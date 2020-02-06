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 Серед інфікованих коронавірусом на заблокованому в Японії круїзному лайнері українців немає, - МОЗ

Серед інфікованих коронавірусом осіб, які перебувають на заблокованому в Японії круїзному лайнері Diamond Princess, українців немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Учора національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії (ММСП) повідомив, що на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах нового коронавірусу, перебувають 25 громадян України. Лайнер здійснює рейс без заходу в порти України.

Раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера із 20-го січня. 25 січня пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі.

З 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів і членів екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

"Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їхнє дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразка, 10 з яких виявилися позитивними на 2019-nCoV.

За інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків немає", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень у Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, мають залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Центр громадського здоров’я України направив до відома Прикордонної служби України лист з інформацією про цю ситуацію з метою координації і злагодженості дій при проведенні відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, на круїзному лайнері у Японії, де було виявлено коронавірус, перебувають 26 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174159
 
 
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Вчера национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии (ММСП) сообщил, что на борту круизного лайнера, на котором была зафиксирована вспышка нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины. Лайнер осуществляет рейс без захода в порты Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3174159\\\\\\\\\\\\

Они не дураки шоб покупать билеты с заходом взад, то есть в порты Украины. Они просто отдыхали, желаю им долгого отдыха
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У вас на круизном лайнере инфицированные украинцы были? Будут Среди инфицированных коронавирусом на заблокированном в Японии круизном лайнере украинцев нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3380
Среди инфицированных коронавирусом на заблокированном в Японии круизном лайнере украинцев нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8020
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