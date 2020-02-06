 Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

За її словами, фракція "Європейська Солідарність" підготувала пакет поправок.

"Це 37 поправок які мали на меті впровадження системних змін - захист інтересів селян, захист землі і створення агроринку. Однак жодна наша поправка не була врахована", - повідомила нардепка.

"Що лишилося сьогодні в законопроєкті і що нас дуже серйозно турбує? Цей законопроєкт насправді не прописаний під ринок землі. Він прописаний під те, як за безцінь скупити землі державного значення. В країні сьогодні є 8 мільйонів гектарів державних земель. Комітет відмовився навіть написати мінімальну ціну , за якою може бути проданий гектар такої державної землі. Система аукціонів і як вони будуть відбуватися, не прописані в цьому законі. Земельний банк, який би давав можливість селянам взяти кредит під власні паї для того, щоб докупити наприклад землі державного значення і будувати фермерські господарства, в цьому законі не прописано", – застерігає Вікторія Сюмар.

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Нардепка наголошує, що немає і захисту самої землі.

"І ключове. Держава, коли продає державну землю, до покупця не виставляє жодної вимоги і фактично, якщо він виснажить цю землю, заллє її пестицидами, отрутою, і отруюватиме українські села, після цього не настає ніякої відповідальності. Не можна цю землю забрати назад", – попередила Сюмар.

"Це латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі. Яка не має нічого спільного ні з польською, ні з французькою ефективними моделями землевласності", – пояснює Вікторія Сюмар.

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