 Зеленський доручив СБУ розібратися з питанням обшуків на "1+1" і провести пресконференцію, - "слуга народу" Качура

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
"Говорили про це питання (ринок землі. - Ред.), він просив підтримати. Говорив, що це позиції, які були у нас вказані в програмних цілях. Говорили також про обшуки на "1+1". Він доручив СБУ розібратися з цим питанням, що сталося, і щоб вони вийшли на пресконференцію сьогодні", - сказав нардеп.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
Глава СБУ Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
ви краще українську землю залиште у спокої, еге ж?
Мудрость "величайшего и светлейшего отца, вождя и учителя с ногой на небе и на земле" - попросту невероятна.
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление что вы бредите".
Говорит Сытнику должны были сегодня под сраку дать в ВР
И чтобы прикрыть или похоронить это событие нужна была информационная завеса.
Вот Беня и решил сам себя за ухо дернуть.
Беня же реально рулит сегодня Украиной?
справа у тому, що люди думають, що роблять вибір самі, а насправді їх до нього підводять
бачили, як висококласні фокусники підводять людей до вибору потрібної їм карти?
і участь фсбшників у тих маніпуляціях безсумнівна, тому вони зараз прагнуть контролювати як мога більше ЗМІ
24 канал
Обшуки СБУ на 1+1: Шуфрич скликатиме термінове засідання Комітету з питань свободи слова