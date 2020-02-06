 "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв

Про це він сказав журналістам після розмови, яка була вранці в будівлі парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон", - сказав він.

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