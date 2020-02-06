 Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "СН" Давид Арахамія.

"Говорили, що це важливе голосування. Сьогодні ми заходимо в ринок землі. Це - партійна програма, наша обіцянка звільнити від кріпацтва 7 мільйонів українців, які володіють своєю землею. І про це ми говорили", - розповів Арахамія журналістам після засідання фракції з участю президента Володимира Зеленського.

Він також повідомив, що на фракції провели сигнальне голосування. "У нас є голоси, достатньо. Понад 226", - зазначив Арахамія.

Депутат повідомив, що на пленарному засіданні буде запропоновано розглядати питання порядку денного на четвер до їхнього повного завершення.

"Зараз будемо голосувати. Хочемо проголосувати до вичерпання питань. Це означає, скільки ми зможемо витримати, стільки і будемо сидіти. Я вас запрошую, беріть із собою їжу. Будемо працювати всю ніч. Має ж цей парламент хоч одну ніч попрацювати?", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко також підтвердив, що більшість фракції погодилися підтримати законопроєкт №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

"Сьогодні планується розгляд питання щодо ринку землі, і президент ще раз озвучив нашу спільну ідеологічну позицію і закликав депутатів підтримати цей важливий законопроєкт", - розповів Корнієнко.