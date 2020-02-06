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 Політика України
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Все про:пенсіонери (248) пенсія (534) Донбас (13228) Сивохо (13)

 Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!"

У середу, 5 лютого, народні депутати відправили на доопрацювання законопроєкти, якими пропонувалося врегулювати питання виплати пенсій жителям ОРДЛО. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував таке рішення, назвавши це плювком 314 депутатів на пенсіонерів Донбасу і саботажем політики Президента.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.

"Верх цинізму! Саботаж політики президента! Наш президент - людина, яка з першого дня бореться за наших людей на непідконтрольній території. Вибудовує з ними діалог. Робить перші кроки назустріч. Політика президента Зеленського - це політика примирення.

Як можна домогтися миру, якщо сьогодні 314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу? Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна", - написав він.

Сивохо підкреслив, що люди Донбасу - це люди праці.

Також читайте: Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО

"Багато хто ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах. Гірники, металурги, медики, вчителі ... Вони ЗАРОБИЛИ право отримувати пенсію! Схаменіться, Слуги!" – резюмував радник секретаря РНБО.

Нагадаємо, Рада "провалила" і відправила на доопрацювання законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО.

Сивохо про неголосування Слуг народу за пенсії для жителів ОРДЛО: Верх цинізму! Саботаж політики президента! 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174155
 
 
 Топ коментарі
 
Так ведь пиццу больше на шару жрать ему не где, кнуру вонючему.

Сивохо обвинил "Слуг народа" из-за отказа голосовать за пенсии жителям ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!" - Цензор.НЕТ 2231
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Сивоха забирай с собой Президента с его политикой и бегом в ОРДЛО.
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Похудело не только тело . Мозги тоже .
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Зелень думает о твоих людях предателях и сепаров
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А "люди" остальной Украины, значится -- бездельники... Ну-ну...
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А якщо ніхто не буде платити пенсійні внески, то хто буде платити пенсії?
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Ну і не забуваймо, як Дамбас з 2014-го турбувався про своє майбутнє і "наповнював" Пенсійний фонд України.

Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!" - Цензор.НЕТ 8430
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Цікаво, хтось із переселенців впізнає серед рил на цьому фото своїх колишніх сусідів, знайомих?
Де зараз ці представники "гордава і нєзавісімава трудавова народа Дамбаса"?
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Де де, на колінах стоять
Хоть їхній девіз інший:"Дамбас порожняк не гоніт" і "Дамбас на колені ніхто непоставить"🤭
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Поднимете над своей территорией украинский флаг -- тогда можно и о пенсиях поговорить.
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Та й то не одразу. "Люді труда" ще мають пенсійний фонд наповнювати. Гадаю, років зо п'ять.
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Верх цинизма это присутствие этой мрази Сивохо в СНБО !
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Треба Сивохє зайти у Пенсійний фонд і прочитати за яких умов дають пенсію. Я це читав і підписував, коли отримував пенсію.
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Як широко чупакабра малороська хлєбальник відкрила - закрий, бо РГДешка може залетіти.
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Обміняйте цього уйобка на когось з наших
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Сєпари не згодяться, - дуже він жирний - не прогодують.
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"Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю" Источник: https://censor.net.ua/n3174155 доставая от туда: танки, грады,ствольную артиллерию, что бы стрелять по бойцам ВСУ, что бы выпустить 2 кассеты снарядов по Мариуполю. И за это им пенсию, 3,14здуй на хрен ущербное.
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Так від нього мало що залежить, це ***** давить на Зе, тіпа пенсії дай ордло, а ми про інше подумаєм, бо нам кацорилим важко, утримувати розграбленний дамбас, нам і кримнаш хватає
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Ни одной умной мысли не увидел на форуме. Все уцепились за пенсии. А на деле,там главное не это. А непонятное "примирение" с кем то. С кем оно хочет примиряться. Ежу понятно,что быдло там право голоса не имело. Ни на войну с Украиной. Ни на что либо еще. Решают не они. Они лишь продукт коечной готовки,который нужен для видимости демократии от народа. Но это не так. Поскольку правит там донецкая олигархия. Под видом пушилиных и прочих временщиков. Впрочем и в Украине та же херня. -только от другого клана олигархии. - Нам то и дело впихивают чуждые для нас тезисы и мы ничего не можем сделать кроме как покричать на этом форуме.Того же сивоху погнать вон ,разве в вашей власти ? ))
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раньше сивохи не было.

это ты сделал всё, чтобы сивоха появился
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Украина не получает ни копейки налогов из тех территорий, а именно за счет налогов рабочего населения выплачивают пенсии, получим обратно контроль над территорией и налоги в бюджет, тогда и Украина будет обязана выплачивать все социальные гарантии, а пока есть оккупанты ДНР и ЛНР они получают налоги, и их обязательства обеспечивать пенсии и другие соц выплаты населению проживающему на территории которую они контролируют.
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Абсолютно вірно. У нас поки що СОЛІДАРНА пенсійна система. І, якщо платити туди пенсії, я буду працювати на тих, хто волав "путін введі войска"?, а ті хто там ще працює, платять податки пушиліним та путіним, та ще отримують громадянство ворожої країни.
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"Сивохо подчеркнул, что люди Донбасса - это люди труда" Так вони трудяться по 24 години на добу, - Вбивають наших захисників з мінометів,кулеметів,автоматів,ПЗРК,гармат,сайперських гвинтівок і т.д. І ми за це ще повинні їм платити пенсії !!!??? Сивохо - ти СКОТИНЯКА !!! Згідно Устава ООН, - ОКУПАНТ ПОВИНЕН УТРИМУВАТИ ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПЛАТИТИ ПЕНСІЇ !!! ТУПЕ,ЖИРНЕ БИДЛО !!!
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Центр Миротворець
42 хв ·

ІНФОРМУЄМО ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Це Галина Володимирівна. У 2014 році закликала путіна ввести війська в Україну.
Веде активну антиукраїнстку пропагандистську діяльність.
Отримала грамадянство країни-агресора. Мати вбивці українців і члєна російської ПВК "Вагнер" - Огаркова Євгена.
Галина Володимирівна отримує пенсію в Україні.
Дуже хоче познайомитися з Сивохою.

https://myrotvorets.center/criminal/ogarkova-galina-vladimirovna/?fbclid=IwAR2rB-3qrncItF1gNVVAMkLVrjcGIsT3Y7OX2opOsdlRwGnDby7mOr7qlwk
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Эту гребаную даунбасскую риторику мы наслушались более чем достаточно еще при Овоще.
Сивоха, твои земляки сделали свой выбор на референдуме 11.05.14 - жить в Бантустане. С каких делов мы должны платить им пенсии из своего кармана?
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яке воно іпануте..... Боже збережи цю краіну.
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вот пусть сивоха и перечислит с своей зарплаты на пенсии в лугандон!
если такой добренький хочет показаться
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"Апомнітєсь, Слугі!" © Сивохо
Єдина відповідь від Слуг, яку я ще міг би підтримати, виглядає ось так:

Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!" - Цензор.НЕТ 4130
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А в сивухи скільки років офіційного стажу ?
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