 "Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники розгорнули плакати і банери проти відкриття ринку землі. Також вони тримають прапори з партійною символікою.

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Також під Радою присутні посилені наряди правоохоронців.

Крім того, акція протесту проти відкриття ринку землі відбувається під Офісом Президента. Мітингувальники просять про зустріч із Зеленським.











Фото: Цензор.НЕТ



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ