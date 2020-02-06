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 Політика України
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Все про:ВР (5748) Разумков Дмитро (373)

 Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву

Голова парламенту Дмитро Разумков зібрав голів фракцій ВР у своєму кабінеті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков оголосив про відкриття ранкового засідання, а потім запросив глав фракцій і депутатських груп на нараду до свого кабінету.

За словами спікера, пропозиція замінити виступ на перерву надійшла від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".

Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне в другому читанні законопроєкт про ринок землі.

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Зараз під будівлями Верховної Ради та Офісу президента відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі. Через проведення масових акцій у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174130
 
 
 Топ коментарі
 
В среднем в Америке и в Европе у фермеров в собственности не более 200 гектаров.

Если разрешат 1.000 гектаров и более , то в Украине всю землю скупят латифундисты-агрохолдинги и олигархи, нормальных фермеров не будет, нормальных, качественных продуктов не будет, цены будут высокими, сельское хозяйство так и будет представлять из себя монополизированное производство зерна.

А где сады? Где виноградники? Где нормальная говядина? Где баранина и кролики и т.д.??? Где нормальные молочные продукты, наконец??? Их прссто не будет как и сел и деревень.
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Топ 100 латифундистов Украины
https://latifundist.com/rating/top100#269
Ринок землі має зміст в державі де працюють закони! В Україні закони не працюють і суди корумповані!
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настал останний Юлькин шанс засветится по крупному
когда будут голосовать за децинтрализацию ордло в конституцию уже другие придут
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Бесспорно, ее звездный час прошел, но она и ее партия будут еще долго представлены в политическом поле Украины. И никаких привилегий она просто так не отдаст. Но глупость которую она допустила, "впустив" на место президента Юща (ни рыба, ни мясо) будет стоять над ней, как дамоклов меч.
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Интрига состоит лишь в том, когда обвал гривни произойдет: до открытия рынка земли или после "завершения продаж".

Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире", которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 10→36, за другую - 36→22!
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В среднем в Америке и в Европе у фермеров в собственности не более 200 гектаров.

Если разрешат 1.000 гектаров и более , то в Украине всю землю скупят латифундисты-агрохолдинги и олигархи, нормальных фермеров не будет, нормальных, качественных продуктов не будет, цены будут высокими, сельское хозяйство так и будет представлять из себя монополизированное производство зерна.

А где сады? Где виноградники? Где нормальная говядина? Где баранина и кролики и т.д.??? Где нормальные молочные продукты, наконец??? Их прссто не будет как и сел и деревень.
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Я не знаю сколько в Украине людей получило свой пай и 2 га за АТО (я не получил,жду),я знаю,что банки выдавали кредиты под пай, я знаю как люди передавали землю банкам ,типа за кредит..Восемь из десяти свои паи продают банкам (отдают как гарантию по кредиту),чем дольше тянуть ,тем меньше Украинцев будет владеть своей землей.
Открытый рынок земли даст хоть возможность видеть куда ушла земля ,а щас в слепую
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Если вы думаете, что будет "открытый рынок", то вы глубоко заблуждаетесь. Открытый рынок возможен только при условии неукоснительного соблюдения права собственности, которое в свою очередь возможно только при наличии отлаженной судебной власти. А так как у нас "самый честный суд в мире", то не может быть речи ни о частной собственности, ни об открытом рынке земли.
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И в это связи всю частную собственность следует отменить. Ну пока не будет "отлаженной судебной власти".
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Топ 100 латифундистов Украины
https://latifundist.com/rating/top100#269
Ринок землі має зміст в державі де працюють закони! В Україні закони не працюють і суди корумповані!
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Почему тебя лахтинца так волнует рынок земли в Украине? Как я узнал что ты лахтинец? Да просто! Смысл на украинском языке пишется - сенс. А зміст это на русском - содержание. Кацапы против рынка земли в Украине...LOL!
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лахтинці - вони такі: їм - аби Україні гірше. І наїзжають як на зебілів, так і на патріотів. До речі - зажопів не чіляють...
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