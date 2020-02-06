 Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив міністр Арсен Аваков в четвер під час презентації державного мобільного застосунку "Дія".
"Незабаром, як сказав президент, ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України ... Це - складний процес. Потрібна верифікація та захист. Але ми це зробимо", - сказав він.
За словами глави МВС, це стане реальним вже навесні і кількість доступних опцій електронного паспорта буде постійно зростати.
"Цифровий паспорт буде працювати через цифровий застосунок "Дія" та дозволить засвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, у разі отримання адміністративно-готельних, інформаційних, бібліотечних послуг, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом, для підтвердження особи на запит поліції і правоохоронних органів тощо", - сказав Аваков.
"Україна входить до четвірки країн ЄС і в десятку світових, які використовують цифрове посвідчення водія, але за образом нашого цифрового паспорта ми другі в світі", - резюмував глава МВС.
Нагадаємо, що зараз в застосунку "Дія" можна зберігати водійське посвідчення і техпаспорт на автомобіль.
Вся соль идиотизма с его оцифровкой в том, что он и так цифровой - верификация личности проходит на по самой карте, а по базе данных, для обращений к которой достаточно одного номера ID карты (или ФИО человека).
У цих шаблонів три особисті творці: авторитети (батьки, референтна група, ЛГДи…), масовість та повторюваність. Це трохи шліфується індивідуальним досвідом, але наждачним папером із дуже дрібним зерном.
До речі, пропаганда працює виключно із системою "свій-чужий". Наприклад, усі ЗМІ без виключення - це пропаганда. Швидше в київському зоопарку з'явиться Єдинорог Зеленського, ніж десь у світі незалежні ЗМІ. Блогери - це також частина пропаганди, яке б біле пальто вони не намагалися на себе нап'ялити. Якщо в тобі глядачі/читачі не розпізнають "свого", то ти не будеш відомим як журналіст/блогер. Хіба що лише трьом людям - собі, мамі та ще одному такому як ти. Це один бік медальки. А другий бік - журналісти/блогери самі формують маркери розпізнавання. А якщо їм за це ще й платять, то вони служать пропагандистським рупором ідей замовника.
Саме тому, що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє) пропускали це через призму "чужого". Людина, яка впустила в себе ці маркери, всяку його дію сприймала і сприймає як зло.
Бандитська кіноромантика 90-х й початку 2000-х в кіно, музиці та ЗМІ колись зробила Януковича "своїм" для більшої половини українців. Тупа московська попса, примітивні гумористичні шоу та низькопробний ютубівський гумор зробили Зеленського "своїм" для більшості тепер. Тому це нас дії зелених більшовиків можуть шокувати і лише посилювати ненависть та огиду. Для тих, у кого маркери сформовані пострадянською московською попсою він "свій", рідніший за рідну маму. Усі його дії та риси характеру для цієї категорії громадян свої. Тому, чим більше він і його команда робитиме зашкварів та дурниць, тим міцніший в нього буде рейтинг. Ні платіжки собаками, ні шість відпусток за півроку, ні відверті корупційні дії не сприйматимуться його електоратом як зло. Він для них "свій", а усе що робить "свій" - добре. Наш мозок до чортиків гнучкий. Він запросто придумає, чому недовиконання бюджету за січень на 24,5% !!! (13,8 млрд грн ) - це супер.
Система свій-чужий настільки міцно та глибоко сидить в кожному з нас, що я не певен, чи можливо отримати над цим контроль. Однак це слід визнати та діяти відповідно до нього. Якщо пропаганда міняє настройку "свій-чужий", то єдине, що можна зробити, це отримати контроль над пропагандою. А у який спосіб, то вже дванадцята історія для іншого допису.
"що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє)"
"Мы проведем деолигархизацию. Правила для олигархов у нас те же, что и для других граждан", - подчеркнул Петр Порошенко."
"Какие олигархи контролируют украинские СМИ: Порошенко - почетное 6 место"
То-то я смотрю:
На самом деле бизнес Порошенко - это десятки предприятий в различных отраслях экономики. Кроме кондитерского сектора, интересы Порошенко присутствуют в финансовой сфере, агробизнесе и медиа
Активы переданы не в «слепой траст», а в эдакий внутренний оффшор - ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм эссетс кэпитал». Уполномоченным лицом этой структуры является отец президента - 80-летний Алексей Порошенко.Этот фонд находится в управлении ООО КУА «Фьюжн капитал партнерз». Последняя компания также управляет фондами друзей Порошенко: в ее управлении находится ПАО «ЗНКИФ «ВИК» Игоря Кононенко и ПАО «ЗНКИФ «Сова» Олега Гладковского.
Страховая компания «Країна»
Банк Порошенко Международный инвестиционный банк (МИБ)
Фонд Порошенко владеет компанией ООО «Укрпроминвест-агро». В нее входят Крыжопольский, Гайсинский и Погребищенский сахарные заводы, агрофирмы «ДНЕПРАГРОЛАН», «Масс-агро» и «Иванковцы», Винницкий КХП № 2, племзавод «Литинский», несколько элеваторов и транспортных компаний.
По версии издания Landlord Петр Порошенко занимает четвертое место в рейтинге крупнейших аграриев Украины 2016 года с капиталом 607 млн долл.
И т.д.
Треба розрізняти де олігархічний, а де просто крупний бізнес.
Таких у нас 4 особи. Коломойський, Ахметов, пінчук, Фірташ.
Інші просто крупні бізнесмени.
Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
Это ЦИФРОВОЙ РЮКЗАК в смартфоне, куда вы положите электронный паспорт, права, всякие справки-бумажки. Аваков усовершенствовал рюкзаковский бизнес и теперь покупает шьет цифровые рюкзаки.
Правда такой рюкзак уже придумали до Авакова - называется Гуглмаркет или Апплсторэ.
І, в котре вже кажу, перестаньте бігати з канала на канал, влаштовувати шоу-презентації, шоу-пресконференції та інші шоу, а почніть працювати! Бо якщо ви з телевізору не вилазите, то колиж ви, падлюки працюєте? Тим більш за такі гроші, шо собі понамальовували!
человек сам скажет, если захочет,
мусора строят концлагерь
Объявить обмен паспортов и можно одновременно сделать перепись!