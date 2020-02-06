 Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Стартує пілот аграрного реєстру в 6 областях... Цей реєстр - ключова ланка в державній фінансовій підтримці аграріїв, включно з купівлею землі після запуску ринку", - написав Милованов.
Він зазначив, що зараз функціонал реєстру дозволяє подавати заявки в Держгеокадастр про виявлені помилки в кадастрі і необхідність їхнього виправлення. Через повну версію системи можна буде подавати заявки на отримання державної підтримки онлайн.
"Мобільні групи операторів їдуть в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей. Вони допомагатимуть аграріям вносити дані про себе у реєстр, збиратимуть відгуки, щоб потім вдосконалити роботу сервісу, консультуватимуть із земельних та правових питань", - наголосив міністр.
Державний аграрний реєстр - це новий безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв. Він об'єднує інформацію із чотирьох документів: Державного земельного кадастру, Реєстр юридичних і фізичних осіб, Реєстр майнових прав та Реєстр тварин. Безкоштовно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі можуть усі без винятку аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.