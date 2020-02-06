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 Політика України
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Все про:Голос партія (130) ринок землі (91) Цабаль (2)

 Підтримаємо законопроєкт про землю, якщо врахують 5 наших поправок, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль заявив, що фракція підтримуватиме законопроєкт про відкриття ринку землі, якщо врахують 5 їхніх поправок.

Про це він розповів у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Закон короткий, у ньому близько 20 статей. До них ми подали 5 правок: про фонд розвитку сільських територій - щоб гроші йшли від продажу державних земель у цей фонд; про фінансування фермерів - щоб держава забезпечила доступ до фінансів малим фермерам на придбання, щоб не тільки великі агрохолдинги могли купувати землю; про етапність - щоб спочатку (продавали. - Ред.) фізособам, а потім юрособам; про 50-кілометрову зону - щоб там не могли купувати землю іноземці, навіть якщо буде референдум. Якщо ці речі будуть враховані, ми готові його підтримати. Бо тоді цей закон буде достатньо захищати дрібних фермерів, пайовиків і державні інтереси. Якщо ці речі не будуть підтримані, ми не готові підтримувати закон у тому вигляді, в якому він є", - сказав Цабаль.

Він додав, що, крім підтримки 5 поправок "Голосу", для них важливо ще, щоб у законопроєкті не з'явилися лобістські поправки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про пошук голосів за ринок землі: Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174152
 
   
 Топ коментарі
 
Они и без партии вытика проголосуют. Надо выходить против продажи родины.
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Вакарчук, ти виконуєш вказівки Сороса? Навіть якщо приймуть твої правки, їх всеодно не будуть дотримуватись. Спочатку треба очистити країну від ворогів українського народу, а потім думати, що з землею робити.
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Они и без партии вытика проголосуют. Надо выходить против продажи родины.
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Вакарчук, ти виконуєш вказівки Сороса? Навіть якщо приймуть твої правки, їх всеодно не будуть дотримуватись. Спочатку треба очистити країну від ворогів українського народу, а потім думати, що з землею робити.
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Маріонетка соросівська ти, Славік. Позор нації.
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Нет продаже квартир.Верните квартиры в собственность государства
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Нет ничего неожиданного. Главный финансист партии Голос банкир Фурса, который есть ярый и истеричный сторонник рынка земли.
Личные манипулятивно-циничные цитаты Фурсы: "Бабушка хочет свою землю продать", "Если продают квартиры, то надо разрешить продавать и землю". Продажные твари этот "Голос".
Какого хрена это тупой певец полез в политику. Если бы не он, то в парламент прошли бы несколько партий в которых эти твари отобрали голоса и которым не хватило совсем немного. Эти партии точно были бы против рынка земли и вообще были бы лучше. Этот человек для меня больше и как певец не существует.
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"Бабушка хочет свою землю продать", "Если продают квартиры, то надо разрешить продавать и землю"

и шо тут манипулятивного? весьма логичные и правильные вещи
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Еще бы соросята не поддержали рынок земли. А создание разнообразных "фондов" - это ж вообще золотая жила.
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ну тут на такой пирог соросята налетят вместе с плесенью, Славко в Йеле это проходил, хоть и не Трускавец конечно, но кое что.
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Земля давно в частной собственности. У кого нет пая, ему должно быть все равно, хочет ли владелец земли сам ее возделывать, сдать пай в аренду или продать его другому желающему. Ничего не изменится и для владельцев паев - захотят продадут, не захотят - не продадут. У горожанина есть квартира - его частная собственность, у селянина есть пай земли - его частная собственность, что со своей собственностью делать - решает владелец - самому жить, сдать в аренду или продать. Или пусть завтра государство введет мораторий на продажу квартир и домов, почему только селяне не могут продавать свое частную собственность?

Когда только землю распаевали, земля тот час перестала принадлежать всем украинцам, она стала принадлежать конкретным владельцам паев.
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5 поправок - это 5 лямов зелени што ли? Путаюсь я в этом сленге.
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Голос показал свою никчемность, как на трибуне мямля так и в зале, голосовать можно только по формату Польши , 500 га в одни руки и только для украинцев, кто жил не меньше последних десяти лет в Украине, через договор позыки или через аренду, на 50 лет сдадут, только баранам понятно ЭТО ЗАКОН ДЛЯ ОЛИГАРХОВ С УКРАИНЫ И НЕ ТОЛЬКО ПРОСТОЙ УКРАИНЕЦ НЕ СМОЖЕТ КУПИТЬ 10 000 ГА
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Этим Вакарчуковским негодяям до лампочки, что все село, в том числе и фермеры, категорически против продажи земли. Люди проголосовавшие за этих негодяев совсем на другое рассчитывали отвернувшись от других более лучших партий, вследствие чего те партии недобрали совсем немного голосов и не прошли в парламент. Люди голосовашие за них только думали: Это же Вакарчук!!!
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та шо вы рассказываете. я вот собственник пая и я категорически ЗА рынок земли. для меня эти 2 га посреди поля - неработающий актив
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Если вы не нашли до этого как свой пай пристроить, то и в дальнейшем деньги вам не помогут.
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Голос насправді виявився лише тихим пшиком з віслючої дупи
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