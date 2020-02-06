 "У нас буде е-країна", - Зеленський представив державний мобільний застосунок "Дія". ВIДЕО

"Наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, у якій є щось схоже. Вітаю нашу країну", - заявив Зеленський під час презентації, передає Цензор.НЕТ.
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"Держава має бути для людини просто зручним сервісом, а найголовніше - простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо крок на шляху до цієї мети - презентуємо мобільний застосунок "Дія", - зазначив Зеленський.
За його словами, його мета як президента - "зробити так, щоб всі відносини з державою людина могла реалізовувати за допомогою звичайного смартфона та інтернету". Зокрема це стосується електронного голосування на президентських, парламентських і місцевих виборах. "Це виклик, амбітний, але досяжний", - сказав президент.
"Кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку або оформити якийсь дозвіл. Всі ми були жертвами умовної Тамари Іванівни в маленькому віконці, у якої вічно поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому потрібно щось занести, щоб отримати його підпис. Держава це змінює", - зазначив він.
За його словами, на шляху до інформатизації є багато перешкод, але "у мене є воля, а значить у нас буде е-країна".
Це мобільний застосунок, який дозволить зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити застосунок можна за наступними посиланнями для Google Play і Apple Store.
Е-страна - слово Украина он ненавидит..., как и ее символы...
снова ни флага, ни значка...
ему написали и он это читает.
крайне мало политиков(Зели не касается) шо сами себе если и писали тексты, то в виде нотаток.(упоминаний ключевых разделов)
оклад маленький?
https://plan2.diia.gov.ua/
Вот это РЕФОРМИЩА!)))
е-страна это е..ная?
и сейчас есть пожилые люди, которые пенсию на карточку не желают получать... а вы говорите в смартфоне
если похвастаться нечем, хвастайся смартфоном
хотя скорее всего они хотят провернуть аферу с "электронным голосованием" по какому-то глобальному вопросу выгодному парашке