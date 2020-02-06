 Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"У четвер, 6 лютого, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського у Львівську область", - йдеться в повідомленні.

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