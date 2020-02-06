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 Політика України
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Все про:ВР (5748) депутат (1017) Зеленський (4374) Герус (103)

 Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус, коментуючи ухвалений у першому читанні законопроєкт про скорочення кількості нардепів, заявив, що Президент України Володимир Зеленський запевнив нардепів, що не розпускатиме Раду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Президент був здивований з приводу малої кількості голосів за скорочення кількості депутатів до 300. Адже ми це обіцяли на виборах. Сказав, щоб депутати не слухали чутки про дострокові вибори. Ніякого розпуску не буде. У нас зараз є більшість, тому треба зараз працювати на максимумі і виправдовувати довіру виборців. А якісь потенційні наступні вибори будуть точно не простіше за минулі, тому це не має сенсу", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174158
 
 
 Топ коментарі
 
Як скаже Іцик Клопомойський так і буде, Зєєєля то зіц-прєдсєдатєль Фунт! Крім того, єврею брехати гоям не гріх.
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еще бы. Такие зарплаты где этот сброд еще будет получать.
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есть поговорка у китайцев
ты сказал раз-я поверил..
ты повторил 2 раз я уже сомневаюсь..
ты рассказал все по третьему разу-я тебе НЕ ВЕРЮ!!! считаем сколько раз Зеля уже сказал что разгонять Раду не буду...
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І так зрозуміло , що Вовка Віслюк не буде розпускати ту "Турбораду". Він же не лох якийсь
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Зеленский призвал нардепов не верить слухам, распускать Раду он не будет. Сегодня.
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Як скаже Іцик Клопомойський так і буде, Зєєєля то зіц-прєдсєдатєль Фунт! Крім того, єврею брехати гоям не гріх.
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еще бы. Такие зарплаты где этот сброд еще будет получать.
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... а глазенки такие чесные-чесные были.
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А для чого розпускати ВР, яка має монобільшість?
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"... если будете послушно голосовать, дорогие зепутаты..." - преЗедент.
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Так он, наверное, и уговорил их голосовать за закон о распродаже земли.
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Источник: https://censor.net.ua/n3174158\\\\\\\

Чота ржу Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1976 сум, но ржу - это же по-приколу
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Конечно не будет ... Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9112там ведь уже большинства не ожидается и теперь вопрос в том, кто на кого ВСЁ свалит а в Раде хитрожопых до хрена и скорее они распустят Зеленского ,чем он их ,если почувствуют ,что дело пахнет керосином ... Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9112
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Верить слухам - наивность, верить Зеле - лоховство.
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Еще бы) больше никогда зебобе не удастся получить столько мест в раде... Поэтому сидите дальше и обсыкайте зелин рейтинг... до Майдана, который уже собаки зебанатов готовы сделать)))))
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Это не парламент- это "неприкрытая срамота"..
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Янелох же не лох, щоб розпускати кишенькову ВР.
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Ну да странно было если он распустит больше ему столько лохов не развести как котят!
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ну якщо цей хєрус сказав, то так воно й буде: ***** розпускати ВР не стане
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Это какой-то цырк сумасшедших...
А что, в "прикинцевих положеннях" этогро закона не написано, когда он вступает в силк?
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Большинство дебилов... С кем там работать, с этим сбродом?
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Так вся діяльність уряду, депутан і презедента - тільки чутки! Хоча... Є і результати, але вони зовсім не сприяють оптимістичним настроям та прогнозам
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На самом деле шмаркля припугнул свою фракцию:" Не будете голосовать за продажу земли олигархам, разгоню!"
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А він реально думає що має право розпустити ВР коли захоче?
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Зелебенські можуть тільки БРЕХАТЬ!!!!
Як із заявами на звільнення Гончарука і іншої шобли!
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Ведь мы это обещали на выборах.Источник: https://censor.net.ua/n3174158 Ипать,вы только это обещание помните и всё?
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не только Раду надо разгонять ну и всю эту зеленую шоблу что дорвалась до власти а презедента гнать ссаными тряпками аж до Ростова Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1109
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