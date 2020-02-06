EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  7658  166
Все про:Зеленський (4374) презентація (24)

 "У нас буде е-країна", - Зеленський представив державний мобільний застосунок "Дія". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 лютого, презентував державний мобільний застосунок "Дія".

"Наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, у якій є щось схоже. Вітаю нашу країну", - заявив Зеленський під час презентації, передає Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

"Держава має бути для людини просто зручним сервісом, а найголовніше - простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо крок на шляху до цієї мети - презентуємо мобільний застосунок "Дія", - зазначив Зеленський.

За його словами, його мета як президента - "зробити так, щоб всі відносини з державою людина могла реалізовувати  за допомогою звичайного смартфона та інтернету". Зокрема це стосується електронного голосування на президентських, парламентських і місцевих виборах. "Це виклик, амбітний, але досяжний", - сказав президент.

Також дивіться: В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВIДЕО

"Кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку або оформити якийсь дозвіл. Всі ми були жертвами умовної Тамари Іванівни в маленькому віконці, у якої вічно поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому потрібно щось занести, щоб отримати його підпис. Держава це змінює", - зазначив він.

За його словами, на шляху до інформатизації є багато перешкод, але "у мене є воля, а значить у нас буде е-країна".

Це мобільний застосунок, який дозволить зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити застосунок можна за наступними посиланнями для Google Play і Apple Store.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174148
 
   
 Топ коментарі
 
чем хреновее дела-тем больше обещаний про то что будет...
и никаких воспоминаний про то,что было.тем более про то,что есть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
у нас уже Зе!-страна непуганых идиотов.
 показати весь коментар
 
 
У кацапов уже был е-мобиль. Ты им решил преподнести е-страну. Ублюдок тупой.
 показати весь коментар
 
 
Тупые ублюдки - это нище*бы, которым вдруг массово захотелось слуг.
 показати весь коментар
 
Есть, но если просто искать в поиске не находит ничего. Если перейти по ссылке из статьи то найдется... Вот только на данный момент это, представленое с таким пафосом, приложение представляет из себя НЕПОЛНУЮ базу данных водительских удостоверений...
 показати весь коментар
 
 
вчера столько говорили про личный кабинет водия, который давным давно работает и кстати неплохо работает)))
 показати весь коментар
 
Лікарі не тримають пацієнтів просто так. Не виставляй лікарів за ідіотів, дурню. Якщо ти ідіот - то патологія, а не достоїнство.
 показати весь коментар
 
 
Сам дурень! Знаю випадок що родич заввідділу взагалі жив у лікарні "просто так"
 показати весь коментар
 
Хіба гроші лікарні платив. За гроші хоч в зоопарку міг поселитись. Вже давно лікарні такого не роблять - не вигідно.
 показати весь коментар
 
А как буква "е" расшифровывается в данном случае?
 показати весь коментар
 
 
е -на самом деле с двумя крапочками сверху - е-мое-страна!!
 показати весь коментар
 
"У нас будет е-страна"

Е-страна - слово Украина он ненавидит..., как и ее символы...
снова ни флага, ни значка...
 показати весь коментар
 
 
ненавижу читающих голов.
ему написали и он это читает.
крайне мало политиков(Зели не касается) шо сами себе если и писали тексты, то в виде нотаток.(упоминаний ключевых разделов)
 показати весь коментар
 
"У нас будет е-страна", - Зеленский". Вопрос: а зачем? У нас уже есть зЕ-дебил! Боливар не выдержит двоих.
 показати весь коментар
 
 
"У нас будет е-страна", - Зеленский". Вопрос: а зачем? У нас уже есть зЕ-дебил! Боливар не выдержит двоих.
 показати весь коментар
 
 
Чем бы дите не тишилось. Бюджет минус 25 прцентов, падение пром призводства по 7-8 процентов в месяц, а Главковерх показывает какая колбаса будет в телефоне.
 показати весь коментар
 
 
Как это "какая"? Обыкновенная... С "заголённой крайней плотью" и вертикальной щелью, на торце и курчавыми волосами - в "месте крепления"...
 показати весь коментар
 
 
Сейчас невозможно дозвонится никуда,ни в больницу,ни в банки,ни провайдерам, не передать данные по жкх,часами играет музыка,и голос робота,все операторы заняты,ждите,а потом отключение,и набирай по новому.
 показати весь коментар
 
подрабатывает рекламным агентом??
оклад маленький?
 показати весь коментар
 
 
Хтось може пояснити, про що той е-банько белькоче? 😕
 показати весь коментар
 
 
Да, как бы, уже надоело жить в е-стране... Хочется пожить в нормальной....
 показати весь коментар
 
 
А "е-страна" - это что именно? Я так думаю, это от словосочетания ".б твою мать!!!"... Потому что ни от "оцифровывания госуслуг" "Самокатчика", ни от заяв "Короля -Віслюка "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета". В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", в карманах у людей денег не прибавится, а, наоборот, "выдует" ещё больше...
 показати весь коментар
 
 
После правления этой шоблы может только и остаться е-страна в смартфоне, дай Бог чтоб я ошибался.
 показати весь коментар
 
 
проблема с установкой с телефона в Плей маркете такой проги Дия нету а зайдя по ссылке цензора я с компа активировал установку ...танцы с бубном а что вы хотели от клоунов... и в проге только регистрация ТС видна и все
 показати весь коментар
 
 
У нас скоро будет RU страна с таким уй*бком вместо президента(((
 показати весь коментар
 
"У нас будет е-страна"..."

е-страна это е..ная?
 показати весь коментар
 
 
Зеленський вибув з Розсміши Смішного і з ОПи. Просто дебіл.
 показати весь коментар
 
 
е-страна, но с дырой в бюджете. короче зе-страна
 показати весь коментар
 
 
я когда получал загранпаспорт, то мне сотрудницы помогли заполнить анкету, а по телефону я бы репу чесал. и работали они достаточно быстро, задержка вышла когда паспорта печатали.
и сейчас есть пожилые люди, которые пенсию на карточку не желают получать... а вы говорите в смартфоне
 показати весь коментар
 
 
це щось на зразок пристрою для спілкування з диспечером в ліфті радянської девятиповерхівки який навіть не приєднаний до живлення
 показати весь коментар
 
 
І як ми це "на хліб намажем"? Особливо пенсіонери, які навіть смартфонів не мають, а користуються ще досі кнопочними телефонами? А в деяких віддалених поселеннях навіть немає покриття нормального?
 показати весь коментар
 
ДІОООСіЯ этим всё сказано, клоуны...
если похвастаться нечем, хвастайся смартфоном
 показати весь коментар
 
я смотрю на раздолбаный лифт и неработающую связь с диспетчером, только позвонить по мобиле, и понимаю что наступило государство в смартфоне...
 показати весь коментар
 
сначала научитесь делать базовые вещи - свести бюджет, положить асфальт, починить лифт, наладить производство чего-то простейшего конкурентноспособного - а потом беритесь за смартфон, зебилы

хотя скорее всего они хотят провернуть аферу с "электронным голосованием" по какому-то глобальному вопросу выгодному парашке
 показати весь коментар
 
 
нужно сфоткать смартфон на фоне болота и глины после прорыва трубы и комунальщиков, и будет понятно чего стоит это государство в смартфоне...
 показати весь коментар
 
Странно почему маланский смехотунчик не сделал этого раньше Ну тогда когда люди увидели платежку за некую транспортировку газа даже когда они им не пользуются и все как один воскликнули --- Е....ая страна только в ней ты объязан оплатить услугу которую не получал
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору