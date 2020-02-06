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 Економіка, Київські новини
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Все про:КМДА (765) Кличко (571) медицина (842) надбавки (1) вчитель (132)

 У бюджеті Києва на 2020 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на надбавки медикам і педагогам, - КМДА

Столична влада продовжить виплачувати надбавки медикам і педагогам. На них у міському бюджеті передбачено понад 1,6 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Під час відкриття сесії Київради мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада збереже програму місцевих стимулів для вчителів і медичних працівників. Незважаючи на те, що з 1 квітня медичні установи переходять на нову модель фінансування - з Державного бюджету, місто продовжить виплачувати стимулюючі надбавки для лікарів і медсестер.

Крім оплати, яку вони будуть отримувати за надану послугу з держбюджету від Національної служби здоров'я, вони будуть отримувати і доплату з місцевого бюджету.

"Йдеться про лікарів та медсестер вторинного та третинного рівня. Ми готуємо зміни до Міської цільової програми "Здоров’я киян" та здійснюємо розрахунки для максимального збільшення доплат", – додав мер Києва.

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Щодо надбавок вчителям, вони також будуть отримувати доплати з міського бюджету за рахунок програми місцевих стимулів.

"Загалом надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з Державного бюджету. І найвищі порівняно з іншими містами України. Ми цю тенденцію збережемо", – наголосив Кличко.

Так, на надбавки для педагогів бюджетом столиці на 2020 рік передбачено 1 млрд 215 млн гривень. Для медичних працівників - майже 468 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174166
 
 
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Ахметов за такую сумму, даже яхту нормальную не купит
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Непонятно, что это за надбавки. Почему государство не может обеспечить достойную зарплату педагогам и медикам, что город должен надбавлять. Международные резервы растут за счет того, что город вместо того, чтобы развивать-модернизировать инфраструктуру, помогает выживать учителям?
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Согласен, работу школ должно оплачивать Государство. У нас пол-города приезжих, куча детей не киевских (а то и не украинских!), но почему то их обучают частично за счет киевлян.. Я не считаю детей из Ирпеня, Вышгорода, Броваров, Вишневого - 2 сорта, но почему живя там, пристраивают детей в Киевские школы-детсады, тратя деньги киевлян?
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да при чем тут вообще деньги города? Деньги города тратятся на город. Достаточно только в бюджете урезать зарплаты слугам и начислить учителям, и из межународных резервов взять денег на зарплаты учителям. Это радостно, что Гройсман и Кличко понимают, что учителя на такую зарплату выжить не могут, и доплачивают. А правительство что - мимо пробегало. Хтя правительство и интеллектом обезьяны на самокате - это обезьяны на самокате, место ему на политехе в зоопарке.
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Достаточно только в бюджете урезать зарплаты слугам и начислить учителям О каких конкретно цифрах идет речь? Поймите, если "слугам" уменьшить зарплаты и это разделить на учителей - то это будет 3 копейки надбавки.
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и 3 копейки деньги. На Киев бы хватило. Международные резервы Украины растут ежемесячно. Нафиг они нужны, если учителя недоедают.
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А почему в других городах этих надбавок нет? Тем более Киев получает субвенции из общего бюджета, то получается вся Украина оплачивает эту подачку и многое другое. Пусть киевляне научатся считать деньги и живут за свой счет.
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Это ПОКА Кличко мэр. В бюджете Гройсмана тоже были много чего заложено для учителей.
При зеленых все это резко улетучилось.
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а что делать медикам и педагогам какой нибудь Жмеринки?
им теперь Киянам завидовать, да?
Как в рашке будет...? - дорогим москвичам все.., а остальным сосать, да?
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