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 21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба

В Щасті (Луганська обл.) 21-річний хлопець намагався продати гранату за 400 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Днями в рамках реалізації оперативної інформації, в одному з торгово-розважальних закладів м. Щастя, що на Луганщині, у 21-річного громадянина прикордонники виявили осколкові гранату РГД-5 і запал УЗРГМ", - сказано в повідомленні.

21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба 01

Фото: прикордонна служба / Facebook

Зокрема оперативники з'ясували, що місцевий житель намагався продати свій небезпечний товар, оцінивши його в 400 гривень.

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Молодика, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення відповідних слідчих дій.

21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174110
 
 
 Топ коментарі
 
Без кассового аппарата?!!
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за комуналку треба ж платити )
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и без НДС. Ишь чо задумал, хотел государство обворовать)))
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Это от души!))))
Когда Бомбаз все таки впихнут назад в Украину...цены упадут в 2..3 раза)))
У них там не один армейсуий склад армии РФ по гаражам и подвалам разтыкан
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А зачем было продавать? По приезду осла Оманского можно было и использовать.
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Может лучше пусть служит чем сидит? Если не орк то.
Посадить = озлобить. Не ломайте парня, дурак, но может захочет исправиться.
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Граната же не подпадает под короткоствольное оружие.
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Щасливий бізнес. А шо? Може їх у нього мішок.
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Ходил по рынку обвешанный гранатами и кричал:
И старому, и молодцу,- всякому к лицу.
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Даже, если не особо и нужны гранаты, но в хозяйстве пригодятся, мало ли. И жрать они не просят. Так что мне тоже парочку заверните 21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5306
И когда настанет час Икс, то лучше бы при гранате чем без нее
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рынок насыщается гранатами и цены падают...чекаємо ще на акції та знижки
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Мольедець! Вот аккурат к конце зимы людям край нужны ВИТАМИНЫ...а, этот падлец сильно дорого просил за кладезь витамина Ц
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