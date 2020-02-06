EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  1626  13
Все про:побиття (500) Львівщина (1034) патрульна поліція (978) ДБР (852)

 Трьом патрульним повідомлено про підозру у побитті подружжя на Львівщині, - ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов’язків заступника командира взводу та двом патрульним Управління патрульної поліції в Закарпатській області у перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 7 січня 2020 року т.в.о. заступника командира взводу спільно з колегою по службі здійснювали патрулювання в місті Мукачево та зупинили автомобіль Citroen, в якому перебували троє пасажирів. Заступник командира без попередження неправомірно застосував сльозогінну речовину "Терен 4" до одного з пасажирів автомобіля, після чого повалив потерпілого на землю та ногами бив по тілу.

Через 5 хвилин на місце події прибули ще двоє патрульних та приєдналися до побиття громадянина. Один з правоохоронців завдав удар ногою в живіт дружині пасажира, яка вийшла з автомобіля. Внаслідок побиття потерпілі дістали тілесні ушкодження.

Також дивіться: Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану. ФОТОрепортаж

Т.в.о. заступника командира взводу патрульної поліції та двох його підлеглих відсторонено від служби, вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174144
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У меня зреет подозрение, что кто-то хочет избавиться от "попутчика" зелёного переворота кваквакова.... Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 8011
 показати весь коментар
 
у тя вроде норм. логическое мышление, сэр...(завидует, просит Олаха шоб тоже таким же так же быть)
 показати весь коментар
 
Мілко мислите...Авакова скоріше б дістали через сина - казнокрада,аніж через якихось копів-гуцулів...Або через фальсифікат справи Шеремета...Але навіть і цього не потрібно...Тупо "зелень" проголосує за його зняття,а посадка Авакяна ще на пару відсотків збільшить рейтинг "не лоха"...
 показати весь коментар
 
Может быковали, но есть типо "закон"
за такое - на общую зону мусорам надо бы заехать на лет 5.
правда выйдут оттуда уже натуральные бандиты Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3220
 показати весь коментар
 
Патрульна поліція і слова садизм, розбій, катування, хабар, шахрайство, грабіж це синоніми. ДКажу хабарник подразумеваю патрульна полюція, кажу садист-********* полюція, кат- працівник патрульної поліції..Нічого дивного авакіська реХформа.
 показати весь коментар
 
Хай деталі затримання повідомлять. Так одразу Тeрeном після зупинки авто чи щось цьому пeрeдувало? Наша поліція як ті раби- ноги всі витирають
 показати весь коментар
 
Наша поліція це є ОЗУ аваківське. До речи там зосереджене все лайно і непотріб суспільства. Ти хто не хоче працювати чесно наплодили цюустанову до ганебного стану яку довів Аваков. і його оточення. Йму не потрібні порядні, розумні полицейски..така відповідь влаштує?
 показати весь коментар
 
Так и не понял, а при чем здесь Львовщина, если проишествие было в Мукачево
 показати весь коментар
 
Стоп, а когда Мукачево перепрыгнуло во Львовщину ?
 показати весь коментар
 
..без предупреждения, применил газ....
НЕ верю!!! (с)

хлопцы - менты, увольняйтесь!!! пускай будет разгул в стране (он и так уже есть)!!!
никто вам спасибо не скажет..
зато, будете на свободе!
 показати весь коментар
 
Херня какая-то....
А кровь невинной жертвы без предупреждения он не выпил?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору