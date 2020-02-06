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Все про:вірус (201) Китай (322) Ухань (3)

 Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу

У Китаї продовжує стрімко поширюватися коронавірус нового типу 2019-nCoV.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інформацію від співробітника однієї з лікарень у китайському місті Ухань, де виник спалах коронавірусу.

За словами медпрацівника, пацієнти із симптомами (коронавірусу. - Ред.) часто змушені чекати обстеження годинами. Лікарі виписують їм ліки і відправляють цих людей додому з приписом триматися подалі від тих, хто їх оточує. Кімнати очікування заповнені людьми, які кашляють. Провівши багато часу в такій обстановці, навіть у здорової людини підвищується ризик заразитися.

Також він повідомив, що найближча лікарня часто розташована далеко. Якщо в людини немає власної машини, то доїхати можна тільки на таксі, а на кожне поселення відведені лише по два автомобілі таксі. Хіба що ще кілька добровольців, які теж возять хворих. Номер екстреної допомоги "120" фактично не працює через наплив охочих додзвонитися. Кому не пощастило, ті змушені йти пішки. Кажуть, що дехто, зрештою, так і не доходить до лікарні.

Також дивіться: 4900 робітників і 1000 одиниць техніки завершують зведення в Ухані госпіталю для хворих на коронавірус. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо доставки продовольства і захисту від зараження співрозмовник видання сказав, що всі захисні маски і засоби дезінфекції розпродані. У клініках їх теж дуже мало. Тим часом до Уханю надійшло багато пожертвувань. Але припис для лікарів міняти захисні маски кожні чотири години і захисний одяг кожні шість годин все одно неможливо виконувати.

На думку медпрацівника, "кількість заражених і померлих значно вища, ніж стає публічно відомо": "Навіть коли за допомогою звичайної комп'ютерної томографії виявляється легеневе захворювання, не завжди проводяться необхідні заходи щодо встановлення його збудника. Чому? Тому що занадто довга черга з тих, хто очікує. Але той, хто не обстежувався і помер, не потрапляє до статистики летальних випадків від коронавірусу".

Також він додав, що попри те, що незабаром мають відкрити дві нові лікарні, дві тисячі ліжок в споруджуваних госпіталях буде недостатньо: "Медичного персоналу бракує. Лікарі і санітари перевантажені, розподіл змін не працює. Щоб вилікувати легеневе захворювання, необхідно тривале стаціонарне лікування. Нині влада мобілізує потужності в дрібних клініках".

Як повідомлялося раніше, унаслідок епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї померли 563 особи, а загальна кількість хворих перевищила 28 тис. осіб. При цьому одужали 1153 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174181
 
   
 Топ коментарі
 
Да. А в Украине всех, кто приехал из Китая, просто выпустили домой, померяв температуру. В США и Германии их засадили в карантин на военных базах подальше от людей, а у нас - свобода, идите,заражайте. Скалецкая дура.
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По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой.

Не смотря на обещания министра здравоохранения Скалецкой тест-систем в Украине еще нет. Тем не менее за январь месяц уже умерло 16 человек у которых в качестве причины смерти стоит "наслідки перенесення захворювання грипом". В нынешней ситуации определить умерли они от гриппозного осложнения или нового вируса практически невозможно.
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Вкисли китайцы по полной. Зато врача, который первым диагностировал эту срань и поделился с коллегами новостью, упаковали в тюряжку "за разнесение паники". Обстановка секретности хорошо способствует распространению вирусов.
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Да. А в Украине всех, кто приехал из Китая, просто выпустили домой, померяв температуру. В США и Германии их засадили в карантин на военных базах подальше от людей, а у нас - свобода, идите,заражайте. Скалецкая дура.
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Если врачи ходят в этих спецкостюмах, полностью закрывающих тело, то что там на самом деле даже страшно представить.
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Возможно действительно "улучшенная" в военной лаборатории модификация SARS проходит испытания.
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Звичайна нова вірусна інфекція, просто на нєї звернули увагу і почали рахувати померлих, раніше не рахували. Якби це відбулось в росії, там би навіть і не знали що така інфекція існує.
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Скорее всего просто картинка из фотобанков на эту тему.
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Вы что с луны упали? В глухой деревне в Рашке живете, где кроме Соловьева и Киселева ничего не показывают? По всем новостям показывают китайских медработников в подобных "скафандрах", в интервью, в газетах, в международных новостях, простые китайские люди выкладывают видео в youtube, а вы про фотостоки.
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Кисо, не надо так перевозбуждаться от картинок с китайцами в скафандрах. Дышите ровнее
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Не паникуй! Короновирус бьёт только китайцев и на них похожих.Судя по статистике.
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Вирус мутирует,и никто не может прогнозировать в какую сторону.Так что расслабляться нельзя.Надо брать пример с Европы и принимать меры ,чтобы по максимуму не допустить распостранение вируса.А не отпускать пассажиров из Китая без карантина шастать по Украине.Лучше перебдеть,чем недобдеть.
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Блин, кого ж ему бить, если там 99,9(9)% вокруг - китайцы. Вот щас пару бортов в Украину ещё завезут и распустят без карантина, тогда посмотрим.
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Просто китайцы пока что еще мало с кем контактировали. Возможно, что своим карантином они спасли тысячи, если не миллионы человек во всем мире. Кроме того, слушал сегодня какого-то эпидемиолога, который утверждал, что самая смертельная первая мутация вируса. Т.е. при заражении от летучей мыши вероятность смерти максимальная, при последующей передаче она также высокая, а в дальнейшем сходит на нет. Так что если верить ему, то вирус, который дойдет до нас будет безопасным скорей всего. Но недооценивать опасность глупо. Прибывших из Китая нужно было держать на карантине. Если конечно целью МОЗ не является заражение максимального количества человек с их последующим лечением фуфломицинами.
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Она не дура, она зеркало избирателей. "Зробили це разом!"
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Вкисли китайцы по полной. Зато врача, который первым диагностировал эту срань и поделился с коллегами новостью, упаковали в тюряжку "за разнесение паники". Обстановка секретности хорошо способствует распространению вирусов.
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Если власти признали этот вирус, то счет смертей там идет совсем не на сотни.
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Ну б*же кто бы сомавававаненеался то

Надо бы лягушек побоее кушать то... а летучих мышей - "табу"
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Вроде бы доказан искусственный характер короновируса( создан в лаборатории)
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о б*же, Рашка поделилась с товарищами западлом? бывало и не такое....

ок., в мире если случается что-то = вызываем посла Ршки, выслушиваем бред: этонемыэтоони.
Высылаем.
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По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой.

Не смотря на обещания министра здравоохранения Скалецкой тест-систем в Украине еще нет. Тем не менее за январь месяц уже умерло 16 человек у которых в качестве причины смерти стоит "наслідки перенесення захворювання грипом". В нынешней ситуации определить умерли они от гриппозного осложнения или нового вируса практически невозможно.
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Ищет, ищет, не найдет, скоро снова Новый год.
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Интересно, а кто эту тест-систему в Украине будет разрабатывать? Наука лежит убитая, оборудование видело еще царя Гороха, научные сотрудники еще только в маразм от возраста не впали.
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Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 5791
не пора ли прекрыть границу с мордором? а заодно и с лугандоном
в мордоре кетайцев как грязи, полюбасу эпидемия начнётся
может уже началась, просто ***** приказал оркам молчать
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Кордонів,імунітету й перешкод для діючого штамму й похідних в лабораторії Земля неіснує... Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 7426 Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2372
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глаза...
попадание в глаз инфекции тоже самое что в носоглотку
распостранение вируса воздушно капельное!
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Приехал из Китая? Без карантина, бегом домой убить своих родных и друзей...
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Там вже рахунок йде на десятки тисяч померлих ...
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Ну китаезы ушлепки, что ж они выпустили из своей сраной нанолаборатории, ублюдки гребанные.
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Мы не знаем, кто выпустил вирус. Знаем только, что это оружие. И что рядом с Китаем - кацапы.
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Для профилактики жилища -самое лучшее -ультрафиолетовые лампы ,электроозонаторы,лучёк,чесночёк и физупражнения.
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Озонатор вроді краще чим кварцування тільки провітрювати обовязково, а цибуля не факт, вона корисна в перші години як противірусна потім наоборот шкодить, тому що її ферменти подавляють Т-лімфоцити
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Неплохо в увлажнители воздуха добавлять перекись,смеси финтоцидных растений.А насчёт ультрафиолета, я с Вами готов поспорить. Экспозиция для человека не должна превышать 3 минут в сутки.для выработки витамина Д и укрепления имунной системы,а вот для дезинфекции помещений и часа мало.Ультрафиолет расщепляет кислород до озона.Именно озон уничтожает ,вирусы,бактерии,всевозможных инфекций.Именно ультрафиолет применяют в больницах против внутрибольничных инфекций.Но самым лучшим средством против болезней является крепкая имунная система.Некоторые проститутки в Африке не болеют ВИЧ,и это очень заинтересовало западных врачей.
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Не во все увлажнители можно добавлять. Некоторые потом не работают
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Несуттєво в зволожувачі,й дость невірно в зволожувачі...! Навпаки повітря бажано сухе з фітонцидами часника,луку й подібних...,регулярне провітрювання й озонування приміщень... .Але,гарнтії захисту нема бо інфекція здатна лишатися вірулентною на предметах 2 доби Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 8243
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Дядя О2 неможливо розщепити до О3,навіть арихметично...Стосовно можливості знищення вірусів ультрафіолетом, або атомарним киснем, - сміливе припущення,не більше Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 9706
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ВЫ плохо знаете физику,а самое главное -опыты..Именно атомарный кислород вырабатывается митохондриями.Поинтересуйтесь, почему давно отказались от кислородных подушек?
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...узбекские биологи тоже стараются создать вакцину от коронавируса, но у них почему-то все время получается плов...
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вспомните Чернобыль. коммунистический режим, как и любой тоталитарный режим, никогда не обнародует правдивые данные. все, что просачивается из Китая по официальным каналам подвергается жесточайшей цензуре и правды там хорошо если половина, но я думаю значительно меньше.
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В Китаю крім цього вірусу поширився ще один підтип пташиного грипу H5N1, тоже смертельний визиває тошноту рвоту, пошкоджує печінку і нирки..
Я просто не розумію чому у нас не вводять карантин з Китаєм..
Реально у нас навіть 10% від того обладнання що є в китайців немає в наших лікарнях...
Але не факт що вірус штучний китайці їдять сирими птахів мишей і т.д... В них стільки вірусів приходить, просто їх багато і на цю смертність ніхто не звертає увагу...
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По словам медработника, пациенты с симптомами часто вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания заполнены людьми, которые кашляют. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться Источник: https://censor.net.ua/n3174181 ВОт так удивил китаец. У нас все то же и без их вируса. Все тл же, но без спецодежды для медработников.
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