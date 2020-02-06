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Все про:ВР (5748) земельна реформа (130) Арахамія (215) Корнієнко (115)

 Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

У фракції Слуга народу достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія.

"Говорили, що це важливе голосування. Сьогодні ми заходимо в ринок землі. Це - партійна програма, наша обіцянка звільнити від кріпацтва 7 мільйонів українців, які володіють своєю землею. І про це ми говорили", - розповів Арахамія журналістам після засідання фракції з участю президента Володимира Зеленського.

Він також повідомив, що на фракції провели сигнальне голосування. "У нас є голоси, достатньо. Понад 226", - зазначив Арахамія.

Депутат повідомив, що на пленарному засіданні буде запропоновано розглядати питання порядку денного на четвер до їхнього повного завершення.

"Зараз будемо голосувати. Хочемо проголосувати до вичерпання питань. Це означає, скільки ми зможемо витримати, стільки і будемо сидіти. Я вас запрошую, беріть із собою їжу. Будемо працювати всю ніч. Має ж цей парламент хоч одну ніч попрацювати?", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також підтвердив, що більшість фракції погодилися підтримати законопроєкт №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

"Сьогодні планується розгляд питання щодо ринку землі, і президент ще раз озвучив нашу спільну ідеологічну позицію і закликав депутатів підтримати цей важливий законопроєкт", - розповів Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174125
 
 
 Топ коментарі
 
зедрисня побоялася виносити це питання на референдум, бо знає, який буде результат
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ЗеДятлы, вот скажите, кто то из вас купит себе 10 000 гектаров? такой нормы продажи нет ни в ОДНОЙ стране мира. И второй вопрос, - эта ОПГ не вечна, как и их пидер, пардон, типа лидер и писюанист, так вот, осознают ли те Бенини и Зятьковы, кто будет скупать нашу землю, что после посадки по ИТК всей этой шоблы молодых мародёров, данный закон могут (что скорее всего и будет сделано) признан преступным и принятым с нарушением всех мыслемых норм и регламентов, и как следствие, земельку придётся вернут. И скорее всего без компенсации, т.к. покупку могут приравнять к соучастию в преступлении.
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Зебилы знают , что если срочно не найдут бабки их вынесут еще до конца этого года , по тому надо продать то что можно продать срочно , ну а что будет потом , то проблемы членов секты зе. Показательный момент это с бабкой голосовавшей за Осла Оманского и которой теперь надо продать собаку что бы за газ рассчитаться. Просто когда дойдет до всех , тогда уже будет слишком поздно.
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"Запануєм" і ми, браття, не в своїй сторонці...
Новые паны уже на низком старте за покупкой земли
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