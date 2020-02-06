 Разумков запросив глав фракцій на нараду до свого кабінету. У Раді оголошено перерву

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков оголосив про відкриття ранкового засідання, а потім запросив глав фракцій і депутатських груп на нараду до свого кабінету.
За словами спікера, пропозиція замінити виступ на перерву надійшла від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".
Нагадаємо, сьогодні парламент розгляне в другому читанні законопроєкт про ринок землі.
Зараз під будівлями Верховної Ради та Офісу президента відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі. Через проведення масових акцій у центрі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки.
когда будут голосовать за децинтрализацию ордло в конституцию уже другие придут
Вспоминаю маневры "лучшего банкира в мире", которая сейчас в Лондоне: "за одну ночь" - 10→36, за другую - 36→22!
Если разрешат 1.000 гектаров и более , то в Украине всю землю скупят латифундисты-агрохолдинги и олигархи, нормальных фермеров не будет, нормальных, качественных продуктов не будет, цены будут высокими, сельское хозяйство так и будет представлять из себя монополизированное производство зерна.
А где сады? Где виноградники? Где нормальная говядина? Где баранина и кролики и т.д.??? Где нормальные молочные продукты, наконец??? Их прссто не будет как и сел и деревень.
Открытый рынок земли даст хоть возможность видеть куда ушла земля ,а щас в слепую
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Ринок землі має зміст в державі де працюють закони! В Україні закони не працюють і суди корумповані!
извини, я с религиозными фанатиками и теми кто на службе у гопников, барыг и северного мордора. дискуссии не веду.