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 Політика України
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Все про:ВР (5748) земельна реформа (130) ринок землі (91)

 Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Верховна Рада взялася за розгляд у другому читанні законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Веде засідання перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

У президії Ради також перебувають нардепи від "Батьківщини", а біля трибуни - нардепи від ОПЗЖ.

Також читайте: Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський представив підготовлений до розгляду у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10. Після цього нардепи почали розгляд поправок до нього.

Під час підготовки до другого читання даного законопроєкту запропоновані 4018 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174184
 
 
 Топ коментарі
 
Аххахаххаа))) ну шо сраные потомки козаков? Просрали землю за которую предки и герои нашего времени кровь проливали?
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кому ти це толкуєш?
73/43%-ним, яким "какаяразница"??? Яким в пріоритеті - "ржать+жрать+срать"???
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І настане той день,коли один вигукне:Зеленський! А мільйони заоруть:не Я не голосував!
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Аххахаххаа))) ну шо сраные потомки козаков? Просрали землю за которую предки и герои нашего времени кровь проливали?
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кому ти це толкуєш?
73/43%-ним, яким "какаяразница"??? Яким в пріоритеті - "ржать+жрать+срать"???
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Діди були козаками,батьки дітьми козачими,а ви(ми) стали хвостами собачими...
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Конечно, петики просрали! И не только землю, а все!
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Основной почерк коломойши.
Имитация операции спу против г+г коломойскогопарочки журнашлюх, говорит что зе и ко в паре продают землю, контролируя госчета(которые никто и никогда не проверяет). И это для отвода глаз что они не в деле. Земля будет продана фуй знает кому. Крыса коломойский и его почерк гарантирует что это устроит в самом ********* и антиукраинском варианте, в зависимости как удасться всех *******, акцент будет на максимальное получение денег коломойшей с этой воровской операции. Основная доля или все деньги в зависимости как 73% будут мукать или нет, пойдут коломойше с зе и его квартальщикам.Основная причина такого напора по продаже последней почки украины есть максимальное получение денег с этой операции, при полном не контроле госчетов-а больше причин нету.
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во-во. Значить, вище я тебе запитував риторично.
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Коломойша продает земли в угоду своим крысиным больным на деньги амбициям.Ублюдочная крыса Зе соучасник и основной исполнитель самого большого кидка размер/нищетастраны.С этого крысы получат столько, сколько 73% муков будут за этим не наблюдать или будут что-то мукать.Коломойша по другому зарабатывать не умеет и никогда не умел. Воровать что лежит у украины криво основной источник его дохода.Продажа земли есть продажа коломойским земли в свою пользу настолько много, настолько 73% это ему позволят.А позволят ему на 100% и даже больше.
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І настане той день,коли один вигукне:Зеленський! А мільйони заоруть:не Я не голосував!
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А мільойни заоруть: «Ми нє прічом ! Це Порошенко !!!»
Наріт, сер....
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а как она могла приступить если трибуна блокируется и значит карточки "безлики"
как принимать-отклонять поправки? кто сможет выступить с трибуны?
опять имитация законности и маниакальное желание протащить законопроект хоть как????
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відкрий телеканал "рада" - побачиш як. Втім, зараз настала перерва.
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как...я догадываюсь...
тут скорее вопрос не про методы голосования, а про законность такого голосования
(даже имея монобольшинство...там не все так слажено и договорено)))
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люди, які всередині вертяться, кажуть, що центри клована і бені (бо слуги уродів вже розмежувались) зійшлись на тому, що землю пускають в оборот ринку; але натомість Приватбанк повертають бені.
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Україна чекала на цей закон 30 років. Надіюся за нього проголосують. В цивілізованому світі земля - це такий же товар, як і все інше!
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Де саме?і в якому ми зараз світі???ти чи дурне,чи провокатор жидівський?
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Наший світ називається планета Земля, якщо ти не знаєш.
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Та можеш не відповідати,я вже бачу що ти звичайне бидло,дурне та наївне.
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А я вже зрозумів, що ти агресивний порохобот, якому начхати на думку інших людей
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Давай приклади. Де можна купити не присадібну ділянку з будинком, а землю сільгоспризначення без відповідного досвіду ведення фермерського господарства, купи сертифікатів і відповідностей законодавству країни? В Венесулі чи Мадагаскарі?
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От якраз в таких совкових країнах як Венесуела, Білорусь і т.д. землю купити неможливо. А в Європі, США, Канаді це звичайна процедура
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В Канаді близько 90% землі в державній власності і довгостроковій оренді. Кури підручник з економічної географії.
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Але в Канаді землю все-одно можна купити, а в нас тільки орендувати.
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Зовсім неосвічений? Можна в Україні купити в будь-який момент будинок і присадибну ділянку. Мова йде про тисячі гектарів землі.
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Отож бо! Наші олігархи не хочуть вкладатися в землю. Вони беруть короткострокову оренду і вижимають максимум прибутку із землі. А маючи свою землю, власник буде дбати за нею, щоб підтримувати її родючість
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Та да. Нївний чукотський хлопчик. Вони виснаживши за пару років гектари землі зароблять так, що пра-правнукам на кокаїн вистачить.
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Вони її вже виснажують, орендують на пару років і викачують всі соки
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В Канаді більшість населення живе на невеликій території на півдні країни, оті 90% території - безлюдні. Не дивно, що вони в державній власності.
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Слухай дегенерат,у нас закони працюють як у цивілізованих країнах,чи якось по іншому?іди в дупу зелений дегенерат!!!
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Дибілу якщо в нас корупція процвітає, то значить ми не повинні нічого змінювати в цій країні? Оце так в тебе логіка тупа!
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Бидло пішло в сраку,тобі з 3го разу доходить?
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Тебе заглючило? Що ти як попугай, одне й те саме торохтиш?
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украина 30 лет ждала, что ее разграбит коломойша с ублюдком зиленским
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Назови хоть одну цивилизованную страну Европы, где допускается продажа 10000 га в одни руки. Ты совсем дурак, если у тебя нет мнения, отличного от мнения телевизора. Израиль для тебя достаточно цивилизованная страна? Ах да, я совсем забыл, что для Вас Бубочка сказал, что там рынок земли есть. Тогда я тебя огорчу: тебя опять обманули. Ты как был нищим дураком, так им и сдохнешь. Лох - это судьба.
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Статус "fermier" на французском языке означает, что предприниматель арендовал землю.

Тем не менее, тот факт, что многие не являются владельцами земли, не помешал сельхозпроизводителям севернее Луары построить очень эффективное и прибыльное хозяйство.

Именно в этом районе сосредоточены самые богатые фермы Франции. Конечно, этому дополнительно способствуют климат и качество почвы в "парижском бассейне" и регионе Эна.
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Запам"ятаймо цей день. Це день остаточної Загибелі Українського Села.
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4тыс поправок-это сколько времени их изучать и рассматривать?
Как всегда-в турборежиме,ночью,как обещали,когда люди уставшие-по быстренькому все проголосовать и пропихнуть?
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Самое интересное, что именно 25% адекватных людей поддерживали рынок земли, просто не в том виде, в которого хотят запустить слуги урода. А вот как раз 73% совкодрочеров были категорически против.
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Если завоняет жареным у коломойши всегда есть израильский паспорт, и так его крыша. Основное под чем он прячется есть операция "борьба с антисемитизмом". Израиль как самый большой террорист больше всего уничтожил людей. Требует справедливости по отношению к себе. А по отношению к украине поощряет самый большие в мире воровства своим подчиненным крысам.Хотя по феншую если и он требует справедливости к себе, то коломойшу и зе он должен уничтожить, чтобы не портили ему репутацию. Но репутация и жиды противоположные понятия. Потому израиль не заслуживает на государство - это террорист,альфонец, который сидит на шее всего мира.Которые ворует весь мир и потом всех убивает кто с этим не согласен.
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
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Они хотят продать чужое не спросив согласия у владельца. И те кто продаёт, и те которые купят, совершат преступление. Ребята, давайте также продадим дом Зеленского в Италии и дом Богдана в Конча-Заспе, если это не преступление.
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Продавливание работы вр до ночи есть не чем иным как денежным интересом коломоши как основной бросок против украины.
За особым напором в продаже стоит только коломойша.Крысой все тщательно подготовлено.
Земли и гп продаются в обмен на выборы дурака и партии дурака.Зиленский на выборах заклал земли украины в обмен на финансирование его компании.Бенефициар коломойша.Парочка самых больших вора украины.
Кредиты на продажу земель пойдут прямо в карман коломойского, через госсчета, которые никто и никогда не контролирует, кроме власти.А власть у зе и коломойши. Госчета, которые никто и никогда не контролирует в полной власти зе и коломойши.Воровство из них будет настолько полномаштабным, насколько никто не смотрит.
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