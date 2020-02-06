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 Суспільство
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Все про:заборгованість (55) субсидія (338) Рахункова палата (57) комунальні послуги (7) Пацкан (24)

 Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата

До початку 2020 року заборгованість з виплати пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України. І є ризик, що вона не буде погашена цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан завив, що найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн, Київщині – 600 тис. грн та Запоріжчині – 0,5 млн грн.

"Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень. Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сьогодні не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги через чималі тарифи", – сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати пояснив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у поточному році зумовлені тим, що в законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

Пацкан зауважив, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

Також читайте: Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174179
 
 
 Топ коментарі
 
Клятий Порох, і як йому тільки вдається досі красти ...
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интересно на цензоре кто нибудь субсидии получает
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Я не получаю и вобще за то что-бы Зеленский их отменил. Лохов надо учить. Хотя как сейчас тоже не плохо! Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 2955
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льготы на проезд в транспорте тоже. Малоимущим пенсионерам доплатить на месяц на 20 поездок и все.
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Багатенький Буратина?
Не ходи по темным улицам! Ребенка в школу под охраной, жене не хрен из дому куда-то шастать. Прибьют, похитят, потребуют выкуп - полный набор для богатеньких в нищих странах. Одно счастье - не голодаешь... Пока...
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А через деякий час ти тут будеш задавати питання: «Інтєрєсно, а тут на цензорє єсть кто нібудь:
- кому сталі задєрживать зарплату ?
- кого пєрєвєлі на чєтирєхднєвку ?
- у кого вообще фирма закрилась?
- у кого повисілась плата за ЖКХ?
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мне это не интересно
спросил то что хотел
без всякой подоплёки
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непорядок..надо шоб население было должно диджитал краине!!!
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Клятий Порох, і як йому тільки вдається досі красти ...
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Собаками субсидии залатают - сейчас бродячие закончились - начнут домашних вілавливать.
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Какое ужасное падение - на 2 места в мире! А может это 2 страны просто выросли, по сравнению с Украиной?
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А може це просто у когось не достатньо клепки зрозуміти очевидне?
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Найдите свою клёпку, дай Бог вам удачи!
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Це все від того, що Порошенко перестав красти!
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І ще: Зеля класно прибирає сніг з вулиць. При Пороху такого не було!
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Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
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Ну чего ты зубами вцепился за тот казначейский счет? Там что, все деньги Украины хранятся? А золотой запас, а другие места, где деньги Украины хранятся?
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та нет! динамика прикольная!а шо?нельзя?
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"золотой запас" говоришь?

Задолженность по зарплате в Украине выросла почти на 15% Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. Об этом сообщает Госстат
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Украина начала распродавать золотой запас
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 миллиарда долларов, заявил глава Нацбанка страны.
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вы это как бы на папередников намекаете? и шо вас это до сих пор греет? сколько вы еще будете на них ссылаться?детям своим тоже так обьяснять будете? Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 9112
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Кацапская логика: украсть, убить, все отрицать, а потом: "ну сколько вы еще будете вспоминать про тот Крым и боинг? Успокойтесь и живите дальше!"
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Зебобікам буде соромно перед дітьми і онуками, скажу більше - ще зовсім трохи і вони будуть бити один одному морди за свій спільний вибір. Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 5092
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він вірно вчепився, адже на казначейському рахунку накопичені ті грошові кошти, які витрачаються державою (зарплати, соцзабезпечення, оплата за договорами й т.інш.) вже сьогодні.
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ОК, других денег, как на казначейском счету у Украины нет
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Є - у кожного в дворі на ціпку і в квартирі на коврику!
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что за бред про 4000 евро учителям? Это вы придумали или надоумил кто?
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зеленське зі своїми радниками дуже жваво обговорювали реальність вказаної цифри й не розуміли чому зарплати вчителів досі її не сягають.
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"зеленский обговорював" ? То есть это он предложил 4000? Да или нет?
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до чого тут "інші гроші" держави?
резерви то резерви, а єдиний казначейський рахунок (який наповнюється за рахунок бюджетів) це те, що забезпечує життєдіяльність країни от просто зараз й за відсутності грошових коштів на якому в держави виникає, між іншим, та сама "задолженность по выплате льгот и субсидий населению" Источник: https://censor.net.ua/n3174179

зарплата бюджетникам (між іншим й вчителям, це про 4000 євро зарплати) - казначейство.
соціальні виплати - казначейство.
оплата інших зобов'язань держави - казначейство.
не пересмикуйте. ви ж наче намагаєтесь вести аргументовану дискусію.
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Ты видишь только казначейский счет? Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует.
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ну, по-перше, такий рівень дискусії я не підтримуватиме.
по-друге, просто "загнати" якусь суму на казначейські рахунки неможливо.
по-третє, оце: "Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует." - випадковий набір слів.
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Не звертайте уваги. Це форумський провокатор. Він під незручними для зебобів постами розводить дискусії, ображаючи форумчан, а коли образи стають взаємними, біжить строчити доноси. Там вже вся Рада фрумчан його доносами забита. А адмін видаляє всю гілку разом із незручним для зебобів постом.
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Ось реакція адміна на його провокації.

Maks Kolorto

Антип61
06.02.2020 14:29
++++++++++

++++++++++
Діалог видалено.
Шановний нік Maks Kolorto!
1. Ви вступаєте в діалоги, а потім за допомогою звернень на Раду форумчан, "підправляєте" свої опонентів.
2. В подальшому ми будемо вважати такі дії провокаціями та флудом на Раді форумчан.
3. Попередження за провокації та флуд.
Адміністратор форуму.
06.02.2020 14:33

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Завтра піду на базар. Як мені сформулювати запитання бабкам-зебілкам щодо кінця зубожіння чи початку "покращання"?
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Мені цікаво, як ви збираєтесь розраховуватись з бюджетниками через ЗВР - опишіть, будь-ласка, процедуру для тупих порохоботів - дуже просимо! Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 3012
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Денег нет? Дубинский, а ты что думаешь по этому поводу?
Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 4986
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В остальных областях их просто еще не насчитали!
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Аллан Левітов з Levitov Allan.
1 лютого

Возмущение зе-виборців по поводу высказывания "слуги народу", что пенсионерам чтобы заплатить за газ (чтобы ВЫЖИТЬ) - надо "продавать собак элитных пород".
Гм. Ну вы же смотрели сериальчик?

Там в конце все сдавали золотые серьги и коронки.
Вы же так хотели? Вы же за это голосовали, да?
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эх лохи лохи......... а как всё красиво начиналось.
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Та скільки вже той Порох буду їм заважати? Заходить десь вночі і збиває розрахунки, ховає собі в сімку і вивозить в офшори? Так каже 1+1, чи вже замовк? А зубожіння де? Що хіба вже все на хліб намазали? А в липні треба повертати гроші за цінні папери, яких вони набралися взайми. Одне тільки залишилося - це продати собі землю і втікати. А що буде в 2021 році, і подалі, то вже справа інших.
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это уже кiнець епохи зубажiння, или ещё нет?
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А шо такое?Не марадьоры оказались намного воровливее ,,марадеров,,?
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При Порошенко такого не было. Да, зебилы? Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 80
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денег нет, но вы зержитесь. хорошого вам настроения, счасться зебилы
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