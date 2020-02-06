 Трьом патрульним повідомлено про підозру у побитті подружжя на Львівщині, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 7 січня 2020 року т.в.о. заступника командира взводу спільно з колегою по службі здійснювали патрулювання в місті Мукачево та зупинили автомобіль Citroen, в якому перебували троє пасажирів. Заступник командира без попередження неправомірно застосував сльозогінну речовину "Терен 4" до одного з пасажирів автомобіля, після чого повалив потерпілого на землю та ногами бив по тілу.

Через 5 хвилин на місце події прибули ще двоє патрульних та приєдналися до побиття громадянина. Один з правоохоронців завдав удар ногою в живіт дружині пасажира, яка вийшла з автомобіля. Внаслідок побиття потерпілі дістали тілесні ушкодження.

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Т.в.о. заступника командира взводу патрульної поліції та двох його підлеглих відсторонено від служби, вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.