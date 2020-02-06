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 Політика України, Суспільство
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 Україна четверта у Європі і десята у світі, хто запустив електронні права і техпаспорт, - Федоров

Україна стала четвертою країною у Європі і десятою у світі, де реалізовані електронні права і техпаспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні історичний день для України! Ми 4-ті в Європі, хто запустив електронні права і техпаспорт, 10-ті у Світі! З паспортом станемо 2-гі у Світі! З еМалятко стали вже 1-ші у Світі!" - зазначив Федоров, уточнивши, що на цей момент оновлений план розвитку програми та порталу.

Міністр додав, що зовсім скоро в електронному вигляді будуть доступні автострахування, студентський, паспорт громадянина та закордонний: "Мета в цьому році - 10 млн активних користувачів продуктів "Дії"".

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Нагадаємо, сьогодні відбулася презентація мобільного застосунку "Дія", який дає можливість зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити застосунок можна за наступними посиланнями для Google Play і Apple Store.

Україна четверта у Європі і десята у світі, хто запустив електронні права і техпаспорт, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174161
 
   
 Топ коментарі
 
ура!!!
а по уровню жизни?
а по отношению к пенсионерам? инвалидам? больным?
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Электронные права мажем на белый хлеб, а электронный техпаспорт на чёрный.
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Ну чес еще лохов можно отвлечь от полной задницы в стране? Вы проблемы насущные решайте, а не популизм разводите.
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да,дороги сделать - то таке,права в смартфоне,конечно,важнее..
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...и первая , которая хочет продать землю .
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Чому це подають як якесь досягнення!?!? По цілому світі все давно електронне! Технології існують давно.
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Штати безумовно велика країна, але далеко не цілий світ. Доречі, а в Штатах є електронні права? Бо по голівудських фільмах якщо десь зустрічається епізод де показують поліцейському права, то завжди показують картку.
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Ти єврей? Там вже десятиліття як мусора сканують просто з патрульки. І взнають хто і шо власник, а якщо треба то ствол під рило і "покажіть ваші документи.... плііііз"
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Если в Украине начнут ствол под рыло сувать, то патриоты будут орать, что это неуважительно, нарушает права и т.д.
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та не будут они орать,сами сунут..
вспомни мусоров весной 14-го,боялись лишний раз по форме пройтись..
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И какой реально помощи можно ожидать от боящегося мусора???Он может поглядеть как тебя мутузят и зафиксировать, что порядок соблюден, крики не превысили максимально-допустимую громкость. Все.
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Как ты по номеру авто определишь сидит ли за рулем владелец и есть ли у него права?
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Едешь и вспоминаешь номер стоматолога, но главное.... электронно едешь то.
Идите в и на Путина, служаки и Гройсмен в придачу еще.
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ура!!!
а по уровню жизни?
а по отношению к пенсионерам? инвалидам? больным?
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Никак не пойму как это улучшит мою жизнь...
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Электронные права мажем на белый хлеб, а электронный техпаспорт на чёрный.
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Молодці ! Шкодую що за вас не голосував . Наступного разу виправлюсь .
Витягуйте Україну з середньовіччя .
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100% братан - уйня дороги,главное права в телефонеУкраїна четверта у Європі і десята у світі, хто запустив електронні права і техпаспорт, - Федоров - Цензор.НЕТ 4133
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на радость хакерам - ваша машина,легким движением ,одного пальца - превращаеться не в вашу машину)))))
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Почти уверен, что те 3 страны в Европе и 9 стран в мире по уровню жизни то значительно повыше нас. Просто, ради интереса поищу в инете...
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