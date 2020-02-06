 ЄС підтримує цілі земельної реформи в Україні, проте є десятки аспектів, які необхідно правильно впровадити, - Маасікас

"Що стосується земельної реформи, то, відповідно до розрахунків Світового банку, впровадження цієї реформи може додати від 1 до 1,5% до ВВП України. ЄС підтримує ці цілі відкриття ринків. Але є десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити", - сказав він на Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Маасікас звернув увагу на те, що насамперед впровадження земельної реформи має принести переваги малим фермерам.

"Перше: впровадження цієї реформи насамперед має принести переваги малим фермерам, тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю, і, безумовно, мають бути забезпечені відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів були враховані і дотримані", - повідомив дипломат.

Другим важливим аспектом, за його словами, є приведення до ладу реєстрів.

"Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і що ви купуєте. Все, що стосується Геокадастру і всіх пов'язаних з ним питань, - це також та сфера, де ЄС надає свою підтримку, зокрема фінансову. Весь комплекс цих питань має бути приведений до ладу. Необхідно забезпечити правову визначеність, щоб люди чітко знали, що і яку земельну ділянку вони купують або продають", - додав Маасікас.