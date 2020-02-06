 ЄС підтримує цілі земельної реформи в Україні, проте є десятки аспектів, які необхідно правильно впровадити, - Маасікас

"Що стосується земельної реформи, то, відповідно до розрахунків Світового банку, впровадження цієї реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України. ЄС підтримує ці цілі відкриття ринків. Але є десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Маасікас звернув увагу на те, що насамперед впровадження земельної реформи має принести переваги малим фермерам.
"Перше: впровадження цієї реформи насамперед має принести переваги малим фермерам, тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю, і, безумовно, мають бути забезпечені відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів були враховані і дотримані", - повідомив дипломат.
Другим важливим аспектом, за його словами, є приведення до ладу реєстрів.
"Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все, що стосується Геокадастру і всіх пов'язаних з ним питань, - це також та сфера, де ЄС надає свою підтримку, зокрема фінансову. Весь комплекс цих питань має бути приведений до ладу. Необхідно забезпечити правову визначеність, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони купують або продають", - додав Маасікас.
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
доки в Україні буде відсутне правосуддя, доки її, землю , продавати злочин.
Хоча, з іншого боку: ну, хоч би як: бо запровадження ринку оббігу земель с/г-призначення в Україні давно вже перезріло...
"Ми обговорювали в різних середовищах, з різними експертами положення цього законопроєекту. І реакція людей досить однозначна: в такому вигляді це не ринок, це не цивілізований обіг земель, це базар і Латинська Америка 19-го століття. Аби цього не було, люди і висловлюють свій протест. Правильно було б йти по всіх поправках, аби була дискусія, аби люди бачили і могли дати оцінку кожному політику, який голосує так чи інакше по цих позиціях", - сказав народний депутат.
Павленко зазначив, що сьогодні також буде розглядатися законопроєкт, який надає потенційну можливість повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському. І додав, що спроби обміняти голоси так званої групи Коломойського за ринок землі в обмін на потенційне повернення "Привату" є неприпустимим.
"Є така інформація, що з подачі пана Дубінського обговорюється альтернативний законопроєкт, де передбачається компенсація. Пам'ятаєте пан Коломойський в інтерв'ю ще до того, як Зеленський став президентом, говорив: виплатіть мені 2 чи 3 мільярди, і я від вас відстану. Після того, як існує ціла низка досліджень, що ним було виведено понад 5 мільярдів доларів з країни - це неправильно, незаконно, нелогічно. І таке рішення не може бути підтримане", - зауважив політик.
https://prm.ua/zamist-tsivilizovanogo-rinku-zemli-zelenskiy-proponuye-bazar-19-go-stolittya-pavlenko/
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.
Тимошенко отметила, что огромные пласты украинской земли прибрали к своим рукам десяток крупных корпораций. По ее словам, только семья президента располагает до миллиона га земли. Именно поэтому и государственная политика, как подчеркивает лидер "Батькивщины", направлена на защиту аграрной олигархии, а не селянства.Источник: https://censor.net.ua/n3109418