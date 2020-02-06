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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2405) кордон (1372) іноземець (141) Росія (15498)

 У 2019 році на 7% менше росіян в'їхали в Україну, - Держприкордонслужба

Щорічно прикордонники фіксують зростання кількості пропускних операцій на державному кордоні України. Тобто збільшення пасажиропотоку в авіаційних, сухопутних і морських пунктах пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 млн іноземців, у 2017 – 14,6 млн. У 2019 році їхня кількість становила 27,3 млн.

Загалом на сухопутній ділянці кордону паспортного контролю в 2019 році було оформлено 21,5 млн іноземців. Водночас іноземці нерідко обирали авіаподорожі. В аеропортах оформлення на в’їзд та виїзд пройшли 5,5 млн іноземних громадян, і ще близько 265 тис. гостей нашої країни були піддані паспортному контролю на морській ділянці кордону.

Відповідно до статистичних даних спостерігається певне збільшення показника з перетину кордону України громадянами з Польщі та Румунії.

Водночас зафіксовано певне зменшення в’їзду в Україну з боку росіян, порівняно з 2018 роком – на 7%. Також показник впав стосовно в’їзду в Україну громадян, які прямували з Білорусі (на 13%).

Читайте також: Українців, які перетинали кордон з Росією, у 2019-му стало на 800 тис. менше, ніж попереднього року, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174162
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо если бы они вообще сюда дорогу забыли.
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и это хорошо..... некуй им тут делать.....бэндеры злые - физды могут отвалить.....
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Давно уже пора вводить визовый режим с парашкой. Чужые они нам. ЧУЖЫЕ.
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и это хорошо..... некуй им тут делать.....бэндеры злые - физды могут отвалить.....
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Двоє українок поїдуть змагатися до Москви - Федерація художньої гімнастики України.



Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях у Москві, повідомила Федерація гімнастики України.

На сторінці збірної України з художньої гімнастики в інстаграмі також вказано, що «тренерським штабом збірної України було ухвалене рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajinky-zmagatymutsya-v-moskvi-hudozhnya-gimnastyka/30419737.html
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Федерация гимнастики получает финансирование из бюджета Украины?
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...пусть привыкают..тут уже мышибратьям делать особо нечего, мутить за матушку уже не приходится, отгрести можна.. У 2019 році на 7% менше росіян в'їхали в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8862...
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Соловьев из Кожи лезет , - Так старается и не зря , чем меньше приедут , тем спокойнее , тут Злой Бендэр , для Украинцев хорошо , а кацапу смерть .
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Давно уже пора вводить визовый режим с парашкой. Чужые они нам. ЧУЖЫЕ.
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война идет! какого сюда их вообще пускают??? шпионы шастают в открытую. не страна, а цирк абсурда!
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Одевайся потеплее, бери кайло и вперед достраивать северный поток-2. ВВХ ждет вас.
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Лаптеногие, некуй вам шастать. Сидите в своем великом и могучем забордюрье.
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-" Куме, чув - москали у космос полетіли?".
- "Чи всі?"
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