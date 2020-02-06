 Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стартує пілот аграрного реєстру в 6 областях... Цей реєстр - ключова ланка в державній фінансовій підтримці аграріїв, включно з купівлею землі після запуску ринку", - написав Милованов.

Він зазначив, що зараз функціонал реєстру дозволяє подавати заявки в Держгеокадастр про виявлені помилки в кадастрі і необхідність їхнього виправлення. Через повну версію системи можна буде подавати заявки на отримання державної підтримки онлайн.

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"Мобільні групи операторів їдуть в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей. Вони допомагатимуть аграріям вносити дані про себе у реєстр, збиратимуть відгуки, щоб потім вдосконалити роботу сервісу, консультуватимуть із земельних та правових питань", - наголосив міністр.

Державний аграрний реєстр - це новий безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв. Він об'єднує інформацію із чотирьох документів: Державного земельного кадастру, Реєстр юридичних і фізичних осіб, Реєстр майнових прав та Реєстр тварин. Безкоштовно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі можуть усі без винятку аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.