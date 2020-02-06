 "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі, - Потураєв

Про це він сказав журналістам після розмови, яка була вранці в будівлі парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон", - сказав він.
Источник: https://censor.net.ua/n3174121
За сколько минут справились со всеми замечаниями?
максимум что нужно - подкупить (запугать) человек 15 с других фракций...
оспореныотменены, а земля тупо национализирована. Это либо заставит Зе-команду пересмотреть закон, а если нет, то отпугнет "инвесторов" которые хотели на этом подзаработать
опозиция якась?
два месяца был вне политики
ни телик, ни цензор, ничего
только итальянские сериалы смотрел
чувствовал себя гораздо лучше чем сейчас
более никчемной власти еще не было
Ой а кто это писал? Или это была еще одна плоская Шютка от 95 квартала!