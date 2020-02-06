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 Події, Суспільство
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Все про:Луганщина (1922) вирок (575) референдум (319) СБУ (5112) сепаратизм (631)

 До 7 років засудили бізнесмена з Луганщини за організацію і проведення "референдуму про незалежність ЛНР"

До 7 років ув'язнення заочно засуджено комерсанта з Луганщини, викритого Службою безпеки України в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що в травні 2014 року місцевий підприємець брав активну участь в організації та проведенні в Попасній псевдореферендуму про так звану "самостійність ЛНР". Зловмисник підбирав кандидатури представників "дільничних комісій", координував їхню діяльність і займався доставкою бюлетенів. На мітингах він закликав до відокремлення Луганської області від України.

Оперативники спецслужби задокументували факти протиправної діяльності фігуранта. Після звільнення Попасної силами антитерористичної операції він утік до тимчасово окупованого Луганська, де обійняв посаду "помічника депутата парламенту" так званої "ЛНР".

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За матеріалами слідчих СБУ Новоайдарський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174146
 
   
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так его еще задержать надо..ну разве что когда приедет пенсию оформлять..лет через двадцать...в надежде что про него все забудут
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как оказалось очередной пук в лужу(
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От, що ми можемо, так це засуджувати заочно, гордо вип'ячуючи підборіддя! Але коли реально специ ловлять відвертого сепаратюгу, то тут же - на нічний домашній арешт, з обов'язковим, в майбутньому, умовним терміном покарання, або тягнути слідство, щоб вийшов по закону Савченко прямо в залі суду. "It's Ukraine baby!" (c)
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его нет, активы, кто-то связаный с судьей,уже себе прихватил.
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