 Ми очікуємо реальних результатів у справах Шеремета, Гандзюк та інших, - Зеленський

"Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які непокоять суспільство. Ми очікуємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому почекаймо - потрібен результат", - сказав він журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.
нанонаполеон
наркоман
вазелин
какаяразница
моника зеленски
фопа-ча
ссаныч
нелох 41lvl
зебеня
буратино...
зе.ло
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А чого чекають з Мангером? Чого його не вяжуть? Що, ціна його свободи - 20 лямів зелені, яку отримали зебіли?
последние выборы это показали..
ничтожества, ненавидящие свою нацию...
на повестке другой вопрос - классический : "Что делать ???"
Премию Дарвина Баканов уже заработал, не стоит таким людям размножаться…
Начнем с того, почему «рядового»? Как пишет телеграм-канал «Разведчик»: «В соответствии с предоставленным военным билетом гражданин Баканов И.Г состоял на учёте в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.
Об этом пишет сегодня в статье для «ОРД» главред этого издания, бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Дзержинского районного военного комиссариата Днепропетровской области не существует: он ликвидирован в 2009 году, путём объединения и создания новой структуры под названием Дзержинско-Долгинцевский объединённый военный комиссариат (Дзержинско-Долгинцевский ОРВК) в городе Кривой Рог, Днепропетровской области.
Это означает, что Баканов уклонился от перерегистрации и постановки на учет в РВК, что является правонарушением, а документ под названием военный билет, предъявленный Бакановым в СБУ юридически недействителен, а соответственно присвоение ему звания лейтенанта, на основании этого документа, является незаконным.
Кроме того, предъявленный документ удостоверяет что Баканов имел воинское звание рядовой запаса. Это свидетельствует об отсутствии высшего образования по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующему профилю служебной деятельности.
Иными словами, глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов - рядовой.»
Итого. Баканов не только рядовой, но и дезертир, так как уклонился от перерегистрации и постановки на учет. Баканов - не лейтенант и не легитимный глава СБУ и все его приказы являются не действительными.
А теперь перейдем к самоубийству. То бишь, к обыскам на телеканале «1+1» и в квартирах у журналистов.
- Экстренная новость! СБУ проводит обыск на телеканале Коломойского. Видео
Премию Дарвина Баканов уже заработал, не стоит таким людям размножаться. Совершить действия, которые несомненно вызовут резонанс как в стране, так и в мировых правозащитных организациях. И которые, по сути своей - абсолютно бессмысленны.
Что Баканов надеется найти при обыске? Средства снятия информации? Но ведь совершенно очевидно, что не журналисты осуществляли съем информации. Либо участники разговора, либо сотрудники УГО, либо сотрудники СБУ, либо сотрудники КМ. Журналисты уже получили записанную информацию и максимум, что могли с ней делать - это подготовить к обнародованию. Это отнюдь преступлением не является. А вот обыск в свете этого - уже давление на СМИ и препятствование журналистской деятельности. Статья 171.
Вот что пишет политолог Михаил Чаплыга:
«МЕРЗОСТЬ…
Я желаю Зеленскому никогда в своей жизни не пережить УНИЖЕНИЕ обыска за то, что он работал в медиа.
Я желаю детям Зеленского НИКОГДА не пережить МЕРЗОСТЬ рытья потных дядек в их вещах на глазах у родителей…
Я много раз писал - в нашей стране ОБЫСК стал инструментом ломки, унижения, подавления…
Что вы там искали? Электронный файл? Так его скачали все, кто хотел, когда его вывесили на гугль доксе и ссыль была на куче телеграмм каналов…
Вы искали комп на котором делали нарезку того звука и наложение на него видео?
А ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Серьезно?!
Это повод для УНИЖЕНИЯ обысками? Или может вы серьезно полагали, что устройства записи хранятся дома у журналистов даже если предположить ,что они агенты 007 и делали запись самого Гончарука?
Даже в самом безумном варианте… предположим, что они делали нарезку и наложение видео и титров… Максимум у них может быть флешка, которую они 101% могли найти в туалете на втором этаже Рады… там часто такие флешки находятся….
И…
У нас проводят обыски за работу с аудиофайлом, чью аутентичность не подтвердил никто?
Если б мне в руки попало нечто такое - я бы тоже мечтал стать первым, кто выдаст это в эфир… Это преступление?
Но я уверен, что даже Зеленский понимает, что не журналисты делали запись и что никаких исходников и оборудования у журналистов нет. Максимум они могли работать с файлом… Но это ЗАКОННО!
Простите… но это уже за гранью добра и зла… ((((
Это скоццтво… и Зеленский лично это освятил.
АМИНЬ.»
А ведь действительно, вряд ли Баканов пошел на обыски без санкции Зеленского. Но откуда Зеленскому знать, что законно, а что не законно. Значит, Баканов убедил Зеленского в том, что это абсолютно законно и правильно. А значит, в очередной раз подставил Президента Зеленского. Или по тупости, или со злым умыслом.
- Буратино взбунтовался против папы Карло?
А почему Баканова не убедили его преданные зампреды не совершать столь тупое самоубийство? Все просто. Потому что лично Баканов набрал себе в зампреды тупиц и трусов, готовы только подобострастно поддакивать. Таких жу тупиц и трусов как и сам Баканов, который превратил за рекордно короткий срок СБУ в дебильную младшую сестренку МВД, которая гордо отчитывается о борьбе с самогоноварением, контрафактным алкоголем и порубкой леса.
Каковы же будут итоги этой блестящей спецоперации Баканова? Они будут печальными. Найдут в лучшем случае компьютер с аудиофайлом, что преступлением не является. И получат мощную ответку в виде реакции международных правозащитных организаций, а может быть и более серьезных персон и организаций. Причем, «мочить» будут не столько ничтожество Баканова, сколько Зеленского.
Ну и ответку от украинских СМИ и телеканалов, прежде всего тех же «плюсов». Что приведет к падению рейтинга Зеленского.
Хороший, однако, одноклассник. За один вечер сделал то, о чем враги Зеленского могли только мечтать.
Ты же уже все на брифинге сказал!!!! Уже и убийцы найдены и посажены!