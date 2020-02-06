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 Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область, - ОДА

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Львівську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"У четвер, 6 лютого, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського у Львівську область", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію і Ватикан, планується аудієнція у Папи Римського Франциска

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174118
 
 
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А завтра у Ватикан, надіюсь тато римський має потужний загін екзорцистів! Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область, - ОДА - Цензор.НЕТ 2346
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Сцытся, хлопец. Решил сбежать: сначала во Львовскую область, потом к Папе Римскому.
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Гауляйтер Московии с визитом....
эх.., были бы живи Степан Бандера с Романом Шухевичем....
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А не хочет он съездить в пункты отвода наших войск, где оккупанты продолжают обстрелы?
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Машингвери, штурмгевери вже з нетерпінням чекають на це чмо
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Только ВР закон о земле начинает рассматривать, бубочка сцытся и сваливает.
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