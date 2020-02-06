 У бюджеті Києва на 2020 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на надбавки медикам і педагогам, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Під час відкриття сесії Київради мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада збереже програму місцевих стимулів для вчителів і медичних працівників. Незважаючи на те, що з 1 квітня медичні установи переходять на нову модель фінансування - з Державного бюджету, місто продовжить виплачувати стимулюючі надбавки для лікарів і медсестер.

Крім оплати, яку вони будуть отримувати за надану послугу з держбюджету від Національної служби здоров'я, вони будуть отримувати і доплату з місцевого бюджету.

"Йдеться про лікарів та медсестер вторинного та третинного рівня. Ми готуємо зміни до Міської цільової програми "Здоров’я киян" та здійснюємо розрахунки для максимального збільшення доплат", – додав мер Києва.

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Щодо надбавок вчителям, вони також будуть отримувати доплати з міського бюджету за рахунок програми місцевих стимулів.

"Загалом надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з Державного бюджету. І найвищі порівняно з іншими містами України. Ми цю тенденцію збережемо", – наголосив Кличко.

Так, на надбавки для педагогів бюджетом столиці на 2020 рік передбачено 1 млрд 215 млн гривень. Для медичних працівників - майже 468 млн.