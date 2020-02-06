EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1699  17
Все про:вибіркове переслідування (2) Зінкевич (28) Європейська Солідарність (244) Федина (25) Звіробій Маруся (24)

 Зеленський переслідує ветеранів та волонтерів просто за відеоролики, - Зінкевич про повістку Федині

Кримінальне переслідування нардепки від "ЄС" Софії Федини, а також волонтерки і ветерана Марусі Звіробій є переслідуванням командою Зеленського патріотів, які захищали Україну від російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила ветеран-медик, народний депутат з фракції "ЄС" Яна Зінкевич у кулуарах парламенту.

"Останні місяці почались утиски ветеранів і волонтерів, і ми це бачимо неодноразово, як і навішаних кримінальних справ без доказів, так і дуже резонансна справа Марусі Звіробій та Софії Федини. Тобто в нас у демократичному суспільстві уже є переслідування просто за відеоролики, під якими немає ніякого підґрунтя. І зараз нашу колегу Софію Федину від "Європейської Солідарності" тягають по ДБР, хочуть сьогодні вручити їй та Марусі Звіробій підозру, і відповідно ми розуміємо – до чого це йде", – сказала вона.

Також Зінкевич зазначила, що надумані кримінальні переслідування проти патріотів є неприпустимими, і "ЄС" буде боротися за збереження свободи кожного захисника України.

Дивіться також: "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині. ВIДЕО

"Ми хочемо заявити, що це неприпустимо. Це утиски свободи слова. Це утиски в тому числі опозиції. Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб захистити наших людей, побратимів, ветеранів і не допустити всього того, що зараз відбувається. Тому що ми розуміємо цінність кожного громадянина, який зробив свій внесок в обороноздатність країни. Софія Федина і Маруся Звіробій є саме такими людьми", – підкреслила парламентар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада 2019 року  слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174189
 
   
 Топ коментарі
 
получается, что та оппозиция, которая за дружбу с рашкой и которая хочет сдаться на милость агрессору - это и не оппозиция вовсе, а кореши и дружбаны до гроба, а вот те, которые хотят независимости, победы и процветания - те враги лютые, которых надо щемить и уничтожать любой ценой...
 показати весь коментар
 
Як виявилося при найближчому розгляді жодній владі не потрібні добровольці і волонтери, вони лише збивають плани тих хто біля корита влади
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Переслідує, бо хоче залякати, але не їх, а бидло, яке сидить біля телевізора!
 показати весь коментар
 
 
И это, что удивительно, не про *****. Под*****вник???
 показати весь коментар
 
Значит выход подобных видеороликов нужно утроить!
 показати весь коментар
 
 
От цікаво, якщо я скажу: "ШанПанЗє! Переходити дорогу у невстановланому місці небезпечно, може машина задавити, невже ви думаєте, що ви безсмертний?" Мене посадять?
Це є погроза убити?
 показати весь коментар
 
 
как вы сказали ваша фамилия? а отчество? ))), конечно посадят, надо только заявление от портнова, или другой какой мрази...
 показати весь коментар
 
 
получается, что та оппозиция, которая за дружбу с рашкой и которая хочет сдаться на милость агрессору - это и не оппозиция вовсе, а кореши и дружбаны до гроба, а вот те, которые хотят независимости, победы и процветания - те враги лютые, которых надо щемить и уничтожать любой ценой...
 показати весь коментар
 
 
Беня заказ на патриотов у ботоксного взял, вот теперь выполняет, шут гороховый просто исполнитель...
 показати весь коментар
 
 
Як виявилося при найближчому розгляді жодній владі не потрібні добровольці і волонтери, вони лише збивають плани тих хто біля корита влади
 показати весь коментар
 
 
У ДБР чекали на депутатку Федину, а прийшла Маруся Звіробій - що розповіла:
Чекали на Софію Федину, а до ДБР прийшла Маруся Звіробій. Журналістам повідомила: її викликали до відомства, щоби вручити письмове повідомлення про підозру. Такий самий документ сьогодні мають вручити і народній депутатці Софії Федині. Її також на 11:00 викликали до ДБР, однак поки що парламентарка до відомства не прийшла. Подробиці розповість кореспондентка "5 каналу" Валерія Павленко.

За словами Звіробій, нардепка захворіла й прийти не зможе. Водночас сама волонтерка наголосила і попросила не спекулювати на її приході до ДБР, а пильніше слідкувати за подіями у Верховній Раді.
"Сьогодні я очікую чергового якогось цирку. Аби відволікати увагу - можуть і закрити, або просто вручити. Мене не турбує нічого, що сьогодні пов'язано з моїм питанням, тому що це шоу для відволікання уваги", - наголосила Звіробій.https://www.5.ua/suspilstvo/u-dbr-chekaly-na-deputatku-fedynu-a-pryishla-marusia-zvirobii-shcho-rozpovila-207762.html
 показати весь коментар
 
 
бо Зе банальне сцикло! як політик, як діяч
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я все понимаю Яна Человек с большой буквы. Но ее совсем не смущает что ее подруги за которых она тянет мазу 2 быдлотки цитирующие ***** в прямой трансляции?
 показати весь коментар
 
 
да отстаньте вы от той Фэдыны, нехай дальше ролики пишет, до лампочки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору