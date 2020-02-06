 Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у мережі Facebook.
"За інформацією СММ ОБСЄ: "3 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував нещодавно збудований підземний бліндаж біля будинку на східно-північний схід від н. п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 78 км на південь від Донецька)"", - йдеться в повідомленні.
У тому ж населеному пункті БПЛА зафіксував, що принаймні 6 інших цивільних будинків використовуються членами збройних формувань. Біля декількох будинків були припарковані автомобілі та військові вантажівки. Цей БПЛА також виявив 1 бронетранспортер та 1 буксируваний міномет.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.
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Если эти боевики - оккупанты то "референдум" и "зазывания" фикция. Если "референдум" настоящий то это не оккупанты, а защитники народного выбора.
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
При любых раскладах она будет зашкварена!
А месные должны сами помочь себе...
Подорвать жопоцленцев...или смотреть в небо и ждать ответки...
Точка
Причем это поведение обоюдно.
И так, в общем-то, везде где строения контролируемые противостоящими сторонами, находятся на расстоянии выстрела стрелкового оружия или, к примеру, РПГ. Это могут быть как разные нас.пункты - например окраины Марьинка\Донецк или Пески\Донецк, так и одни и те же, просто разделенные - например Зайцево под Горловкой.
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