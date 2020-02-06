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 Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу

Законопроєкт про обіг ринку земель, який просувають сьогодні у Верховній Раді, не має нічого спільного з ефективним ринком землі, він не захищає ні селян, ні самі землі, ні державні інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

За її словами, фракція "Європейська Солідарність" підготувала пакет поправок.

"Це 37 поправок які мали на меті впровадження системних змін - захист інтересів селян, захист землі і створення агроринку. Однак жодна наша поправка не була врахована", - повідомила нардепка.

"Що лишилося сьогодні в законопроєкті і що нас дуже серйозно турбує? Цей законопроєкт насправді не прописаний під ринок землі. Він прописаний під те, як за безцінь скупити землі державного значення. В країні сьогодні є 8 мільйонів гектарів державних земель. Комітет відмовився навіть написати мінімальну ціну , за якою може бути проданий гектар такої державної землі. Система аукціонів і як вони будуть відбуватися, не прописані в цьому законі. Земельний банк, який би давав можливість селянам взяти кредит під власні паї для того, щоб докупити наприклад землі державного значення і будувати фермерські господарства, в цьому законі не прописано", – застерігає Вікторія Сюмар.

Також дивіться: "Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардепка наголошує, що немає і захисту самої землі.

"І ключове. Держава, коли продає державну землю, до покупця не виставляє жодної вимоги і фактично, якщо він виснажить цю землю, заллє її пестицидами, отрутою, і отруюватиме українські села, після цього не настає ніякої відповідальності. Не можна цю землю забрати назад", – попередила Сюмар.

"Це латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі. Яка не має нічого спільного ні з польською, ні з французькою ефективними моделями землевласності", – пояснює Вікторія Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174153
 
   
 Топ коментарі
 
Это как с собакой, а в следующем году где вы землю возьмете?
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Это как с собакой, а в следующем году где вы землю возьмете?
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какой то не кошэрный... Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 3879 печалька жаль... абортировать надо было кого то 43 года тому назад...
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Но ведь это несчастье можно было предвидеть и остановить!
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багато ще хворих на сосіалізьм-камуняцтво в Україні.. саме вони ведуться на проплачену агробаронами пропаганду против продажі землі. Бо як земля стане ТОВАРОМ то моментально підвищеться кількість виробників і 30% шалених прибутків а саме "чорного нала" агробарони втратять Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 7607
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А когда уже нечего будет продавать ?
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у них к этому времени уже всё будет ништяк и виллы в Омане...........
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Знаю одного чувака що біг голосувати за ЗЕ, аж спотикався. Тепер каже що не може ні чути його, ні бачити. Лох должен страдать!(С)
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Так через тих лохів і ми страждаємо. Вони ж і нашу державу знищують. Сьогодні вже прочитала коментар від затятого адепта галабородька- зеленского. "А что опозиция не будет трибуну блокировать?"
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С олигархов будут брать налог ценными породами собак.
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тут и без Сюмара все понятно. После продажи земли - трава не рости.
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Зебілів попереджали про це, та їм сподобався чувак на лісапеті і лохи побігли голосуати за нього.
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Остановите зелёных полудурков! Это уже даже не рабство - это классический ГЕНОЦИД!!!
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Не треба було за них голосувати, а тепер вас зробили 73%.
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Як зупинити, таку жаданну ідіотами, "монобільшість"? Тепер їм ніякі "порохоботи" не завадять проср.ти Україну
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таварічс е-зеленське може отримати е-зди по е-балу
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Я так понимаю, что как только что-то готовится критически важное для страны, для народа - Володенька по тихому смывается из столицы, типа: я не я и хата не моя ... хотя ка кпоказала практика, все что сейчас твориться в стране связано именно с его неумелым руководством
и ... слов нормальных для выражения нет! Что это за президент, который в такой ответственный момент по тихому смывается открыть какой-то там "свечной заводик" который важнее чем вопрос рынка земли ... а я всех своих друзей, голосовавших за зеленую плесень предупреждал, добром это не кончится ... ну они сейчас уже в полном АХУ...Е!!!
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Неумелым руководством? Смешно. И нелепо путать злые намерения с ошибкой.
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выбор ещё есть: вода, жилплощадь, электричество для котов зарезервировано, отопление, транспортировка за электричество (пока не подорожала).
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Законопроект об обороте рынка земель, который продвигают сегодня в Верховной Раде, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли, он не защищает ни селян, ни сами земли, ни государственные интересы. Источник: https://censor.net.ua/n3174153
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Це було одразу зрозумілим, бо в Україні майже нічого не працює, а зевлада постійно бере борги.
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Читала, что когда рашка (при царе еще) нуждалась в деньгах, то типа сдавала в аренду свои войска. Отак и эта власть профанов распродаст все что есть, а потом людьми будет торговать. Пора гнать на ростов, иначе будет беда.
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Спасите - помогите , у Петюни и его дружков из Винници и не только халявные земли (бесплатно у государства "арендуемые") - отберут - ГРАБЕЖ!!!! И селяне смогут их продать тем, кто за "спасибо" - уже в аренду не отдаст - ГРАБЕЖ!!!
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Про бесплатно-не звезди!!! Любой нормальный бизнесмен, всегда старается выстроить вертикаль. Ахметов от шахты до эл станции, экспортер мяса птицы от земли и комбикорма, кондитерка- земля, свекла, сахар, масло, мука, жулик-от Приватбанка и лохов с бабками, до недвижимости и компаний в США, через оманские офшоры! Но ты думай о себе= если кто то купит землю, за своИ или кредит, ты оплатишь это удовольствие ценой в продуктах.
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хотелось бы услышать мнение лидара фракции по этому вопросу
подозреваю шо он в это время занят просмотром кадастровой карты Украины
если сегодня/завтра закон примут значит уже всё поделено
так шо пересечним громадянам можно не хвилюватися
нiчого не зминеться
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Малоросс, лучше "лидер фракции", как украинский производитель, скупит что-то, по закону Моники, чем кукловод Моники скупит на перепродажу.
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Петрові голодні шавки завивають з підворотні )))
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Единственное место, где можно спрятаться от зебилов предлагающих рассчитываться за коммуналку борзыми щенками.
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Пусть лучше собаку продаст, чтобы залатать дыры в бюджете
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Да начнёться дерибан !!!! .... срочно нужно залатать дыры в бюджете Коломойского !!!!
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Малороссы управляемые бараном, продаёте земельку приедут дельцы которые скупят вашу Земельку за бабки через братьев своих младших с украинским гражданством, через супруга или супругу, можно брак заключить за тридня . Уже и воевать не надо, правильно Лавров сказал "Зеленский выполняет все наши хотелки".
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прально. швиденько продати все що можна, і з казною звалити...в ізраїль на пмж, чи в ростов! там дууже ******* *жертв антисемітизму та русофобії * з чемоданами бабла
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ПОЛОВИНА ЗЕМЛИ ИТАК УЖЕ РАЗВОРОВАНА! ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ПРОДАВАТЬ СВОЙ КУСОК ЗЕМЛИ, НО БОЛЬШИНСТВО СКУЛЯЩИХ НЕ ИМЕЮТ НИ КЛОЧКА ЗЕМЛИ!
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Зелемойский же пообещал государство в смартфоне, про государство вне смартфона никто не говорил
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Дозволити жидам продати українську землю - це означає знищити українську націю! Якщо вам не байдуже, їдьте до Верховної Ради!
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падлы,понапридумывали правил поведения.морали...регламент какой то...

Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8270
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Товарісчі Зє, не мовчіть. От вам класний слоган для хорового мичанія: «А Порошенко продав би не тільки землю, а й воду !!!!»
Давайтє, запєвайтє.

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Нет продаже квартир.Верните квартиры в собственность государства
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Нет продаже мозгов, т.к. малороссам нечего продавать.
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отакої... ДЕБІЛИ-совки а-ля сцюмар ТУПО не розуміють різницю між правом ВЛАСНОСТІ та правом КОРИСТУВАННЯ Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8756
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ всі ті агробарони ЗАВИЮТЬ в судомах... Їм же ж ті землі на яких вони хазяйнують в лапи не попадуть.. А ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛІ буде вже інша... і КРАСТИ-ЗЛОВЖИВАТИ на"нічійній"землі вже не вдасця Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8756
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А Сюмар хотела с Пэтрухой в офшоры, бл..... в офшоры, а так хоть какая то польза будет народу.
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О, Мурлослав объявился, рад. Экзамен переношу на потом, прости, долго ждал, но есть дела по важней, родину распродают и выпить некогда.
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А бумажку свою засунь собі в одне мєсто.
Завдяки таким як ти у Раді, монобільшість СН, і вони сцяли на твою «наглядную агітацію».
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Это нелох в 42 года продаст землю кое как закроет дыры, а потом что будет продавать? Гнать в шею клоуна и его подтанцовку! Дальше будет хуже!
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Вита, медленно её уже тридцать лет и три года продают и всё никак!
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Але ж вас попереджали! Вам все рожовували! -НІ! І пипець!
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Ну на полгода можно залатать ,ну на год Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 72а потом чем латать ???
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Вводити ринок землі в державі з повністю корумпованими судами-це колективне самогубство!!! Просніться вже там, ідіоти!
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ну продаст в этом году 95 тое шапито землю, а в следующем году шо они будут продавать? свои почки? или собак с кошками?
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"Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе" - чтобы иметь деньги надо что-то изготовить, а после продать. Если нет ума организовать производство чего-то, что можно после продать, то надо продавать то, что ещё осталось ценное, чтобы удержаться в кресле и воровать до конца срока на который избирались. То, что мама Римма говорила - "он не будет воровать и не даст никому воровать" - то брехня. Если бы не воровали, мы бы не были нищими как при Порошенко. Немножко зарплаты и пенсии повысили и сразу же компенсировали это тарифами.
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ну это уже вообще кошмар,народ против а они все распродать.ну и кто у кого слуги.Хватит уже прислуживать иностранцам.пора начинать работать а не продавать,менеджеры чертовы еще своими руками не построили ничего ,а с космической скоростью спешите все продать
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А отдать каждому жителю его часть земли -это более правильно .И пусть человек сам решит ,что с частью своей частной собственности делать.Сингапур-налог от 0%до 17 % максимум -видим огромный рассвет экономики,этого государства .Украина -ОТ 18%+1.5%+22.5%+вездесущий ндс 20%.=62% ,(сам зеленский таких налогов никогда не платил-засветился на оффшорах и собственностью за бугром ) ).И теперь будь ты **** хоть рыжей мартышкой, хоть зеленожопым шимпанзе ,хоть космонавтом обосранным-теневая экономика государству обеспечена .После такой суммы налога -62% -государство живёт и работает в подполье-75% в тени .Зелёный жид хочет продать не своё ,а денежки без налогов присвоить себе . И каждому жителю пофиг ,какие золотовалютные резервы в казне -каждый человек оценивает своё личное состояние, и свой карман .Вот строишь ты дом на 100 квартир и построил -теперь в налог государству ты обязан отдать 62 квартиры, просто так -налоги ! И тот кто умеет строить дома на сто квартир посылает зелёных жидов - на йух и строит так ,чтобы мартышкам у власти досталось ноль целых йух десятых налогов.При таком налогообложении страна не живёт -она чахнет-вы зеленожопые обезьяны это понимаете? .Свободный производительный труд в Украине -отсутствует .Всё химия ,всё из под полы ,всё в конвертах .
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Зелёная банда продаёт чужое, не спросив владельца. Это преступление и Зеленский, у которого есть диплом юриста, это хорошо знает. Преступник должен сидеть в тюрьме. Земля принадлежит народу и чтобы продать народную собственность, нужно получить согласие народа на референдуме. Все кто за продажу земли без референдума преступники.
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Дирки у бюджеті то другорядне... Поперше свої кишені набити...
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Oдин с этой команды советует продать собаку а другой хочет продать землю лучше бы продал пианино на котором х..м играл
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