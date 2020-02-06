 Дубілет скликає пресконференцію з приводу електронного перепису населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні о 14:00 я проводжу пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення. Це дуже важлива пресконференція для мене. Можна вести дискусію про те, чи потрібно проводити традиційний перепис населення. Можна сперечатися, наскільки коректні ті методи, які ми обрали. Але для мене дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати. Хтось може ставити під сумнів мої управлінські компетенції. Хтось - математичні чи статистичні. Але я не можу дозволити, щоб хтось ставив під сумнів мої моральні якості (або членів нашої робочої групи)", - написав він.
Дубілет зазначив, що хоче ще раз крок за кроком показати проведені розрахунки і як отримано ті цифри, що були опубліковані.
Він додав, що в пресконференції візьмуть також участь голова Держкомстату Ігор Вернер, завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимир Саріогло, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Олег Чертов, засновники проєкту "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" Павло Полікарчук і Марія Данюк.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.
4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".
Зебилы, вам в очи сцут, зебилы... теперь вы, зебилы, законтаченные...
А вот зебилы до сих пор ждут 4000 уже 😀
Остальным ( по примеру Черновол ) - только через забор 😀😀😀
Гроші розтягли, а під видом "перепсу", просто помножили дані Держстату на 0,888.
Зменшення населення на 11,2% В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ОДНАКОВО ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВЕ!
Вор должен сідеть в тюрьмє!
А відповідає за все - Зєєєля! Це він під своїм брендом привів цю банду пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів!
голимый клоун,а не бренд
"Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК - результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы".
https://24tv.ua/ru/konstanta_dubilet_kak_ljudej_obmanyvajut_fejkami_v_socsetjah_n1275940
Дубилет,занимайся своим делом,и не парься из за разных проплаченных отморозков из разных "Украинских центров общественных исследований",и их подпевалам на разных интернет ресурсах.
ЦЕ НЕМОЖЛИВО! Десь буде більше, десь венше, але щоб і 0-16 - 0,888 і 16-25 - 0,888 і 25-40 - 0,888, і 40-60 - 0,888 і 60+ - 0,888, так не буває!
Отже це фальсифікація. Перепису не було, а гроші вкрали!
Сколько стоит один Дубинский, или Как устроен наш рынок манипуляции. Интервью с инсайдером
https://tech.liga.net/technology/article/skolko-stoit-dubinskiy-ili-kak-*******-nash-rynok-manipulyatsii-intervyu-s-insayderom
Дуполет, министр из Кабинета .... министров - ыыыы, нам надо переписать но не так как было а гораздо лучше. - получает гораздо больше Васи.
Нам это говно нужно? - спросил Вася.
А мне нравится!