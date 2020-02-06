 Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.
За її словами, фракція "Європейська Солідарність" підготувала пакет поправок.
"Це 37 поправок які мали на меті впровадження системних змін - захист інтересів селян, захист землі і створення агроринку. Однак жодна наша поправка не була врахована", - повідомила нардепка.
"Що лишилося сьогодні в законопроєкті і що нас дуже серйозно турбує? Цей законопроєкт насправді не прописаний під ринок землі. Він прописаний під те, як за безцінь скупити землі державного значення. В країні сьогодні є 8 мільйонів гектарів державних земель. Комітет відмовився навіть написати мінімальну ціну , за якою може бути проданий гектар такої державної землі. Система аукціонів і як вони будуть відбуватися, не прописані в цьому законі. Земельний банк, який би давав можливість селянам взяти кредит під власні паї для того, щоб докупити наприклад землі державного значення і будувати фермерські господарства, в цьому законі не прописано", – застерігає Вікторія Сюмар.
Нардепка наголошує, що немає і захисту самої землі.
"І ключове. Держава, коли продає державну землю, до покупця не виставляє жодної вимоги і фактично, якщо він виснажить цю землю, заллє її пестицидами, отрутою, і отруюватиме українські села, після цього не настає ніякої відповідальності. Не можна цю землю забрати назад", – попередила Сюмар.
"Це латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі. Яка не має нічого спільного ні з польською, ні з французькою ефективними моделями землевласності", – пояснює Вікторія Сюмар.
и ... слов нормальных для выражения нет! Что это за президент, который в такой ответственный момент по тихому смывается открыть какой-то там "свечной заводик" который важнее чем вопрос рынка земли ... а я всех своих друзей, голосовавших за зеленую плесень предупреждал, добром это не кончится ... ну они сейчас уже в полном АХУ...Е!!!
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Це було одразу зрозумілим, бо в Україні майже нічого не працює, а зевлада постійно бере борги.
подозреваю шо он в это время занят просмотром кадастровой карты Украины
если сегодня/завтра закон примут значит уже всё поделено
так шо пересечним громадянам можно не хвилюватися
нiчого не зминеться
Давайтє, запєвайтє.
...
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ всі ті агробарони ЗАВИЮТЬ в судомах... Їм же ж ті землі на яких вони хазяйнують в лапи не попадуть.. А ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛІ буде вже інша... і КРАСТИ-ЗЛОВЖИВАТИ на"нічійній"землі вже не вдасця
Завдяки таким як ти у Раді, монобільшість СН, і вони сцяли на твою «наглядную агітацію».