 В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заході беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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+6
зеленые имбецилы дорвались до власти.после этих правителей следующим властям придется долго разгребать говно зебобиков
+2
зеленый осел--готовь самокат в ростов
у того хоть легкий беларусский акцент был )))) а этот тупо...тупо и бестолково
чим замінити техпаспорт старого зразку на новий.