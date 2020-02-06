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 Події, Суспільство
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Все про:діти (1812) Київ (6938) вбивство (2054) Офіс генерального прокурора (73)

 Суд у Києві звільнив із СІЗО вбивцю 2-річної дитини. Прокуратура відстояла повернення злочинця під варту

Офіс Генерального прокурора ініціював перегляд рішення про незаконне умовно-дострокове звільнення з Київського слідчого ізолятора засудженого до 10 років позбавлення волі за вбивство дворічної дитини в Київській області за нібито добросовісну поведінку. Апеляційний суд ухвалив рішення скасувати постанову Шевченківського районного суду і призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Особу буде повернуто під варту.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Так, у ході перевірки прокурори встановили низку процесуальних порушень, а адміністрація слідчого ізолятора не змогла підтвердити сумлінну поведінку вбивці.

Крім того, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, суд мав право розглядати питання УДЗ засудженого лише за місцем розташування установи виконання покарань, до якої він мав бути направлений для відбування покарання. Водночас засудженого навіть не було розподілено до місця відбування покарання, тобто процедуру виконання покарання фактично ще не було розпочато.

Крім того, з моменту надходження відповідного розпорядження суду про виконання вироку (11.11.2019) до часу ухвалення районним судом рішення (27.11.2019) про умовно-дострокове звільнення засудженого минуло лише 16 днів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174171
 
 
 Топ коментарі
 
І в цій країні хочуть вводити ринок землі!? З корумпованими судами? Під час війни!? Ви зовсім там дебіли?
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Вот за это надо лишать звания и сажать судей, обнаглевшие скоро прейскурант вы весят, сколько и за сколько, чтоб не сидеть.
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Після того, як "суддя" підтвердила проживання портнова в Україні останні 5 років, чому дивуватись? Яку команду портнов дасть, ту і виконають. А навіжений малюська, тим часом, влаштує шоу на столі і під столом. Отаке кривосуддя
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І в цій країні хочуть вводити ринок землі!? З корумпованими судами? Під час війни!? Ви зовсім там дебіли?
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Назовите имя,симпатизирующее тому убийцы. - Наверняка интересная личность ))
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Його відпустили, треба ще знайти. Може ліцо вже в ДНР на даний момент.
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Вот за это надо лишать звания и сажать судей, обнаглевшие скоро прейскурант вы весят, сколько и за сколько, чтоб не сидеть.
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А судья тут не причем? Дальше будет править правосудие?
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ЦИТАТА: "не смогла подтвердить добросовестное поведение убийцы" Источник: https://censor.net.ua/n3174171
Собственно говоря, комментировать более нечего. Кто-то сошел с ума. При этом- не один, имя им- Легион.
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Кроме того, с момента поступления соответствующего распоряжения суда об исполнении приговора (11.11.2019) до момента вынесения районным судом решения (27.11.2019) об условно-досрочном освобождении осужденного прошло всего 16 дней.Источник: https://censor.net.ua/n3174171

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В ноябре 2019 года выносят решения, подсудимый еще даже не был доставлен в колонию, но через 16 дней уже по УДО выпускают......Там судья от безнаказанности вообще охренел? Так и не долго, когда родственники начнут "встречать" не только подсудимых, но и судей...
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стефанчук, сивоха и юзик
(сивохо ваще один к одному!)))
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та все они там...пожрать любят и за жрачку Родину продадут
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Після того, як "суддя" підтвердила проживання портнова в Україні останні 5 років, чому дивуватись? Яку команду портнов дасть, ту і виконають. А навіжений малюська, тим часом, влаштує шоу на столі і під столом. Отаке кривосуддя
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Зато детского врача Кузменко держат в СИЗО, которая лечила и спасала 2-летних детей.
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Судів, які приймають такі рішення - до рострілу іменем України. Після 20 ростріляного будуть приймати законні рішення а не за гроші.
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Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка..

Вопрос: эти судьи уже расстреляны или повешены?
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А скільки він у СІЗО відсидів?
Згідно КК він мав відсидіти не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин.
Чи застосували Закон Гаді і 3,6 років перетворилось на 7 і вуаля! Вбив дитину і менше ніж через 4 роки вдома?
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а у этих "судьей" дети есть? - убийца уже на свободе...
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