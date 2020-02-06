 Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Львівську область, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.
"У четвер, 6 лютого, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського у Львівську область", - йдеться в повідомленні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.
"У четвер, 6 лютого, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського у Львівську область", - йдеться в повідомленні.
эх.., были бы живи Степан Бандера с Романом Шухевичем....