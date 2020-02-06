 Події 2014 року в Україні ми спрогнозували за 2 роки до їхнього початку, - Генштаб Білорусі

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил - начальник головного оперативного управління Павло Муравейко в інтерв'ю "Беларусь сегодня", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо Плану оборони Білорусі та Концепції будівництва і розвитку ЗС, він сказав, що під час їхньої підготовки вивчали, зокрема, ситуацію в Україні.
"Під час їхньої розробки аналізувалися військово-політична обстановка навколо нашої країни і у світі в цілому, успіхи і невдачі в збройних конфліктах в Україні, Сирії та інших країнах, основні тенденції розвитку науки", - зазначив він.
За його словами, план оборони Білорусі спрямований не на класичну оборону, а запобігання можливій агресії та війні.
"Скажімо, ті події, які відбулися в сусідній Україні, ми спрогнозували і оцінили за два роки до їхнього початку. Оцінивши, звідки може виходити загроза, ми намагаємося мінімізувати її на ранній стадії. А це розвідка, радіоелектронна боротьба, інформаційне протиборство, маскування та інші елементи. Ми, немов у шаховій партії, прорахували і змоделювали найактуальніші, складні, можливо, навіть неймовірні ситуації, які можуть виникнути, і визначили способи і форми захисту країни", - заявив представник Генштабу.
и оккупированный крым и всё остальное
псы. у Баканова жена до сих гражданка РФ?
никто не в курсе?
немало граждан РФ воюет за Украину на Донбассе
ни на что не намекаю - может жена баканова как раз лютая ватница (не знаю)
Урюпинск - на границе Воронежской области, а Воронеж - це вже Україна.
Эта шняга появилась в 2004 году после Оранжевой революции в Украине. До 2004 года нет ни одного упоминания.
Итак,"анализируя успехи и неудачи войны в Сирии"- он на стороне Асада.
"Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии" - это запугивание гражданского общества,превентивные аресты лидеров оппозиции и нейтрализация общественных активистов.
"Радиоэлектронная борьба" - прослушка
"Информационное противоборство" - ботофермы, по примеру ваших порохоботских.
За год до выборов тут обосновались сегодняшние завсегдатаи со своим срачем про "анализы, пианино, кловунов". Но Зеленского они заметили только тогда, когда опросы показали его рейтинг и реальную возможность выиграть выборы. До этого они занимались обсиранием других (более значимых с точки зрения Порошенко) кандидатов. Вы меня призываете не верить собственным глазам? Собственной памяти?
А какому-то незнакомому мне Раимову...
Вы все прекрасно знали, потому что недоимперия во главе с ****** планировали, аннексию не только Крыма, ну и пол Украины! И неудивительно, что беркут,которые расстреливали людей на Майдане, были в курсе многих дел, недаром ***** их обменял, а Вова Янелох Оманский, быстро избавился от главных сведетелей расстрела людей! Я думаю, эти действия зеленского, должны рассматриваться в суде!
-Эх, если бы я был такой умный ДО, как моя Сара ПОСЛЕ...
Совсем не удивительно, что расийските генералы, сидящие в Генштабе Белоруссии, знали свои собственные планы!