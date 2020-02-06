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 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів. Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо переконувати словом і ділом, але без підкупів, - Арахамія про пошук голосів для підтримки законопроєкту про ринок землі

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

На початку ж засідання у четвер парламентарі збираються розглянути проєкт постанови №0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про ухвалення у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України "Про повну загальну середню освіту"", внесений членом фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталією Королевською.

Далі заплановано включити до порядку денного і розглянути урядовий законопроєкт №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської систем" та три альтернативні йому. Зазначений документ передбачає, зокрема, заборону повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам.

Пленарного четверга народні депутати також мають намір повернутися до роботи над президентськими законопроєктами щодо внесення змін до Конституції. Йдеться про проєкти №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" та №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мені здається, що це правильний закон", - Зеленський щодо законопроєкту про заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174105
 
 
 Топ коментарі
 
Надо брать автоматы в руки и импичмент этой Зелёной шмаркле. По-другому власть не поменять.
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Сейчас чучело арахамия выскочит: я не совсем согласен... пусть надевают наушники и так далее...
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Согласен. Закон об импичменте Зеленски приняли, но почему-то в ход его не пускаю. За один отдых в Омане уж его нада снимать с поста презедента. Где это видано, что бы гавнокоммандующий воюющей страны отдыхал на люксовом курорте???
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за кошт платників податків!!! Тобто за наш з вами!!!
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Сумлєваюсь аднака. Потрібно шукати кому було необхідно щоб він припхався в Оманію і оселився в готелі поруч з ************** посольством. Совпадєніє?
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не думаю. але одне іншому не заважає. і рібку з"єсть і на ... сєсть))
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У Мальдивского спроси, где это видано, память закоротило.
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Зато Зеля выпустил незаконно посаженных при Порошенко патриотов! Вот например... эй, а кого из патриотов Зеля выпустил?
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Твою мысль без 100 гр не понять, но еще рано, выражай мысли по проще.
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Кого из патриотов "незаконно посаженных при Порошенко" патриотов выпустили на свободу при Зеленском?
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А шо, Пэтруха еще и сажал? За 5 лет он никого не посадил, ни левых, ни правых.
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Во первых, это не мои люди, во вторых, народу я не должен ничего отвечать, в третьих, я не голосовал ни за кого. Это мартышкин труд. ИДИОТ МЕНЯЕТ ИДИОТА и еще поменяют. Для меня нет угрозы ни от кого, с меня не х..... ен взять. Просто я привел пример, где это видано и у кого можно спросить. А уже поступили ко мне вопросы от народа, может вы путаете меня с кем то?
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Что, память закоротило? Предсказуемо.
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Не ужели правда, что то с памятью, может и правда я великий, историю творю, раз задают вопросы от народа? Я, хоть и Косой, но понимаю, я песчинка в этом мире и не надо тебе воображать, что ты, что то можешь изменить в этом мире.
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Импичмент в принципе в украинских условиях невозможен,потому что для снятия с должности президента Украины необходимо чтобы за это проголосовали три четверти депутатов ,а не две трети как в нормальных странах.Украина и здесь отличилась в худшую сторону.Зеленский на тему изменения Конституции с переходом 3/4 до 2/3 депутатов за импичмент обошел гробовым молчанием.А без этого разговоры Зеленского об импичменте-это политический лохотрон.
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Ага, тепер дожени та вдарь. Хрен ти його звільниш.
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Любой банк можно признать неплатежеспособным пустив слух, чтоб банк на грани банкротства. Все вкладчики попытаются забрать свои вклады. Так было с самым успешным "Приватбанком".
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Вот только европейцы говорят что Беня украл 5 милиардов баксов из Привата!
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это Лондонский суд говорит представ за 10000 километров от твоего Дзержинска такая глушь!
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Не підкажете, яким боком Порошенко до продажу, пліснявими "слугами" Коломойського, України?
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та це касапські боти, вони мочать всіх політичних України, окрім мертвечуків.
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Надо брать автоматы в руки и импичмент этой Зелёной шмаркле. По-другому власть не поменять.
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Провокаторов в условиях войны расстреливают без суда и следствия.
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У нас не війна, а конфлікт. Громадянський. ( бородата бабушка)
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Вот поэтому вы все еще живы, провокаторы.
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Ты имеешь в виду криворожского гундосого???
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Ми не будемо повертати бені "Приват", натомість, продамо, і йому, українську землю. Недорого
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Землю дожмут... насчет возврата банков будут дорабатывать. Ваши ставки?
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согласен...
так и будет..
по земле - не согласных уже купили или запугали... - Береза писал несколько дней назад что все со всеми уже порешали...
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Нормальні депутати і през економікою і країною займаються а зедебіли землю дерибанять, бацька сказав, що вам нема чим займатися.
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Россия в октябре 2019 года поставила в Соединенные Штаты 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире.
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Ну, могли бы выпустить закон: "Запретить возвращать банк, если фамилия бывшего владельца начинается на "Бахма" и заканчивается на "тюк". Даже, если он предлагает заплатить все 8 млпд гривен его задолженностей!"
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А Бенику значить можливо ? ..
Бахиатюк при баризі добре піднявся .
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Признания Привата неплатежеспособным не было. Так что Бене этот закон никак не помешает бороться за возвращение Привата и еще позволит подешевке еще один банк прикупить... Слуги урода такие слуги...
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Этот закон дает право продавать или покупать. Шо за кипишь? И кому какое дело, что я с ней буду делать? И кто сказал, что государственная земля ваша? Ваша земля у вас под ногтями. ХОЗЯЕВА НАШЛИСЬ Х........ы.
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РЫНОК ЗЕМЛИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ.....БУДЕТЕ РАБАМИ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ....
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"А ми так сподівалися що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати"

Шановний Пане Президент!! Звертаюся до Вас від імені всіх стурбованих і обурених тим станом, що зараз відбувається!!!
Де, обіцяний Вами, наш Слуга Народу?? Який у серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте...
За що нам далі платити прийдеться? За дороги, по яких ходимо? За воду в колодязі? Чи може за повітря, яким дихаємо?
Взяти наприклад звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримує ті нещасні 860 грн, чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги і трошки лишається на їжу... а далі...?
А потреби дитини (памперси, дитячі суміші, одяг, адже дитина росте)? Як на 860грн ростити дитину? А якщо хтось в родині захворіє? Ціни в аптеках просто космічні!
А Ви, Пане Президент, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон! Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють.
Проте Ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним. Чому транспортування газу в Росію дешевше, ніж своїм по Україні?
І Ви цим пишаєтесь "Слуга Народу"???
А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати...(((
Хто мене підтримає? Робіть репости, можливо дійде і до "Слуги Народу"!
kysia Evgrafova с Vika Necheporenko
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Импичмент в принципе в украинских условиях невозможен,потому что для снятия с должности президента Украины необходимо чтобы за это проголосовали три четверти депутатов ,а не две трети как в нормальных странах.Украина и здесь отличилась в худшую сторону.Зеленский на тему изменения Конституции с переходом 3/4 до 2/3 депутатов за импичмент обошел гробовым молчанием.А без этого разговоры Зеленского об импичменте-это политический лохотрон.
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..Шановні... дуже НЕлегко Нашим Дітям і Онукам ..обдуреним 25 кадром олігархічним "голобородьком" і "сватами" в НАШІЙ присутності .. НЕ знімайте з Себе відповідальності ... змиритися з ПРОВАЛОМ Їх сподівань на гідне Життя... НЕ треба КРИТИКИ і агресії .. давайте ТЕРПІННЯМ РОЗУМОМ МУДРІСТЮ допоможемо Нашим Дітям і Онукам пережити цю НЕПРИЄМНІСТЬ помилки ВИБОРУ 2019 ... ВСЕ можно ВИПРАВИТИ все ....
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"Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли" - где Савченко со своим миномётом?
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Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева нарвалась в сети на критику из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.

Так, фото образа народной избранницы показала на своей странице в Facebook журналистка Анна Стешенко. "Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти 2 тыс.евро. На красивых ножках - стеганные ботиночки Le Silla за 21 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 350 грн (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс. грн", - подсчитала она.

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 4778

Оксана Дмитриева



Facebook Анны Стешенко
Она напомнила, что Дмитриева по образованию врач, действительный член Общественного союза "Стоматологи Украины".
Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 425

Журналистку возмутил такой наряд. "Зачем? В нищей стране, где пенсии 2 тыс. грн в месяц, такое одевать в публичное место?" - спросила Стешенко.
Пользователи поддержали ее возмущение в комментариях под постом.
"Красиво. Но я в принципе не понимаю, зачем за тряпки платить огромные деньги", "Изначально не нужно идти в Раду работать", "Есть пенсионеры с пенсией до 2 тыс." - пишут они.
https://bitter-onion.livejournal.com/2958930.html
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Врач? Так это ж она за убийство Шеремета получила! Щас Аваков и экспертизу походки подгонит и прочую ментовскую лабуду...
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а если одежду всех слуг посчитать то там наверно можно и дыру в бюджете закрыть
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Тисячи гектаров с/х земли в одни руки- это хотелки провокаторов-барыг, которые хотят уничтожить Украину.На примере Израиля- подавляющая площадь земель с/х назначения Израиля (93%) находится в государственной собственности . Право собственности на земли с/х назначения, находящихся в государственной собственности в Израиле не продается, но имеет право продавать право на оренду.Это рыночный механизм-продать право на временное право владеть. Запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки в Израиле ведь направлен ​​также и на предотвращение изменения их целевого назначения. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается в Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды. Продажа прав аренды земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается.
Поэтому,не стоит кричать-надо и в Украине пакет законов принимать и вводить рынок земли в 10 га ,без всех этих тысяч га на продажу в одни руки и успокоить народ.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево украинские агроолигархи(нынешние,обслуживающие олигархическую систему,слуги начали торговаться с 200 тыс.га в одни руки- и,скорее всего,тупые получат вместо закона с 10-га в одни руки с иностранцами-2х1 метр на кладбище истории).Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить межднародным судам)Жадные олигархи отказываются-рыло в пуху ведь у всех и не возврат средств "Привата" здесь главное,а безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому Зелю скоро будут бить крепко-возможно и ногами.
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Полностью поддерживаю. Настало время взять с израиля пример хоть в этом.
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Влада Зе-команди хоче облагодiяти украiнських богатiiв та спекулянтiв-iноземцiв(двойне громадянство) законом про ринок землi,витворюючи демагогiчнi гасла та аргументи,що це нiби- то на користь украiнського народа,але це брехня i цинiзм.Насправдi "зелена" влада (слуга олiгархiв) хоче створити помiщицькi господарства с 10 тис.га у одного власника.Це ж наруга над украiнським народом.
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Я так понял, что на бенин "Приват" новый "закон" не распространяется? Или ему землёй вернут в счёт скупленных им ОВГЗ или в счёт якобы "долга" ему 2 млрд.$ по Привату? Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок землі та заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 1822
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..Зе - БАНДА...



...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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ПОВТОРНО вважаю ДОЦІЛЬНО..

Злочинці ОЛІГАРХИ ..ВСІ ахметов порошенко пінчук фірташ коломойський і і ІНШІ Злодії .. вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий
кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ..
. ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .

... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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Если сегодня слугам урода удастся осуществить задуманное, то мы увидим начало конца Украины.
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