 Підтримаємо законопроєкт про землю, якщо врахують 5 наших поправок, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Про це він розповів у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Закон короткий, у ньому близько 20 статей. До них ми подали 5 правок: про фонд розвитку сільських територій - щоб гроші йшли від продажу державних земель у цей фонд; про фінансування фермерів - щоб держава забезпечила доступ до фінансів малим фермерам на придбання, щоб не тільки великі агрохолдинги могли купувати землю; про етапність - щоб спочатку (продавали. - Ред.) фізособам, а потім юрособам; про 50-кілометрову зону - щоб там не могли купувати землю іноземці, навіть якщо буде референдум. Якщо ці речі будуть враховані, ми готові його підтримати. Бо тоді цей закон буде достатньо захищати дрібних фермерів, пайовиків і державні інтереси. Якщо ці речі не будуть підтримані, ми не готові підтримувати закон у тому вигляді, в якому він є", - сказав Цабаль.

Він додав, що, крім підтримки 5 поправок "Голосу", для них важливо ще, щоб у законопроєкті не з'явилися лобістські поправки.

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Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.