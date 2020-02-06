 21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Днями в рамках реалізації оперативної інформації, в одному з торгово-розважальних закладів м. Щастя, що на Луганщині, у 21-річного громадянина прикордонники виявили осколкові гранату РГД-5 і запал УЗРГМ", - сказано в повідомленні.

Фото: прикордонна служба / Facebook

Зокрема оперативники з'ясували, що місцевий житель намагався продати свій небезпечний товар, оцінивши його в 400 гривень.

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Молодика, гранату та запал прикордонники передали представникам Нацполіції для проведення відповідних слідчих дій.