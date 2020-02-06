 Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан завив, що найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн, Київщині – 600 тис. грн та Запоріжчині – 0,5 млн грн.
"Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень. Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сьогодні не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги через чималі тарифи", – сказав Пацкан.
Голова Рахункової палати пояснив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у поточному році зумовлені тим, що в законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.
Пацкан зауважив, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.
Не ходи по темным улицам! Ребенка в школу под охраной, жене не хрен из дому куда-то шастать. Прибьют, похитят, потребуют выкуп - полный набор для богатеньких в нищих странах. Одно счастье - не голодаешь... Пока...
- кому сталі задєрживать зарплату ?
- кого пєрєвєлі на чєтирєхднєвку ?
- у кого вообще фирма закрилась?
- у кого повисілась плата за ЖКХ?
спросил то что хотел
без всякой подоплёки
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
Задолженность по зарплате в Украине выросла почти на 15% Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. Об этом сообщает Госстат
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 миллиарда долларов, заявил глава Нацбанка страны.
резерви то резерви, а єдиний казначейський рахунок (який наповнюється за рахунок бюджетів) це те, що забезпечує життєдіяльність країни от просто зараз й за відсутності грошових коштів на якому в держави виникає, між іншим, та сама "задолженность по выплате льгот и субсидий населению" Источник: https://censor.net.ua/n3174179
зарплата бюджетникам (між іншим й вчителям, це про 4000 євро зарплати) - казначейство.
соціальні виплати - казначейство.
оплата інших зобов'язань держави - казначейство.
не пересмикуйте. ви ж наче намагаєтесь вести аргументовану дискусію.
по-друге, просто "загнати" якусь суму на казначейські рахунки неможливо.
по-третє, оце: "Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует." - випадковий набір слів.
Maks Kolorto
Антип61
06.02.2020 14:29
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Діалог видалено.
Шановний нік Maks Kolorto!
1. Ви вступаєте в діалоги, а потім за допомогою звернень на Раду форумчан, "підправляєте" свої опонентів.
2. В подальшому ми будемо вважати такі дії провокаціями та флудом на Раді форумчан.
3. Попередження за провокації та флуд.
Адміністратор форуму.
06.02.2020 14:33
1 лютого
Возмущение зе-виборців по поводу высказывания "слуги народу", что пенсионерам чтобы заплатить за газ (чтобы ВЫЖИТЬ) - надо "продавать собак элитных пород".
Гм. Ну вы же смотрели сериальчик?
Там в конце все сдавали золотые серьги и коронки.
Вы же так хотели? Вы же за это голосовали, да?