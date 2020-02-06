EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  984  20
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (13228) СЦКК (507) найманці РФ (991)

 Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК

Безпілотник ОБСЄ зафіксував використання терористами будинків місцевих жителів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у мережі Facebook.

"За інформацією СММ ОБСЄ: "3 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував нещодавно збудований підземний бліндаж біля будинку на східно-північний схід від н. п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 78 км на південь від Донецька)"", - йдеться в повідомленні.

У тому ж населеному пункті БПЛА зафіксував, що принаймні 6 інших цивільних будинків використовуються членами збройних формувань. Біля декількох будинків були припарковані автомобілі та військові вантажівки. Цей БПЛА також виявив 1 бронетранспортер та 1 буксируваний міномет.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти від початку року понад 90 разів не пускали патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174175
 
 
 Топ коментарі
 
все шесть лет они поступают так же...все шесть лет!!!
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4411
 показати весь коментар
 
местные жители хуже оккупантов, эти пришли что бы убивать, а жители позвали и проголосовали за свою продажность.
 показати весь коментар
 
..сивохе инфу эту передать нужно....пусть пенсии. владельцам домов этих передаст,из своих неуплаченных налогов...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
местные жители хуже оккупантов, эти пришли что бы убивать, а жители позвали и проголосовали за свою продажность.
 показати весь коментар
 
 
Вы понимаете, что написали взаимно исключающие вещи.
Если эти боевики - оккупанты то "референдум" и "зазывания" фикция. Если "референдум" настоящий то это не оккупанты, а защитники народного выбора.
 показати весь коментар
 
"Если-если" - это твоя маланская логика. Никто в мире не признал их "референдум" законным. Так что пихуй, как говорил твой единокровник Пахло Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1703
 показати весь коментар
 
Так референдум не нестоящий, и местные никого на нем не поддерживали?
 показати весь коментар
 
З мовчазної згоди населення Данбаса. Для них попочленці це освободітєлі.
 показати весь коментар
 
Ну я вас поздравляю, войну вы уже проиграли. У Вас отторгли территорию, а вы сами себя уговариваете, что не очень то и нужна была, там и население не лояльное, и голосовало не правильно, регион всегда дотационный был с устаревшей промышленностью, экология не очень. И каждый найдет для себя повод почему ее следовало бы отдать врагу. И так. пока новый кусок не оттяпают. Потом будет решать почему новый кусок следовало давно отдать
 показати весь коментар
 
к сожалению вы правы. Скажу больше, я не хочу жить в одной стране с этим люмпеном мечтающем о русском мире. И эту войну мы проиграли, когда поменяли порох на ваЗелин.
 показати весь коментар
 
..сивохе инфу эту передать нужно....пусть пенсии. владельцам домов этих передаст,из своих неуплаченных налогов...
 показати весь коментар
 
 
Очень даже может быть, что владельцы этих домов уже скоро 6 лет, как где-то далеко за пределами этой зоны.
 показати весь коментар
 
все шесть лет они поступают так же...все шесть лет!!!
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4411
 показати весь коментар
 
 
вопрос лишь в точности попадания..эта мразота кацапская все 6 лет так воюет используя методы СС... под защитой мирного населения города брать и минные поля расчищать, противника обстреливать, не боясь ответки.......так же и крым аннексировали , впереди бухой и обдолбанный быдляк местный и краснодарская завезенка, позади "ихтамнеты" с автоматами, но без погон и шеврон....вот такие курвы кацапские воины эти...мразь коричнево-зеленая, палачи и убийцы... Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3157..
 показати весь коментар
 
 
Израилю глубоко пох где стоит техника врага...
При любых раскладах она будет зашкварена!
А месные должны сами помочь себе...
Подорвать жопоцленцев...или смотреть в небо и ждать ответки...
Точка
 показати весь коментар
 
 
кто бы мог подумать что все вот так а ведь должно все быть не так как на самом деле как же так
 показати весь коментар
 
Да неужели! Вот они и есть результаты разводняка от ХУ-ЗЕ
 показати весь коментар
 
Вы, уважаемый, вероятно не в курсе, но эта новость не является новостью уже скоро 6 лет.
Причем это поведение обоюдно.


И так, в общем-то, везде где строения контролируемые противостоящими сторонами, находятся на расстоянии выстрела стрелкового оружия или, к примеру, РПГ. Это могут быть как разные нас.пункты - например окраины Марьинка\Донецк или Пески\Донецк, так и одни и те же, просто разделенные - например Зайцево под Горловкой.
 показати весь коментар
 
за пенсией приехали, ждут когда сивоха подвезет
 показати весь коментар
 
 
Ні в якому випадку не схильний захищати окупантів, але ми теж не завжди у чистому полі стояли. Що це змінює? Гатили по нам, влучали по будинках. Це війна.
 показати весь коментар
 
Это просто обычное обоюдное "взаимовежливое" пропагандонство по принципу - "наши разведчики" и "их шпионы" ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору