и воюет за независимость тоже? Да. Обвиняют в зверствах и убийствах? Да, и не только в этом. Осталась последняя стадия. Физическое уничтожение.
Вот перед этой стадией мы сейчас находимся, но не потому, что народ тупой, а потому, что никаким образом не пытаемся противостоять информационно-террористическим пропагандонам из кремля, а зациклились на "тупости народа".
Просто поймите, простой народ не может противостоять армии агрессора. Для этого в каждом народе, рождаются воины, способные воевать на поле боя. Информационное поле боя требует таких же информационных воинов. Воинов, которые будут бороться с агрессором, а не с простым народом. И это очень сложная задача. Намного сложнее, чем снять с себя ответственность и, возложив ее на 73%, сидеть в домике. Вот эти 73 % и есть результат отсутствия информационной армии.
Уже многие ваши избиратели, признают что ошиблись проголосовав за вас, либо врут, рассказывая что не голосовали за вас вообще.
Такой антирекорд менее чем за год, это надо постараться.
....
https://twitter.com/Redcoukr_/status/1225100951884877825
Може потрібно вже визвати нац. гвардію та привести цих дебоширів до порядку?!
Чтоб ты исчезло из Украины немедленно и безвозвратно! Мурло побритое(((((