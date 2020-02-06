EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  2764  69
Все про:Аваков (1154) МВС (1262) паспорт (440) електронні документи (49)

 Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков

Наступним кроком МВС в процесі діджиталізації стане цифровий образ паспорта громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив міністр Арсен Аваков в четвер під час презентації державного мобільного застосунку "Дія".

"Незабаром, як сказав президент, ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України ... Це - складний процес. Потрібна верифікація та захист. Але ми це зробимо", - сказав він.

За словами глави МВС, це стане реальним вже навесні і кількість доступних опцій електронного паспорта буде постійно зростати.

"Цифровий паспорт буде працювати через цифровий застосунок "Дія" та дозволить засвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, у разі отримання адміністративно-готельних, інформаційних, бібліотечних послуг, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом, для підтвердження особи на запит поліції і правоохоронних органів тощо", - сказав Аваков.

Також дивіться: МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. ВIДЕО

"Україна входить до четвірки країн ЄС і в десятку світових, які використовують цифрове посвідчення водія, але за образом нашого цифрового паспорта ми другі в світі", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, що зараз в застосунку "Дія" можна зберігати водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174174
 
 
 Топ коментарі
 
И тут Остапа, т.е. Собакяна понесло...
 показати весь коментар
 
Выдайте такой Антоненко. Там биометрика должна быть, может и рост впишут. А то суд уже который месяц его рост измерить не может. А чел под стражей в СИЗО сидит.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все больше видно , как роль Карабаса уходит от Бени и переходит в роль Остапа в исполнени Авакова , Буратино остается ... Новая гибридная классика под аплодисменты любителей 95-го
 показати весь коментар
 
 
Роль Карабаса никуда не уходит. Меняется только смотрящий за бубочкой.
 показати весь коментар
 
 
ID карту до ума не довели. Половина гос учреждений не может с ним работать, а они его уже оцифровывать собрались.
Вся соль идиотизма с его оцифровкой в том, что он и так цифровой - верификация личности проходит на по самой карте, а по базе данных, для обращений к которой достаточно одного номера ID карты (или ФИО человека).
 показати весь коментар
 
 
Т.е в самой карте нет чипа с этой инфо?. Если это так-то тянет на аферу столетия. И Шнобелевскую премию.
 показати весь коментар
 
Найважливішим в оцінці дій іншої людини є неусвідомлений розподіл за принципом "свій-чужий". Якщо наша "нижня" частина свідомості за якимось ознаками сприймає людину за "свого", то ми готові не бачити купу дурні, яку вона творить. Більш того, ми її сприймаємо як велике добро та геніальність. Якщо за "чужого", то всяка його добра справа нам видаватиметься змовою зі злими намірами. Оце розпізнавання - досвід накопичений людиною за життя. Його формування стартує ще із лона матері та завершується з останнім подихом. Ми збираємо собі в голові розпізнавальні шаблони, а потім порівнюємо з ними кожного.
У цих шаблонів три особисті творці: авторитети (батьки, референтна група, ЛГДи…), масовість та повторюваність. Це трохи шліфується індивідуальним досвідом, але наждачним папером із дуже дрібним зерном.
До речі, пропаганда працює виключно із системою "свій-чужий". Наприклад, усі ЗМІ без виключення - це пропаганда. Швидше в київському зоопарку з'явиться Єдинорог Зеленського, ніж десь у світі незалежні ЗМІ. Блогери - це також частина пропаганди, яке б біле пальто вони не намагалися на себе нап'ялити. Якщо в тобі глядачі/читачі не розпізнають "свого", то ти не будеш відомим як журналіст/блогер. Хіба що лише трьом людям - собі, мамі та ще одному такому як ти. Це один бік медальки. А другий бік - журналісти/блогери самі формують маркери розпізнавання. А якщо їм за це ще й платять, то вони служать пропагандистським рупором ідей замовника.
Саме тому, що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє) пропускали це через призму "чужого". Людина, яка впустила в себе ці маркери, всяку його дію сприймала і сприймає як зло.
Бандитська кіноромантика 90-х й початку 2000-х в кіно, музиці та ЗМІ колись зробила Януковича "своїм" для більшої половини українців. Тупа московська попса, примітивні гумористичні шоу та низькопробний ютубівський гумор зробили Зеленського "своїм" для більшості тепер. Тому це нас дії зелених більшовиків можуть шокувати і лише посилювати ненависть та огиду. Для тих, у кого маркери сформовані пострадянською московською попсою він "свій", рідніший за рідну маму. Усі його дії та риси характеру для цієї категорії громадян свої. Тому, чим більше він і його команда робитиме зашкварів та дурниць, тим міцніший в нього буде рейтинг. Ні платіжки собаками, ні шість відпусток за півроку, ні відверті корупційні дії не сприйматимуться його електоратом як зло. Він для них "свій", а усе що робить "свій" - добре. Наш мозок до чортиків гнучкий. Він запросто придумає, чому недовиконання бюджету за січень на 24,5% !!! (13,8 млрд грн ) - це супер.
Система свій-чужий настільки міцно та глибоко сидить в кожному з нас, що я не певен, чи можливо отримати над цим контроль. Однак це слід визнати та діяти відповідно до нього. Якщо пропаганда міняє настройку "свій-чужий", то єдине, що можна зробити, це отримати контроль над пропагандою. А у який спосіб, то вже дванадцята історія для іншого допису.
 показати весь коментар
 
 
Дисфункция реальности:
"що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє)"
"Мы проведем деолигархизацию. Правила для олигархов у нас те же, что и для других граждан", - подчеркнул Петр Порошенко."

"Какие олигархи контролируют украинские СМИ: Порошенко - почетное 6 место"
 показати весь коментар
 
 
Відкрию тобі страшну таємницю. Найбільша єврейська брехня: "Порошенко олігарх".
 показати весь коментар
 
Вон оно что.....
То-то я смотрю:

На самом деле бизнес Порошенко - это десятки предприятий в различных отраслях экономики. Кроме кондитерского сектора, интересы Порошенко присутствуют в финансовой сфере, агробизнесе и медиа
Активы переданы не в «слепой траст», а в эдакий внутренний оффшор - ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм эссетс кэпитал». Уполномоченным лицом этой структуры является отец президента - 80-летний Алексей Порошенко.Этот фонд находится в управлении ООО КУА «Фьюжн капитал партнерз». Последняя компания также управляет фондами друзей Порошенко: в ее управлении находится ПАО «ЗНКИФ «ВИК» Игоря Кононенко и ПАО «ЗНКИФ «Сова» Олега Гладковского.
Страховая компания «Країна»
Банк Порошенко Международный инвестиционный банк (МИБ)
Фонд Порошенко владеет компанией ООО «Укрпроминвест-агро». В нее входят Крыжопольский, Гайсинский и Погребищенский сахарные заводы, агрофирмы «ДНЕПРАГРОЛАН», «Масс-агро» и «Иванковцы», Винницкий КХП № 2, племзавод «Литинский», несколько элеваторов и транспортных компаний.
По версии издания Landlord Петр Порошенко занимает четвертое место в рейтинге крупнейших аграриев Украины 2016 года с капиталом 607 млн долл.
И т.д.
 показати весь коментар
 
І що? Він може шантажувати державу і добиватися того, що йому потрібно як коломойша чи ахметка?
Треба розрізняти де олігархічний, а де просто крупний бізнес.
 показати весь коментар
 
"І що? Він може шантажувати державу і добиватися того, що йому потрібно як коломойша чи ахметка?" - Еще хуже: Олігархі́я - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями.
 показати весь коментар
 
Це хуцпа та демагогія. Будь який власник засобів виробництва є одночасно і можновладцевм в силу своїх фінансових можливостей! Олігархом він стає лиш тоді, коли піднімається над державою і може диктувати державі свої умови не залежно від того, хто при владі.
Таких у нас 4 особи. Коломойський, Ахметов, пінчук, Фірташ.
Інші просто крупні бізнесмени.
 показати весь коментар
 
пасіба, інтірєсно. А де про це "свой-чужой" мона ше почитати???
 показати весь коментар
 
Ну рюкзаков разошелся. Одни обещания,уже полиция превратилась опять в ментов.
 показати весь коментар
 
 
Цифровий образ ЗЕро має складатися з самих лише нулів.
 показати весь коментар
 
 
Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 9854

Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
 показати весь коментар
 
 
Вот тут усиленно трём скретч-карту и узнаём о своём выигрыше... (с)
 показати весь коментар
 
 
Выдайте такой Антоненко. Там биометрика должна быть, может и рост впишут. А то суд уже который месяц его рост измерить не может. А чел под стражей в СИЗО сидит.
 показати весь коментар
 
 
"Мы построим бани и зоопарки! Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону!" О'Генри
 показати весь коментар
 
 
Програму, яка буде зчитувати цей образ і подобіє пропоную назвати "Мусорок". Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 485
 показати весь коментар
 
 
Да, нодо срочно все оцифрить. Тогда и перестрелка в Княжичах, за которую Авакова надо было гнать ссаными тряпками, была бы просто эпизодом из Контр-Страйк.
 показати весь коментар
 
 
Мне только интересно, сколько у него уже паспортов, а уж сколько будет цифровых- так учету не поддастся. Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 9943
 показати весь коментар
 
 
Это идея Авакова - это не государство в смартфоне.
Это ЦИФРОВОЙ РЮКЗАК в смартфоне, куда вы положите электронный паспорт, права, всякие справки-бумажки. Аваков усовершенствовал рюкзаковский бизнес и теперь покупает шьет цифровые рюкзаки.
Правда такой рюкзак уже придумали до Авакова - называется Гуглмаркет или Апплсторэ.
 показати весь коментар
 
 
а разработку сервиса козломордым поручите?
 показати весь коментар
 
 
Потім виявиться,що в ЄС і Америці цей цифровий паспорт не приймають.
 показати весь коментар
 
Якщо краіна котра не підписала (не підпише) угоду з Украіно відносно дідж. пас , то зрозуміло що не прокатить
 показати весь коментар
 
В мому паспорті вставлений чіп-його просто сканують. При проході контролю, для громадян стоять сканери лиця-все проходить за лічені хвилини.
 показати весь коментар
 
о таком как то , что мЭнты и бандюки , и всякие решайлы-смотрящие "работают" в паре-связке , ничего не сказал....(((
 показати весь коментар
 
 
ЗЕМЕЛЬКУ решают, а на уши повесить нечего, снова собралась ЗЕ-АВ братва презентировать презентацию . А как там прошлая- по Шеремету?
 показати весь коментар
 
А я хочу настоящее государство, а не в смартфоне.
 показати весь коментар
 
 
население страны, живущее на 2 бакса в день с диджитализированной державай в кармане...дядя Пьетя. Вова, Арсен вы дыбилы????
 показати весь коментар
 
 
Этому революционеру давно на нары пора....
 показати весь коментар
 
 
дорослі дядьки на кампутєрах граюця. Сунути пачпорт в облако, не знаючи шо з ним там мона учудити - адже апсолютного захисту в мережі нема. Вопрос врємєні і срєдств. Всьо мона взломати. І спіціалістів по криптокодам мало і вони дорогі. Так шо не совайте рило в жемчуг... впєрєді планєти всєй, блR!
 показати весь коментар
 
 
Ви курва спочатку піднімить хоч трохе Украіну з предостаннього місця у Європі за рівнем життя , а потім вже грайтесь в ці дігітальні гри...
 показати весь коментар
 
 
Диджитализация под руководством оллигарха Авакяна это что-то )) Всех под колпак авако-киберполиции. Вжух и все денежки и имущество минуту назад были твои а уже не твои ))
 показати весь коментар
 
 
А нашо? Виж тіки-но репетували, що водійське посвідчення то є посвідчення особи і за ними можна робити все, що заманеться! Чи не все? А з паспортами буде така ж фігня, як і з посвідченнями: старі паперові пролетять, як фанера над Парижем?
І, в котре вже кажу, перестаньте бігати з канала на канал, влаштовувати шоу-презентації, шоу-пресконференції та інші шоу, а почніть працювати! Бо якщо ви з телевізору не вилазите, то колиж ви, падлюки працюєте? Тим більш за такі гроші, шо собі понамальовували!
 показати весь коментар
 
"Дело Антоненко" теперь за ним будет тянуться долго.
 показати весь коментар
 
Пенсіонери зразу і не зрозуміли як їм несподівано повезло 😂😂😂...нові знання, нові уміння, нові черги, нове спілкування і таке Шоу до гробової дошки...
 показати весь коментар
 
Следите внимательно за руками собакова, будут грабить, сдирать три шкуры с водителей, через штрафы и поборы Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков - Цензор.НЕТ 5463
 показати весь коментар
 
а на-зачем? это самая актуальная проблема щас что-ли... тратятся ресурсы непонятно на что, когда других проблем полно
 показати весь коментар
 
Авакян - коли закінчаться фальсифікації?
 показати весь коментар
 
Чому він має десь йти, йому добре, бубочку влаштовує бо робить усе що кажуть"слуги народу" а "слуги народу" у свою чергу не заважають собакову замовляти вертольоти, безпілотники та іншу техніку ніби то для поліції і отримувати свої заслужені чайові...))
 показати весь коментар
 
нахрена мені держава в телефоні якщо у нас поліція це ОЗУ..Я хочу бачити на вулицях нормальних поліцейськиї а не садистів, хабарників, шахраїв, подонків. Ну бажано не бачити сабакова.
 показати весь коментар
 
 
Дай угадаю. Дієй будет заниматься кто-то из отпрысков Авакова? Рюкзаки уже не модно. Срочно нужна дія. Он защитит, проведет верификацию, авторизацию и аутентификацию. За деньги, естественно. Рюкзаки ведь не должны пустовать. На то он и рюкзак, чтобы быть полным.
 показати весь коментар
 
чем плохи книжечки, и какое дело бандитам как кого имя,
человек сам скажет, если захочет,
мусора строят концлагерь
 показати весь коментар
 
бандиты хотят пересчитать лохобанов и быдло
 показати весь коментар
 
Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков


Объявить обмен паспортов и можно одновременно сделать перепись!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору