 Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Веде засідання перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
У президії Ради також перебувають нардепи від "Батьківщини", а біля трибуни - нардепи від ОПЗЖ.
Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський представив підготовлений до розгляду у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10. Після цього нардепи почали розгляд поправок до нього.
Під час підготовки до другого читання даного законопроєкту запропоновані 4018 поправок.
73/43%-ним, яким "какаяразница"??? Яким в пріоритеті - "ржать+жрать+срать"???
Имитация операции спу против г+г коломойскогопарочки журнашлюх, говорит что зе и ко в паре продают землю, контролируя госчета(которые никто и никогда не проверяет). И это для отвода глаз что они не в деле. Земля будет продана фуй знает кому. Крыса коломойский и его почерк гарантирует что это устроит в самом ********* и антиукраинском варианте, в зависимости как удасться всех *******, акцент будет на максимальное получение денег коломойшей с этой воровской операции. Основная доля или все деньги в зависимости как 73% будут мукать или нет, пойдут коломойше с зе и его квартальщикам.Основная причина такого напора по продаже последней почки украины есть максимальное получение денег с этой операции, при полном не контроле госчетов-а больше причин нету.
Наріт, сер....
как принимать-отклонять поправки? кто сможет выступить с трибуны?
опять имитация законности и маниакальное желание протащить законопроект хоть как????
тут скорее вопрос не про методы голосования, а про законность такого голосования
(даже имея монобольшинство...там не все так слажено и договорено)))
Тем не менее, тот факт, что многие не являются владельцами земли, не помешал сельхозпроизводителям севернее Луары построить очень эффективное и прибыльное хозяйство.
Именно в этом районе сосредоточены самые богатые фермы Франции. Конечно, этому дополнительно способствуют климат и качество почвы в "парижском бассейне" и регионе Эна.
Как всегда-в турборежиме,ночью,как обещали,когда люди уставшие-по быстренькому все проголосовать и пропихнуть?
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
За особым напором в продаже стоит только коломойша.Крысой все тщательно подготовлено.
Земли и гп продаются в обмен на выборы дурака и партии дурака.Зиленский на выборах заклал земли украины в обмен на финансирование его компании.Бенефициар коломойша.Парочка самых больших вора украины.
Кредиты на продажу земель пойдут прямо в карман коломойского, через госсчета, которые никто и никогда не контролирует, кроме власти.А власть у зе и коломойши. Госчета, которые никто и никогда не контролирует в полной власти зе и коломойши.Воровство из них будет настолько полномаштабным, насколько никто не смотрит.