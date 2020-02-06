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 Політика України
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Все про:Кабмін (3304) перепис населення (55) Дубілет (13)

 Дубілет скликає пресконференцію з приводу електронного перепису населення

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет скликає на четвер, 6 лютого, пресконференцію, де планує розповісти про методологію оцінки чисельності населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні о 14:00 я проводжу пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення. Це дуже важлива пресконференція для мене. Можна вести дискусію про те, чи потрібно проводити традиційний перепис населення. Можна сперечатися, наскільки коректні ті методи, які ми обрали. Але для мене дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати. Хтось може ставити під сумнів мої управлінські компетенції. Хтось - математичні чи статистичні. Але я не можу дозволити, щоб хтось ставив під сумнів мої моральні якості (або членів нашої робочої групи)", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Дубілет зазначив, що хоче ще раз крок за кроком показати проведені розрахунки і як отримано ті цифри, що були опубліковані.

Він додав, що в пресконференції візьмуть також участь голова Держкомстату Ігор Вернер, завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимир Саріогло, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Олег Чертов, засновники проєкту "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" Павло Полікарчук і Марія Данюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

Дубілет скликає пресконференцію з приводу електронного перепису населення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174124
 
 
 Топ коментарі
 
Він украв 3млн.грн, виділених на електронний перепис!
Гроші розтягли, а під видом "перепсу", просто помножили дані Держстату на 0,888.
Зменшення населення на 11,2% В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ОДНАКОВО ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВЕ!

Вор должен сідеть в тюрьмє!
А відповідає за все - Зєєєля! Це він під своїм брендом привів цю банду пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів! Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения - Цензор.НЕТ 7554
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Как раз весь вопрос в морали и моральных качествах зеленой своры. Вы просто не понимаете, что это. В этом вся суть. Математика и статистика здесь ни при чем.
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мотя розповість як воно всралось? Так ЛЮДЯМ не цікаво !! НЕХАЙ судді розповідає Дубілет скликає пресконференцію з приводу електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 5421
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Украинцы я умножил на 0.88 предыдущие данные, зуб даю никаких афер
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Станеш міністром, тоді й даш, а поки побережи!)
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походу Дибилет опасается что вяснили сколько оно скомундзило бабла.. мамой клянется.. если клянется значит много и сразу....
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яйца лижи, дубилептик... Ведь делать все равно нечего. Или уши купируй, поставь куклы, будет как у добермана...

Зебилы, вам в очи сцут, зебилы... теперь вы, зебилы, законтаченные...
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Как раз весь вопрос в морали и моральных качествах зеленой своры. Вы просто не понимаете, что это. В этом вся суть. Математика и статистика здесь ни при чем.
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Вот в СН - постоянная засветка моральных уродов - от Ясько в ПАСЕ до Продавца собак 😀
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😀 если 24. Процента сообразили про 0,888 - значит чего-то достигли в жизни
А вот зебилы до сих пор ждут 4000 уже 😀
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У всех ботов маркёром на столбе служит "порохобот", "соевый", чтобы распознавать - свой-чужой и стоит с сарказмом написать в посте "порохобот" и пр., они сразу теряются и отвечают невпопад...
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Виправдовуватись буде? От би його запитали про фейковість чи фальсифікацію (як він там сказав - не пам'ятаю) перепису 2001 року! Щоб йому під хвостом замуляло Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения - Цензор.НЕТ 8941
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Перепис населення і опис землі - звичайна процедура для продажу оптом.
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Исходя из желания ЗЕ КОМАНДЫ иметь только Любимых Журналистов( закон О ДЕСКРИМИНАЦИИ) , на конференцию попадут только НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Остальным ( по примеру Черновол ) - только через забор 😀😀😀
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Він украв 3млн.грн, виділених на електронний перепис!
Гроші розтягли, а під видом "перепсу", просто помножили дані Держстату на 0,888.
Зменшення населення на 11,2% В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ОДНАКОВО ФІЗИЧНО НЕМОЖЛИВЕ!

Вор должен сідеть в тюрьмє!
А відповідає за все - Зєєєля! Це він під своїм брендом привів цю банду пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів!
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а что за бренд то такой ?
голимый клоун,а не бренд
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Напиши статью в реферируемый журнал, а не созывай зависимых бюджетников...
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При переписи дубилетов их количество было умножено на 0.88
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Как за деньги делают фейковые исследования
"Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК - результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы".
https://24tv.ua/ru/konstanta_dubilet_kak_ljudej_obmanyvajut_fejkami_v_socsetjah_n1275940

Дубилет,занимайся своим делом,и не парься из за разных проплаченных отморозков из разных "Украинских центров общественных исследований",и их подпевалам на разных интернет ресурсах.
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Вони зробили просту річ. Перевірили наскільки за "переписом" імені Дубілєта скоротилося населення в різних вікових групах. І, о диво, в усіх групах воно скоротилося однаково, з коеф. 0,888!
ЦЕ НЕМОЖЛИВО! Десь буде більше, десь венше, але щоб і 0-16 - 0,888 і 16-25 - 0,888 і 25-40 - 0,888, і 40-60 - 0,888 і 60+ - 0,888, так не буває!
Отже це фальсифікація. Перепису не було, а гроші вкрали!
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Вот еще интересная статейка про наших фейковиков и фейкометов.
Сколько стоит один Дубинский, или Как устроен наш рынок манипуляции. Интервью с инсайдером

https://tech.liga.net/technology/article/skolko-stoit-dubinskiy-ili-kak-*******-nash-rynok-manipulyatsii-intervyu-s-insayderom

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Продемонстрирует там калькулятор, на котором множил на 0,88, поверенный в Госстандарте))
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Реально по оценочным данным, без Крыма (2.5 млн) и половины Донбасса (7млн:2=3.5 млн), без выехавших в Польшу, Италию, Испанию, Португалию (более 10 млн). Что составит более 16 миллионов человек! Можно также учесть также выехавших на ПМЖ в Израиль, США, Канаду население Украины никак не может составлять более 30 миллионов. Следует учесть также низкую рождаемость в Украине, т к большинство семей имеет по 1 ребенку,, редко 2 или вообще не имеет детей. И Только за счет этого с 1991 г (от 52 миллионов) за 30 лет население Украины должно было сократиться на 8-10 миллионов человек. Потому выкладки лживого Дубилета это просто глумление над бедой украинского народа. Т е даже если отсчитывать от 52 млн на 1991 год то от 37 получится цифра более 53 миллионов, т е население за это время даже зросло. А как быть с 42 млн украинцев полученных по переписи 2001 г. Дубилет нагло врет, что перепись 2001 этоа фикция, а его бред - святая правда!
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а че беда то? шо заслужили - то и маем. и так слишком много.вато(получает получку от сороса))
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Есть требования ООН, что перепись должна проводиться раз в 10 лет. Этим требованиям надо подчиняться. Потому правительство Украины должно назначить дату переписи по правилам ООН и не вводить весь мир в заблуждение.
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Вася, дворник - тратит на работе 500 килокаллорий(образно) - 7000 в мес. з.п.

Дуполет, министр из Кабинета .... министров - ыыыы, нам надо переписать но не так как было а гораздо лучше. - получает гораздо больше Васи.

Нам это говно нужно? - спросил Вася.
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" Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - написал он"

А мне нравится!
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Плювати я хотів на твою методологію. Для початку розкажи хто і за чий кошт проводив перепис, а далі усі питання щодо методології відпадуть...
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если он будет заливать что посчитал так же как и госстат, вопрос зачем тогда нужен дубилет и за что он бабки взял. а если тупо сфальсифицировал умножив на 0.8 то вопрос с сбунабугбр
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