 На території Держкосмосу і заводу "Арсенал" відбуваються обшуки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДКА.
Згідно з повідомленням, підставою є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате в 2019 році.
"ДКА тісно співпрацює зі слідством і надає всю необхідну документацію", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.
Зазначимо також, що п'ятницю, 24 січня, Кабмін призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.
Его давно сдали в утиль!
https://www.youtube.com/watch?v=bk0FGpKZQwU
якось так