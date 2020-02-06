 У 2019 році на 7% менше росіян в'їхали в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
У 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 млн іноземців, у 2017 – 14,6 млн. У 2019 році їхня кількість становила 27,3 млн.
Загалом на сухопутній ділянці кордону паспортного контролю в 2019 році було оформлено 21,5 млн іноземців. Водночас іноземці нерідко обирали авіаподорожі. В аеропортах оформлення на в’їзд та виїзд пройшли 5,5 млн іноземних громадян, і ще близько 265 тис. гостей нашої країни були піддані паспортному контролю на морській ділянці кордону.
Відповідно до статистичних даних спостерігається певне збільшення показника з перетину кордону України громадянами з Польщі та Румунії.
Водночас зафіксовано певне зменшення в’їзду в Україну з боку росіян, порівняно з 2018 роком – на 7%. Також показник впав стосовно в’їзду в Україну громадян, які прямували з Білорусі (на 13%).
Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях у Москві, повідомила Федерація гімнастики України.
На сторінці збірної України з художньої гімнастики в інстаграмі також вказано, що «тренерським штабом збірної України було ухвалене рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajinky-zmagatymutsya-v-moskvi-hudozhnya-gimnastyka/30419737.html
- "Чи всі?"