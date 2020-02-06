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Все про:аграрії (77) земля (506) реєстр (97) сільське господарство (102) земельна реформа (130) Милованов Тимофій (154)

 Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов

Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у шести областях України.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стартує пілот аграрного реєстру в 6 областях... Цей реєстр - ключова ланка в державній фінансовій підтримці аграріїв, включно з купівлею землі після запуску ринку", - написав Милованов.

Він зазначив, що зараз функціонал реєстру дозволяє подавати заявки в Держгеокадастр про виявлені помилки в кадастрі і необхідність їхнього виправлення. Через повну версію системи можна буде подавати заявки на отримання державної підтримки онлайн.

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"Мобільні групи операторів їдуть в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей. Вони допомагатимуть аграріям вносити дані про себе у реєстр, збиратимуть відгуки, щоб потім вдосконалити роботу сервісу, консультуватимуть із земельних та правових питань", - наголосив міністр.

Державний аграрний реєстр - це новий безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв. Він об'єднує інформацію із чотирьох документів: Державного земельного кадастру, Реєстр юридичних і фізичних осіб, Реєстр майнових прав та Реєстр тварин. Безкоштовно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі можуть усі без винятку аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.

Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174141
 
 
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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агрохолдинги грабят государство, используя множество способов. Один из них: с осени рабочих отправляют на службу занятости, но, получая там пособие, люди ходят всю зиму на работу в агрохолдинг, работая там без зарплаты, за пособие...
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А как в одни руки сотни га в аренду? или нам нужны латифундии - агрохолдинги нынешние, а может скажешь, что их нет? а теми, у кого по 2 га не надо прикрываться, это их право. А вымирание сел и так идет, не зависимо будет рынок или нет. Все наше, но фактически не наше, это уже было.
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От падлюки зелені! Реєстр землі ще не працює, а вони вже прочавлюють закон про ринок землі! Та насипте їм туєї землі в рота по самий анус, щоб вже заспокоїлись!
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Интересно как это реестр будет решать проблемы двойных паев (т.е. когда один пай принадлежит 2м владельцам) или как будет решать наслоение границ т.е. когда граница одного пая находится в пределах другого! КАК ВЫ ЭТО БУДИТЕ РЕШАТЬ! ИЛИ СКАЖИТЕ ЧТО ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!
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Землі не маю, вопрос не понімаю. Але те остервеніння, з яким Зє!льона плєсєнь продавлює тєму, вказує на небезпеку - саме зараз, в цих умовах. Загалом, із принципу демократії та вільного ринку земля має продаватись і купуватись, та я відчуваю шо саме зараз Зє!льона плєсєнь якось махлює. Бо принципи вільної конкуренції в нас порушено. Соціально-економічна ситуація деформована, продаж землі перетвориця в наглий грабунок
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А сколько лет продлится разбор этих полетов?
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