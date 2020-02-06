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 Литовсько-українське підприємство "Укрлогістика" заявляє про атаку недобросовісного орендодавця, що подав на нього до суду

Литовсько-українська компанія ТОВ "Укрлогістика" заявляє що зазнає атаки недобросовісного колишнього орендодавця.

Про йдеться в заяві підприємства, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Компанія інформує, що зазнає атаки недобросовісного колишнього орендодавця. Наразі проти "Укрлогістики" подано кілька позовів з вимогою сплатити за послуги, які вона не отримувала. Ще раніше компанія була змушена двічі сплатити один і той самий борг вартістю понад мільйон гривень.

Це вдвічі обурливо, оскільки колишній орендодавець прагне отримати незаконну вигоду, використовуючи судову систему. Ми розглядаємо це як створення вбивчого клімату для діяльності компанії", - сказано в заяві.

Справи проти "Укрлогістики" розглядаються в Господарському суді м. Києва та Північному апеляційному господарському суді.

Компанія запрошує засоби масової інформації слідкувати та висвітлювати розгляд даних справ. Про кожне наступне судове засідання "Укрлогістика" буде повідомляти зацікавлені ЗМІ.

"Укрлогістика" є одним із найбільших операторів, який забезпечує логістику охолоджених і заморожених продуктів харчування майже по всій Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174135
 
 
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Як "неочікувано" таке чути в країні, якою править рейдер Коломойський
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Ще вчора урочисто повідомили, що рейдерство подолано! будь-які рейдерські потуги припиняються за кілька годин. Може брешуть?....
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отож...потому что без "няни" работаете...
а была бы "няня" (ну крыша по-старому)и все бы было бы....дешевле (хотя...хрен его знает)
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тю, так не далее, чем вчера зелупоиды говорили, что "о рейдерстве можно забыть"!
неее...
это явно козни Порошенко.
кто ж еще может быть уинават?!
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Eto kompanija byla sozdana nasim merom goroda,on realno i jest xoziajen Viciunai.Prodajiot svoju produkciju vo vsiom mire,po nekotoroj iz nix na pervom meste v mire.80 predprojatyji u nejio na vsiom mire.V amerike mozno najti ix produkciju samom krupnejsix v mire supermaketov kak Walmart.Tut ocen krupnaja kompanija
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