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 Політика України, Суспільство
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 В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВIДЕО

Міністерство цифрової трансформації проводить презентацію мобільного застосунку "Дія" та національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова грамотність"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заході беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Також читайте: Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують, і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174133
 
   
 Топ коментарі
 
зеленые имбецилы дорвались до власти.после этих правителей следующим властям придется долго разгребать говно зебобиков
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зеленый осел--готовь самокат в ростов
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москвашвєя, прізнаніє Амєрікі, півная, єщьо парочку!
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как азирова послушал...
у того хоть легкий беларусский акцент был )))) а этот тупо...тупо и бестолково
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зеленые имбецилы дорвались до власти.после этих правителей следующим властям придется долго разгребать говно зебобиков
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Ты наверное как раз то самое коричневое, пока еще не уволенное нафиг мудл0, протирающее штаны в кабинетике с окошечком и выписывающее справки, не?
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Первый раз подгрузились только тех.паспорта, переавторизировался как предложила служба подержки и... не подгрузилось вообще нечего это 5 В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність" - Цензор.НЕТ 9199
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Що вони верзуть ці зелені придурки ?? В них недоїмка до бюджету сумошедша, в них починається невиплата зарплат бюджетникам, в них спад промислового виробництва, в них економіка в дупі, а вони в якусь дію граються. Оцей оманський осел обіцяв зниження платіжок по ком послугах, а по факту навпаки підвищення. Їх в шию гнати треба, а вони в цифрову країну граються. Та жив я без тої дії і ще проживу
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А прект " онлайн-платформы "Повія. гендерна грамотність" когда будет? Тут друг интересуется
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ЗЕ, твоя хрень не работает! Ты дурак!
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говно ця дія. по собі знаю. легше купити нове авто, отримати документи на його,
чим замінити техпаспорт старого зразку на новий.
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