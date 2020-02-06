"Звичайно, європейська сторона вітає те, що Україна висловила бажання приєднатися до Зеленої угоди. Але вся ця робота тільки на самому початку, необхідно тепер визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС і Україною, зокрема, одна з таких сфер, яка згадувалася під час зустрічей, - це синхронізація ринків електроенергії України і ЄС", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дипломат додав, що на всіх зустрічах прем'єр-міністр України Олексій Гончарук порушував питання про бажання України підписати з ЄС угоду AСAA, так званий "промисловий безвіз", який полегшить доступ українських промислових товарів на ринки ЄС.
"Для ЄС це не стільки політичне питання, скільки питання захисту споживачів. ЄС хоче бути абсолютно впевненим у тому, що всі товари, які потрапляють на ринок ЄС, відповідають стандартам ЄС. Тому ми вітаємо те, що зараз вже почався процес оцінки, і можна буде рухатися вперед", - зазначив посол.
Маасікас також нагадав, що наступного тижня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї відвідає Україну (11-12 лютого. - Ред.).
"А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего 3,14деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!
Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика, и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.
Но есть и хорошая новость. Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.
В прошлом году при курсе доллара 27 грн. ББМ "Казак" (боевая бронированная машина - ред.) стоил 8,4 млн.грн. В этом году при курсе 24-25 он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.
Меньше года назад один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови. Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови? Ведь кровь не перестаёт литься"
Ви зробили це РАЗОМ!
Зє! Радійте! Пишайтеся!