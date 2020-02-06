 В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заході беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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