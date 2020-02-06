 Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.
"Верх цинізму! Саботаж політики президента! Наш президент - людина, яка з першого дня бореться за наших людей на непідконтрольній території. Вибудовує з ними діалог. Робить перші кроки назустріч. Політика президента Зеленського - це політика примирення.
Як можна домогтися миру, якщо сьогодні 314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу? Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна", - написав він.
Сивохо підкреслив, що люди Донбасу - це люди праці.
"Багато хто ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах. Гірники, металурги, медики, вчителі ... Вони ЗАРОБИЛИ право отримувати пенсію! Схаменіться, Слуги!" – резюмував радник секретаря РНБО.
Нагадаємо, Рада "провалила" і відправила на доопрацювання законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО.
Де зараз ці представники "гордава і нєзавісімава трудавова народа Дамбаса"?
Хоть їхній девіз інший:"Дамбас порожняк не гоніт" і "Дамбас на колені ніхто непоставить"🤭
это ты сделал всё, чтобы сивоха появился
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ІНФОРМУЄМО ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Це Галина Володимирівна. У 2014 році закликала путіна ввести війська в Україну.
Веде активну антиукраїнстку пропагандистську діяльність.
Отримала грамадянство країни-агресора. Мати вбивці українців і члєна російської ПВК "Вагнер" - Огаркова Євгена.
Галина Володимирівна отримує пенсію в Україні.
Дуже хоче познайомитися з Сивохою.
https://myrotvorets.center/criminal/ogarkova-galina-vladimirovna/?fbclid=IwAR2rB-3qrncItF1gNVVAMkLVrjcGIsT3Y7OX2opOsdlRwGnDby7mOr7qlwk
Сивоха, твои земляки сделали свой выбор на референдуме 11.05.14 - жить в Бантустане. С каких делов мы должны платить им пенсии из своего кармана?
если такой добренький хочет показаться
Єдина відповідь від Слуг, яку я ще міг би підтримати, виглядає ось так: