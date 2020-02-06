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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (191) промисловість (60) енергетика (387) Євросоюз (2782) Матті Маасікас (10)

 Необхідно визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС та Україною, - Маасікас

На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС українська делегація висловила бажання приєднатися до європейської Зеленої угоди (European Green Deal), повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Звичайно, європейська сторона вітає те, що Україна висловила бажання приєднатися до Зеленої угоди. Але вся ця робота тільки на самому початку, необхідно тепер визначитися з основними питаннями і сферами, в яких відбуватиметься співпраця між ЄС і Україною, зокрема, одна з таких сфер, яка згадувалася під час зустрічей, - це синхронізація ринків електроенергії України і ЄС", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат додав, що на всіх зустрічах прем'єр-міністр України Олексій Гончарук порушував питання про бажання України підписати з ЄС угоду AСAA, так званий "промисловий безвіз", який полегшить доступ українських промислових товарів на ринки ЄС.

Також читайте: ЄС підтримує цілі земельної реформи в Україні, проте є десятки аспектів, які необхідно правильно впровадити, - Маасікас

"Для ЄС це не стільки політичне питання, скільки питання захисту споживачів. ЄС хоче бути абсолютно впевненим у тому, що всі товари, які потрапляють на ринок ЄС, відповідають стандартам ЄС. Тому ми вітаємо те, що зараз вже почався процес оцінки, і можна буде рухатися вперед", - зазначив посол.

Маасікас також нагадав, що наступного тижня комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї відвідає Україну (11-12 лютого. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174169
 
 
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А от це вже дуже і дуже сумно. Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас - Цензор.НЕТ 8201

"А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего 3,14деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!
Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика, и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.
Но есть и хорошая новость. Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.
В прошлом году при курсе доллара 27 грн. ББМ "Казак" (боевая бронированная машина - ред.) стоил 8,4 млн.грн. В этом году при курсе 24-25 он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.
Меньше года назад один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови. Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови? Ведь кровь не перестаёт литься"
Ви зробили це РАЗОМ!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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что за ерунда в каких сфера ? Вы даете бабки ,мы бабки тратим и это не обговаривается! Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас - Цензор.НЕТ 4323
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Сотрудничество с ЕС нам нужно только в одном вопросе - борьба с коррупцией и арест всех замком и дворцов, активов и вкладов олигархов преобретённых за украденные у Украины деньги и возврат их народу Украины. Всё остальное мы сами сможем.
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