 "Пане президенте, почуйте село!" - під Радою та ОП мітингують проти відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники розгорнули плакати і банери проти відкриття ринку землі. Також вони тримають прапори з партійною символікою.
Також під Радою присутні посилені наряди правоохоронців.
Крім того, акція протесту проти відкриття ринку землі відбувається під Офісом Президента. Мітингувальники просять про зустріч із Зеленським.
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
нечем
А если это свободная земля по оценочной стоимости то в чем проблема? Это не 90е, пай стоит как авто - иди покупай.
Але ж коли на початку 90-х років нам вдовблювали, що навіть якщо підприємства будуть прихватизовані нечесно (грабунок), то приватні вони будуть добре працювати й ми заживемо як на Заході. Результат показовий. Тепер те ж хочуть зробити і з землею. Але земля це не підприємства, а ще й території. Зелена банда зі своїм олігархом хочуть щось нам зробити катастрофічно підле.
Или ему просто пох..й, что будет на этой земле через 10 лет ?
и запрет продажи машин 70% пешеходов вісказались за такой запрет.
Єто хорошо, потому что коломойский, евреи и арабі скупят все ваши квартирі и машині и их больше не останется.
Кроме того земля это собственность всего народа и территория.
Но с чего вы решили, что можете ограничивать остальных?
Ты канституцию почитай ПРЕЖДЕ, чем ............
Платят до 200 гривен за час майдана. Объявления уже попали в руки СМИ:сообщают, что к 13-00 дня Тимошенко планирует собрать примерно 1500 «активистов».