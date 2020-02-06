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Все про:Держдепартамент США (544) МЗС (2018) зброя (1456) США (6040)

 Україна і США провели діалог з питання торгівлі стратегічними товарами

Обидві делегації висловили відданість спільним цілям в галузі міжнародної безпеки і нерозповсюдження зброї масового ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Сполучені Штати та Україна завершили діалог про регулювання торгівлі стратегічними товарами і про передові методи боротьби з розповсюдженням зброї масового ураження і відповідних технологій.

Переговори, що відбувалися в Києві 4 та 5 лютого, спільно організували Держдепартамент, Міністерство енергетики США, а з української сторони - МЗС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство сільського господарства.

Глави обох делегацій висловили відданість спільним цілям в галузі міжнародної безпеки та нерозповсюдження і домовилися розвивати співробітництво в сфері регулювання торгівлі стратегічними товарами. Діалог відкрили віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба і тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

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До складу американської делегації увійшли заступник помічника держсекретаря з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Філіп Долліфф і заступник адміністратора Національної адміністрації з ядерної безпеки Міністерства енергетики Брент К. Парк. У переговорах також взяли участь представники міністерств торгівлі, національної безпеки, юстиції та оборони.

Українську сторону представляли члени парламенту, співробітники адміністрації президента і міністерств, відповідальних за здійснення контролю за торгівлею стратегічними товарами. Українська сторона розповіла про проведені в країні реформи, спрямовані на реалізацію заходів контролю за торгівлею відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

Високопоставлені представники обох країн наголосили на важливості міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією і визначили низку методів та ресурсів для запобігання передачі товарів і технологій подвійного призначення, пов'язаних зі зброєю масового знищення, підозрілим державним і недержавним суб'єктам.

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Зазначається, що партнерство між США і Україною з питань контролю за торгівлею стратегічними товарами і нерозповсюдження успішно триває вже понад 20 років. Нинішній діалог зміцнив це партнерство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174108
 
 
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О каких переговорах может идти речь если у нас в кресле премьер-министра сидит такое, а министр экономики вообще дебил???
Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 54

Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 5225
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это одно, но куда более напрашиваетсья вопрос, кто это зробил. Или как говориться - каждое общество получает руководителей по своим заслугам.
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Еще один Будапештский меморандум подпишем? Что на этот раз отдавать будем? Учитывая, что автомат калашникова давно считается оружием самого массового поражения, то становится грустно. Пошел прятать свою воздушку Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами - Цензор.НЕТ 5194
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